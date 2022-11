Reklama

Izera pokonała jeden z najostrzejszych zakrętów na drodze do produkcji seryjnej. Wiadomo już, jak będzie wyglądać fabryka w Jaworznie. Jednak to nie koniec rewelacji…

Spółka ElectroMobility Poland pełną parą szykuje się do historycznej chwili, czyli ogłoszenia dostawcy platformy. Na ten dzień czekaliśmy przynajmniej od września 2021 roku, jednak kłody pod nogi EMP rzuciła pandemia i dostawcę tego najważniejszego i najdroższego w całym aucie komponentu mieliśmy poznać w styczniu 2022 roku. Tak się nie stało. Do tego wybucha wojna w Ukrainie, co pogmatwało sytuację w biznesie motoryzacyjnym (zerwane łańcuchy dostaw, drożejące surowce do produkcji aut).

Izera, fabryka w Jaworznie i platforma, czyli zaskakujący zwrot ws. polskiego auta

Teraz jednak zapowiada się nagły zwrot w sprawie fabryki w Jaworznie oraz samej architektury, na której będą budowane samochody marki Izera. Jak usłyszeliśmy w EMP projekt koncepcyjny zakładu opracowała firma Durr Systems AG.

Inżynierowie niemieckiej firmy stworzyli layout fabryki Izery, czyli zaprojektowali linie produkcyjne, opracowali koncepcję procesu produkcyjnego dla wszystkich trzech wydziałów produkcyjnych (spawalni, lakierni i montażu), stworzyli wytyczne do projektu budowlanego w zakresie technologii produkcji (m.in. gdzie mają stanąć roboty), a także wymyślili wewnętrzny system logistyczny zakładu oraz schematy funkcjonalne dla procesu lakierniczego wraz z systemami oczyszczania powietrza.

Z kolei warszawska spółka Prochem, na podstawie planów Durr Systems, opracowuje projekt budowlany i robi wszystko, by nowy zakład produkcji samochodów zmieścił się w granicach działki.

Platforma Izery zamknie usta niedowiarkom, prace budowalne w Jaworznie na przełomie roku

– W ramach współpracy z Durr Systems oraz Prochem powstał projekt koncepcyjny fabryki, a w chwili obecnej tworzony jest projekt budowlany. Spodziewamy się, że na przełomie roku ruszą pierwsze prace przygotowawcze pod budowę fabryki Izery. Z kolei platformę oraz dostawcę technologii ogłosimy już niebawem, bo już w drugiej połowie listopada – powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek z ElectroMobility Poland.

– Renoma naszego partnera oraz dostarczona przez niego architektura rozwieją wątpliwości, co do przyszłej konkurencyjności Izery na rynku. Szczególnie, że to konstrukcja już wykorzystywana w autach jeżdżących po drogach i umożliwiająca jej dalszy rozwój techniczny na potrzeby przyszłych modeli samochodów elektrycznych – podkreślił.

Sama lokalizacja zakładu ma być strzałem w 10, jeśli chodzi o ciągi komunikacyjne. Fabryka Izery powstanie przy drodze krajowej DK79, która łączy się z ekspresową S1 i autostradą A4.

Fabryka samochodów Izera i jej lokalizacja

Jaworzno to najdalej na wschód wysunięte miasto województwa śląskiego (na granicy z województwem małopolskim). Leży na skrzyżowaniu dwóch paneuropejskich korytarzy transportowych – z Drezna do Kijowa (linia kolejowa E30 i autostrada A4) oraz z Gdańska do Wiednia (linia kolejowa E65 i droga ekspresowa S1). Lotnisko w Balicach znajduje się w odległości 39 km, a lotnisko w Pyrzowicach 33 km. Niemal tuż za północną granicą miasta funkcjonuje również Euroterminal kolejowy w Sławkowie. Włodarze miasta podkreślają, że dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym cała Europa jest w zasięgu ręki, a Jaworzno dysponuje potencjałem hubu dla międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Kiedy ruszy produkcja Izery?

– Zakładany przez EMP termin rozpoczęcia produkcji to koniec roku 2024. Ostateczna data realizacji projektu uzależniona jest od ustaleń z dostawcą platformy, procesu pozyskiwania finansowania i pozyskania praw do terenu w Jaworznie, na którym planowana jest budowa fabryki – wyjaśnił Jarosław Wenderlich, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z asekuracyjnej odpowiedzi przedstawiciela rządu można wnioskować, że start produkcji Izery pod koniec 2024 roku wcale nie jest taki żelazny. Raczej wpisany ołówkiem, niż długopisem.

Przypominamy, że plany przewidują produkcję na poziomie 150 tys. aut rocznie. EMP spodziewa się, że dzięki nowej fabryce pracę znajdzie ok. 15 tys. osób: 3 tys. przy produkcji Izery w Jaworznie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów.

Izera to dwie pojemności baterii, zasięg, wyposażenie i dane techniczne

EMP planuje zaoferować dwie pojemności baterii, a jedno ładowanie do pełna powinno zapewnić 400 km zasięgu. Z deklaracji spółki wynika, że zastosowany w samochodach elektryczny napęd pozwoli przyspieszyć od 0 do 100 km/h w niecałe 8 sekund.

Nad wyglądem Izery, wraz z zespołem polskich inżynierów i stylistów, pracowali m.in. projektanci z Torino Design. To prywatne, niezależne włoskie studio stylistyczne, założone 15 lat temu przez Roberto Piattiego, które pracuje z europejskimi i światowymi markami, w tym również z segmentu premium. Konsultantem projektu był Tadeusz Jelec, wieloletni projektant Jaguara.

W ocenie twórców architektura elektryczna i systemy sterowania wpisują się w obecne trendy. Przewidziano aplikację, która umożliwi uruchomienie klimatyzacji podczas ładowania. Do tego system pozwoli na ustawienie wybranego czasu i cyklu ładowania, by zmniejszyć jego koszt. Użytkownicy będą mogli również dogadać się z samochodami za pomocą aplikacji lub naturalnego głosu, czy skorzystać z dotykowego ekranu.

Elektryki marki Izera zadbają też o bezpieczeństwo, wyposażenie obejmuje m.in.: ESC (system stabilizacji toru jazdy), FCW (ostrzeganie przed zderzeniem), BSW (monitorowanie martwego pola) czy TSR (rozpoznawanie znaków drogowych).

Elektryczna Izera, cena i na raty

Izera od początku jest przedstawiana jako marka samochodów rodzinnych. Świadczyć o tym ma m.in. przestronność wnętrza lepsza niż w przypadku innych aut kompaktowych. To efekt dużego rozstawu osi, ustawienia kół na rogach karoserii i przesunięcia kabiny do przodu. Spółka podkreśla, że krajowe elektryki nie będą towarem luksusowym, ale pojazdami w zasięgu możliwości finansowych Polaków.

– To było jedno z najważniejszych założeń naszego projektu. Chcemy wprowadzić dogodny ratalny system sprzedaży, aby całościowy koszt posiadania samochodu utrzymać na poziomie atrakcyjniejszym niż samochody spalinowe porównywalnej klasy – zapowiedział Piotr Zaremba, prezes EMP.

Spółka ElectroMobility Poland powstała w październiku 2016 r., a jej zadaniem jest uruchomienie produkcji seryjnej polskiego samochodu elektrycznego Izera. Udziałowcami EMP są cztery polskie koncerny energetyczne: PGE, Energa, Enea oraz TAURON. Każdy objął po 25 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki, uzyskując w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji EMP przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem. Kapitał zakładowy wynosi 302 296 890 zł.