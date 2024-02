Nowa Mazda MX-5 już w Polsce - dwie wersje nadwozia oraz cztery wersje wyposażenia

Mazda MX-5 to najlepiej sprzedający się roadster świata. Najważniejsze składniki przepisu na idealne auto tego rodzaju pozostają bez zmian od 1989 roku, czyli debiutu pierwszej serii NA z wysuwanymi reflektorami. Smukła sylwetka, napęd na tylne koła, równomierne rozłożenia masy i ponadprzeciętne właściwości jezdne to wyróżniki MX-5, które przez cztery generacje skusiły ponad 1,2 mln kierowców.

W 35-letniej historii MX-5 nie doczekała się godnego siebie bezpośredniego przeciwnika. Jest bezkonkurencyjna. Jednak ten zaszczytny status nie chroni przed upływem czasu i postępem. Stąd na rynku debiutuje nowa odsłona japońskiego auta. Tym razem ludzie z Mazdy skupili się nie tylko na stylistyce czy rozwinięciu systemów informacyjno-rozrywkowych. Ale po kolei…

Reklama

Mazda MX-5 2024 i MX-5 RF w nowym stylu

Odmłodzona Mazda MX-5 ND na 2024 r. patrzy na świat przez reflektory LED z funkcją świateł dziennych. Tylne lampy włącznie z kierunkowskazami to także świeży projekt w technice LED. Najmodniejszym w tym sezonie będzie nowy lakier Aero Grey, który zastąpił Platinum Quartz. Do tego edycję specjalną Kazari można zamówić z beżowym miękkim dachem.

Alternatywą dla "miękkiej" MX-5 jest podobnie odnowiona Mazda MX-5 RF (od Retractable Fastback – fastback ze składanym dachem). Ten model za naciśnięciem guzika w 13 s zrzuca trzyczęściowy dach i przekształca się ze zgrabnego coupe w auto do jazdy pod gołym niebem z wiatrem we włosach.

Nowe wnętrze, detale robią różnicę. Jak zmieniła się Mazda MX-5 na 2024 rok?

Na pokładzie zegary w świeżej stylistyce, najnowsze multimedia z większym 8,8-calowym ekranem dotykowym i sześć głośników. Siedzenia pokrywa skórą syntetyczną Leganu o fakturze przypominającej zamsz – taka tapicerka ma zapobiec ślizganiu się ciała na zakrętach. Z ważnych detali nowe jest także bezramkowe luterko wsteczne, które ma kształt odwróconego trapezu.

Standard to bezprzewodowa łączność ze smartfonem poprzez Apple CarPlay oraz Android Auto i armia systemów wspierających kierowcę. Już podstawowa wersja Prime-Line jest wyposażona w asystenta pasa ruchu, który pomaga utrzymać samochód pomiędzy wyznaczonymi liniami, system kontroli prędkości, asystenta hamowania oraz ulepszony układ rozpoznawania znaków drogowych połączony z fabryczną nawigacją.

Mazda MX-5 2024 z bagażem nowych rozwiązań technicznych

Fanów MX-5 z pewnością ucieszy nowy tryb jazdy układu Dynamic Stability Control, czyli DSC-Track. Rozwiązanie daje kierowcy większą swobodę i ingeruje tylko w przypadku niebezpiecznego poślizgu nadsterownego (tył auta ucieka na zewnątrz zakrętu), którego człowiek nie jest w stanie skorygować. Do tego jest nowy, asymetryczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (Asymmetric LSD) – ten stabilizuje zachowanie auta podczas wchodzenia i pokonywania zakrętów. Podrasowanie brzmienia MX-5 zapewni indukcyjny wzmacniacz dźwięku ISE (Induction Sound Enhancer).

Mazda MX-5 2024 - do Polski wraca silnik 1.5. Jakie osiągi?

Skąd moc? Tu dobra wiadomość. Do oferty wraca silnik benzynowy 1.5 Skyactiv-G. Wolnossąca jednostka lubi wysokie obroty, stąd pełną moc 132 KM oddaje do dyspozycji przy 7000 obr./min i osiąga maksymalny moment obrotowy 152 Nm przy 4500 obr./min. Mazda MX-5 1.5 od 0 do 100 km ma przyspieszać w 8,3 s. Średnie zużycie benzyny na poziomie 6,3 l na 100 km.

Silnik 2.0 zakochany w wysokich obrotach. Mazda MX-5 jak gokart

Większy i mocniejszy silnik 2.0 Skyactiv-G również jest zakochany w wysokich obrotach. Moc 184 KM osiąga przy 7000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy 205 Nm jest dostępny przy 4000 obr./min. Taki potencjał w połączeniu z niską masą (ok. 1000 kg) potrafi zarażać swoją żywiołowością. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 6,5 s (RF - 6,8 s) to niezły wynik, ale w tym aucie bardziej urzeka zwinność i reakcja na ruchy kierownicą bezpośrednia niczym w gokarcie.

Oba czterocylindrowe silniki współpracują z 6-biegową skrzynią manualną. Mazda MX-5 2.0 RF w wersji Kazari jest również dostępna z automatyczną przekładnią.

Mazda MX-5 2024 w Polsce kosztuje od 140 900 zł i jest dostępna w czterech wersjach wyposażenia

Najtańsza Mazda MX-5 z silnikiem 1.5 Skyactiv-G/132 KM w wersji Prime-Line kosztuje od 140 900 zł. Samochód jest wyposażony w 16-calowe alufelgi, czarną materiałową tapicerkę z imitacją zamszu w środkowej części foteli, bezprzewodowy interfejs Apple Carplay i Android Auto, system dostępu bezkluczykowego, nawigację, system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu.

Mazda MX-5 w wersji Exclusive-Line

Mazda MX-5 w wersji Exclusive-Line jest bogatsza o skórzaną tapicerkę, kamerę cofania, lusterko fotochromatyczne, matrycowe reflektory LED z systemem oświetlenia adaptacyjnego, nagłośnienie Bose z głośnikami w zagłówkach (9 głośników), system dynamicznej stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSC + TCS), dostęp bez kluczyka Smart Keyless. Tak wyposażony japoński roadster z silnikiem 1.5/132 KM kosztuje od 152 900 zł. Z jednostką 2.0 to wydatek od 160 900 zł.

Nowa Mazda MX-5 w specjalnej wersji Kazari

Mazda MX-5 1.5 w edycji specjalnej Kazari kosztuje od 156 900 zł. Mocniejszy model z silnikiem 2.0/184 KM wymaga przynajmniej 164 900 zł.Ten wariant wyposażenie można rozpoznać po wyjątkowych kombinacjach kolorystycznych. Odmiana soft top ma beżowy dach i brązową, perforowaną tapicerkę ze skóry Nappa. Wersja RF ma dwukolorowy dach i brązową tapicerkę Nappa.

Mazda MX-5 w wersji Homura tylko z silnikiem 2.0/184 KM

Mazda MX-5 w wersji Homura to m.in. obręcze aluminiowe BBS 17-cali, sportowe fotele Recaro, lusterka boczne w kolorze czarnym i rozpórka kielichów przedniego zawieszenia. Ten wariat jest dostępny wyłącznie z silnikiem 2.0/184 KM i kosztuje od 178 900 zł.

Mazda MX-5 RF jest droższa o 10 tys. zł. Auta z fabryki w Hiroszimie dotrą do Polski na początku maja 2024 roku.

Mazda MX-5 - dane techniczne, wymiary, silniki

Wymiary Mazda MX-5 Mazda MX-5 RF Typ nadwozia Roadster Fastback ze sztywnym, składanym dachem Liczba drzwi 2 2 Liczba miejsc 2 2 Wymiary zewnętrzne Długość całkowita (bez ramki na numer rejestracyjny) mm 3915 3915 Szerokość całkowita mm 1735 1735 Szerokość całkowita (wraz z lusterkami zewnętrznymi) mm 1918 1918 Wysokość całkowita mm 1225/1230 1230/1235 Rozstaw osi mm 2310 2310 Nawis przedni (bez ramki numeru rejestracyjnego) mm 760 760 Nawis tylny mm 845 845 Rozstaw kół przednich mm 1495 1495 Rozstaw kół tylnych mm 1505 1505 Prześwit w partii pomiędzy osiami (bez obciążenia) mm 141/149 141/147 Wymiary wewnętrzne Wysokość od siedziska do dachu mm 950 935,7 Szerokość kabiny na wysokości ramion mm 1325 1325 Szerokość kabiny na wysokości bioder mm 1320 1320 Długość miejsca na nogi mm 1096 1096 Wysokość punktu bioder (liczona od podłogi) mm 145 145 Bagażnik Pojemność2 l 130 127 Podłoga bagażnika – odległość od ziemi mm 430 425/435 Głębokość do poziomu podłogi mm 455 455 Długość powierzchni na bagaż mm 640 640 Szerokość na poziomie podłogi mm 1100 1100 Wysokość od ziemi do poziomu progu załadunku mm 821/828 816/826 Szerokość otworu pokrywy bagażnika mm 808 769

Mazda MX-5 Mazda MX-5 RF 1.5 SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-G 1.5 SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-G Typ silnika I4 DOHC 16 zaworów I4 DOHC 16 zaworów I4 DOHC 16 zaworów I4 DOHC 16 zaworów Pojemność skokowa cm3 1496 1998 1496 1998 Średnica cylindra x skok tłoka mm 74,5 x 85,8 83,5 x 91,2 74,5 x 85,8 83,5 x 91,2 Napęd wałków rozrządu łańcuch łańcuch łańcuch łańcuch System wtrysku paliwa bezpośredni bezpośredni bezpośredni bezpośredni Stopień sprężania 13,0:1 13,0:1 13,0:1 13,0:1 Układ kolektora wydechowego 4-2-1 4-2-1 4-2-1 4-2-1 Układ redukcji emisji wydechowych Katalizator trójdrożny Katalizator trójdrożny Katalizator trójdrożny Katalizator trójdrożny Max. moc kW (KM) / obr./min 97(132)/7000 135(184)/7000 97 (132)/7000 135 (184)/7000 Max. moment obrotowy Nm / obr./min 152/4500 205/4000 152/4500 205/4000 Maks. prędkość obrotowa silnika (próg odcięcia) obr./min 7500 7500 7500 7500 Typ paliwa 95 RON 95 RON 95 RON 95 RON Pojemność zbiornika paliwa l 45 45 45 45 Pojemność miski olejowej l 4,1 4,1 4,1 4,1 Akumulator N-55(S) N-55(S) N-55(S) N-55(S) Skrzynia biegów ręczna 6-biegowa ręczna 6-biegowa ręczna 6-biegowa Ręczna lub automatyczna 6-biegowa