Ceny paliw idą w górę

Ceny paliw na stacjach sprawią niemiłą niespodziankę. Kierowcy zapłacą drożej za tankowanie benzyny 95, oleju napędowego i gazu LPG. Ale po kolei…

– Skokowe podwyżki hurtowych cen paliw, z jakimi mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu, spowodowały, że również operatorzy stacji paliw podnieśli po raz kolejny ceny paliw na pylonach – powiedziała Magdalena Robak, analityk rynku paliw e-petrol.pl. Efekt?

Ile kosztuje benzyna 95, LPG i ON?

Wszystkie paliwa podrożały o 6 groszy na litrze. Stąd benzyna 95 kosztuje 5,99 zł/l. Za litr oleju napędowego trzeba zapłacić 6,05 zł. Gaz LPG doszedł do ceny na poziomie 2,97 zł/l.

LPG przebije psychologiczną granicę

Benzyna 95 będzie kosztować 5,96-6,07 zł/l. Olej napędowy zdrożeje do poziomu 5,99-6,10 zł/l. W cenach benzyny 98-oktanowej spodziewany przedział cen to 6,67-6,79 zł/l. Największy szok może czekać kierowców samochodów z instalacją LPG - ich ulubione paliwo wystrzeli co ceny 2,97-3,04 zł/l.

Do takich cen LPG musimy się ponownie przyzwyczaić

Także analitycy BM Reflex zauważają kolejny tydzień wzrostu cen paliw na stacjach. Benzyna 95 i diesel ponownie kosztują powyżej 6 zł/l, z kolei gaz LPG to już 3 zł/l.

– O ile do cen benzyny 95 i diesla na poziomie powyżej 6 zł/l byliśmy przyzwyczajeni, to do cen LPG na poziomie 3 zł/l musimy się ponownie przyzwyczaić. Po raz ostatni średnią cenę autogazu na poziomie 3 zł/l i powyżej notowaliśmy na przełomie listopada i grudnia 2023 roku – wskazują eksperci.

Ceny paliw wzrosną nawet o 30 groszy. Ekspert wyjaśnia

– (…) W ciągu najbliższego miesiąca ceny paliw mogą wzrosnąć o od co najmniej 5 do nawet 30 groszy. Natomiast w skrajnym wypadku, na przykład gdyby jednak doszło do izraelskiego ataku na irańskie rafinerie lub gdyby zablokowana została Cieśnina Ormuz, kluczowy szlak dla światowego transportu ropy, wstrząs na rynku ropy doprowadzić może do znacznie większych wzrostów cen na stacjach paliw – stwierdził Marek Wcisło, dyrektor ds. partnerstw w Malcom Finance.

Z czego składa się cena benzyny 95 na stacji paliw?

Cenę, którą kierowca widzi na dystrybutorze, kształtuje sześć podstawowych składników. Przy czym większość to podatki i cena hurtowa rafinerii. Dziś w przypadku benzyny 95 ten udział wygląda tak:

podatek VAT - 1,12 zł,

opłata akcyzowa to 1,15 zł,

opłata paliwowa - 0,20 zł,

opłata emisyjna - 0,08 zł,

marża detaliczna - 0,44 zł,

cena hurtowa rafinerii - 3,02 zł proc.

Podatek VAT, akcyza, opłata paliwowa i opłata emisyjna to daniny na rzecz państwa - razem to 46,3 proc. ceny jaką kierowca płaci na stacji. Cena hurtowa rafinerii - to kwota, za którą operatorzy stacji paliw kupują m.in. benzynę i olej napędowy.