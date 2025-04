Nowa Skoda Elroq RS wjeżdża na rynek. 35 000 aut sprzedali w ciemno

Nowa Skoda Elroq RS w ekskluzywnej zielni Mamba i na 21-calowych kołach Aero z czarnymi ramionami wygląda przebojowo. Ten 4,5-metrowy SUV staje na szczycie gamy. Kusi nie tylko możliwościami mocnego napędu. To jeden z najciekawszych wyborów w tej klasie i popis inżynierów na 130. urodziny czeskiej marki. Ale po kolei...

Reklama

Elroq w klasycznej wersji jest najbardziej przystępnym cenowo autem w swojej klasie w całej Europie. Już to może tłumaczyć szał na ten model – czeska marka chwilę po rozpoczęciu oficjalnej sprzedaży zebrała przeszło 35 000 zamówień w ciemno, bez dotykania czy jazdy próbnej. Teraz producent powiększa rodzinę o najbardziej rasowy model RS. Czym chce do siebie przekonać?

Tak wygląda Skoda Elroq RS w stylu Modern Solid

Z pewnością rozmachem sylwetki. Elroq to pierwsza seryjna Skoda stworzona w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Debiutujący model RS pod względem designu wjeżdża o poziom wyżej – usportowiony SUV wyróżnia się grillem Tech-Deck Face, który za ciemnym szkłem skrywa radar i kamerę odpowiedzialne za prowadzenie auta. Czarne są też obramowania okien, relingi dachowe, osłony lusterek i dyfuzor tylnego zderzaka. Wyżej tuż pod krawędzią maski biegnie animowany pas świetlny, a nad tym zamiast znanego logo ze strzałą pierwszy raz mamy czarny napis SKODA.

Reklama

Elroq RS na świat patrzy przez matrycowe reflektory LED Matrix. Cztery górne moduły tworzą pasek światła dziennego. Niżej pracują dwa umieszczone obok siebie zestawy BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych. Łącznie to 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych.

Skoda Elroq RS zaskakuje jakością wnętrza

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Seryjny wystrój wnętrza Design Selection RS Lounge wnosi jakość ze świata aut premium. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Sportowe, głębiej profilowane fotele ze zintegrowanymi zagłówkami pokrywa tapicerka z mikrofibry Suedia. Siedzenia mają hojny zakres elektrycznej regulacji, stąd skutecznie podpierają ciało i w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż (także pasażera – pakiet Maxx).

Kokpit nowego Elroqa RS uszlachetniony ściegiem limonkowej nici i wstawkami przypominającymi karbon polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza zupełnie nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma konfigurowalny pasek pięciu skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi - taki skrót powinien być w każdym aucie, to ułatwia wyłączenie drażniącego pikania niektórych funkcji. Ukryty pod daszkiem 5,3-calowy ekran prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem (uruchamiane ręcznie ikonką na ekranie lub na podstawie danych z nawigacji).

Zaskakującym rozwiązaniem w tej klasie aut jest wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną. Najważniejsze informacje zdają się być prezentowane kilka metrów przed maską – niebieskie animowane strzałki pomagają w porę skręcić, a kreska poniżej pokazuje, że aktywny tempomat zauważył samochód jadący z przodu. Z kolei pomarańczowe linie z lewej i prawej strony informują o interwencji adaptacyjnego asystenta pasa ruchu. W praktyce rozwiązanie pomaga wybornie.

Cztery szybko ładujące porty USB-C o mocy wyjściowej do 45 W to standard. Do tego chłodzony Phone Box zapewnia bezprzewodowe ładowanie z mocą do 15 W.

Nowa Skoda Elroq RS jest przestronna jak Octavia. Ile masz wzrostu?

Elroq RS dzięki płaskiej podłodze zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta – tu przestrzeń od siedziska do sufitu to aż 1056 mm. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę (od siedziska do dachu jest 990 mm). W obu rzędach podróżuje się wygodnie, Elroq może być godną alternatywą dla Octavii.

Skoda Elroq RS z bagażnikiem o 90 litrów większym niż Volkswagen Golf

Elroq RS jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie największy w tej klasie aut bagażnik o pojemności od 470 l do 1580 l (po złożeniu tylnej kanapy; VW Golf - 380/1237 l). Na pokładzie przewidziano jeszcze sprytne schowki o łącznej pojemności 48 litrów. Pomysłowości czeskiej marki dopełnią haczyki na torby czy elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem. Dodatkowo Elroq RS wjeżdża z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever". Na liście jest m.in. siatka na przewód ładowania mocowana pod regulowaną półką bagażnika. W kufrze wygospodarowano dwie pokaźne wnęki po bokach.

Skoda Elroq RS z napędem o mocy 340 KM. To czeska rakieta

Nowa Skoda Elroq RS skrywa dwa silniki elektryczne – jeden na przedniej i jeden na tylnej osi – które wspólnie dają 340 KM mocy systemowej i zapewniają napęd 4x4. Zryw od zera od 100 km/h zajmuje ledwie 5,4 sekundy. To o 1,4 s lepiej niż Octavia RS. W efekcie nowy SUV jest najmocniejszą i najszybciej rozpędzającą się seryjną Skodą. Przy czym żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele. W zależności od wybranego trybu systemu Driving Mode Select reakcje na pedał przyspieszenia mogą być łagodne, żwawe lub gwałtowne.

Elroq RS zapewni 550 km zasięgu. Do tego łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej, prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano kilka stopni, od niemal swobodnego "żeglowania" aż po maksymalne odzyskiwanie prądu (tryb B przełącznika). Wysoka moc ładowania i podgrzewanie wstępne akumulatora również podnoszą uniwersalność nowej Skody. Przy mocy do 185 kW akumulator 84 kWh można naładować prądem stałym od 10 do 80 proc. w ciągu 26 minut. To bardzo dobry wynik. Ośmiogodzinne ładowanie prądem AC z mocą 11 kW uzupełni zapas energii od 0 do 100 procent.

Stabilne prowadzeni, zwinności i wysoki poziom komfortu zapewni m.in. zawieszenie DCC. Pracę podwozia można regulować za pomocą czterech trybów: Normal, Comfort i Sport oraz Individual. Ten ostatni pozwala wybrać aż z 15 ustawień. Elroq RS ma też mocniejsze hamulce na przedniej osi z dwutłoczkowymi zaciskami.

Ile kosztuje Skoda Elroq RS?

Zwykła Skoda Elroq 50 kosztuje od 149 000 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 109 000 zł. Jak cena czeskiego auta wygląda na tle konkurencji? Zaskakująco dobrze! Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh i silnik 204 KM). Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga od 176 990 zł. Volkswagen ID.3 w wersji Pure i z baterią 52 kWh - 159 590 zł, jednak odmiana nadająca się do użytku (Pro, 59 kWh) jest droższa i startuje od 180 290 zł.

Elroq 85, czyli model z największym akumulatorem i silnikiem o mocy 285 KM, kosztuje od 193 200 zł. Wariant Elroq 80 Sportline – czyli przedsionek do odmiany RS - kosztuje przynajmniej 200 500 zł. Przy takich różnicach między wersjami można spodziewać się, że najmocniejsza Skoda Elroq RS powinna kosztować do 230 000 zł.