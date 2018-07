Od 12 października 2018 roku benzyna kojarzyć się będzie z kółkiem, olej napędowy z kwadratem a gaz z rombem.

Nowe etykiety pojawią się nie tylko na dystrybutorach na stacjach, ale też przy wlewach paliwa i instrukcjach obsługi nowych pojazdów, które będą rejestrowane po 11 października br.

Na stajach Orlen już można spotkać nowe oznaczenia paliw / Polska Agencja Prasowa / Jacek Turczyk

W ocenie unijnych urzędników wprowadzane przez nich oznaczenia mają ułatwić kierowcom w całej UE wybór odpowiedniego paliwa. Nie jest wykluczone, że dzięki temu więcej osób uniknie problemów, które pojawiają się po zatankowaniu niewłaściwego paliwa.

A tak będą wyglądać nowe symbole, które do października mają stopniowo pojawiać się na wszystkich stacjach?

Benzyna w kółku, czyli E5, E10 lub E85

Symbol z kółkiem przewidziano dla benzyny. Wewnątrz pojawi się oznaczenie E5, E10 lub E85. Litera "E" oznacza etanol. A liczba określi maksymalną zawartość procentową etanolu w paliwie, która jest bezpieczna dla pojazdu.

Benzyna w kółku, czyli E5, E10 lub E85 / fuel-identifiers.eu

Diesel w kwadracie. Tankujesz B7, B10 albo XLT

Jeśli chodzi o olej napędowy, to dla tego paliwa zastrzeżono kwadrat. A w jego środku będą wpisywane symbole B7, B10 lub XTL. "B" należy odczytywać jako biodiesel. Wartość obok to maksymalna zawartość procentowa biodiesla w paliwie, która jest dopuszczalna do użycia w pojeździe.

Oznaczenie XLT wpisane w kwadrat przewidziano dla parafinowego oleju napędowego uzyskiwanego z innych niż ropa naftowa surowców odnawialnych lub kopalnych.

Diesel w kwadracie. Tankujesz B7, B10 albo XLT / fuel-identifiers.eu

Gaz zamknięty w rombie

H2, CNG, LPG lub LNG wpisane w rombie określa, czy pojazd może być zatankowany wodorem (H2), sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub najpopularniejszym w Polsce gazem płynnym (LPG; mieszanina propanu i butanu).