Maxus MIFA 9 wyskoczył z wielkiego pudełka podczas targów IAA Transportation w Hanowerze. Samochód niedawno został wprowadzony na rynek w Chinach, a już niebawem trafi do Europy. W Polsce MIFA 9 także będzie w ofercie.

– Z niecierpliwością czekamy na dołączenie modelu MIFA 9 do gamy Maxus – powiedział Yaroslav Gural, kierownik sprzedaży w RSA Polska. – Dzięki temu, że spółka SAIC Motors jest bardzo stabilnym koncernem i ma duże możliwości produkcyjne zdecydowaliśmy się zamówić znaczną liczbę samochodów. Będziemy zatem mogli zrealizować pierwsze dostawy w przeciągu kilku miesięcy. MIFA 9 to doskonały samochód rodzinny dla tych, którzy chcą mieć dużo przestrzeni i poczucie luksusu podczas podroży. Jest to również doskonały samochód dla branży transportowej, ponieważ zasięg w mieście to niemalże 600 km – podkreślił Gural.

Maxus MIFA 9 wjeżdża do Polski, a przed nim SUV Maxus Euniq 6 i pikap eT90

Niewtajemniczonym przypominamy, że Maxus to chiński producent aut elektrycznych działający od 2011 roku. Marka należy do państwowego giganta SAIC Motor z siedzibą w Szanghaju. Z kolei SAIC istnieje od 1958 roku, a od 5 lat pozostaje największym chińskim oraz jednym z największych na świecie koncernów motoryzacyjnych. W Europie Maxus pojawił się w 2018 roku za sprawą norweskiej firmy RSA (założonej w 1936 roku). Skandynawowie szybko zbudowali sieć 125 dilerów. W efekcie chińska marka dostępna jest w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Grenlandii, na Wyspach Owczych, a od niedawna także w Polsce. Nad Wisłą Maxus debiutuje dzięki RSA Polska, czyli spółce-córce norweskiego importera.

Obecna oferta w Polsce obejmuje średniej klasy SUV-a Maxus Euniq 6 i dużego vana Euniq 5. Z kolei samochody użytkowe to Maxus e-Deliver-3, e-Deliver 9 oraz ponad 5,3-metrowy elektryczny pikap Maxus eT90.

Maxus MIFA 9 to nowa platforma, duży akumulator i wielki zasięg

Maxus MIFA 9 to duży van o futurystycznych kształtach powstał na zupełnie nowej platformie opracowanej przez chińską markę. W ocenie konstruktorów ta elastyczna architektura pozwala budować różnego rodzaju pojazdy elektryczne.

Zamknięty w podłodze akumulator o pojemności 90 kWh ma zapewnić zasięg 440-595 km (WLTP mieszany/miejski). Zużycie energii producent deklaruje na poziomie 17,9 kWh/100 km. Silnik dostarczy 245 KM mocy i 350 Nm momentu obrotowego. Moc pokładowej ładowarki to 11 kW. Pompa ciepła w standardzie.

MIFA 9 jako samochód 7- i 8-osobowy w wielkim bagażnikiem

MIFA 9 w nadwoziu o długości 5,3 m, szerokości 2 m i wysokości 1,84 m zapewnia mnóstwo przestrzeni pod szklanym dachem. Rozstaw osi to aż 3,2 m. Samochód będzie oferowany jako model 7- i 8-osobowy.

Zajmowanie miejsc na osobnych fotelach za kierowcą ułatwiają elektrycznie odsuwane drzwi. Wewnątrz króluje skóra i najróżniejszej wielkości wyświetlacze. Dotykowe przełączniki pojemnościowe (haptyczne) na srebrnej listwie pod ekranem multimediów odpowiadają za sterowanie nawiewem i temperaturą oraz ogrzewaniem przedniej i tylnej szyby. Wibracja pod palcem wywołuje wrażenie kontaktu z elementami mechanicznymi i jednocześnie poinformuje o uruchomieniu danej funkcji.

Wszystkie fotele są wyposażone w elektryczną regulację, wentylację i ogrzewanie. Te w drugim rzędzie są sterowane za pomocą ekranów dotykowych w podłokietniku – poza automatycznym ustawieniem konta oparcia i wysokości zagłówka pasażer może włączyć masarz, podgrzewanie czy wentylację i rozłożyć podnóżek.

Siedzenia w drugim i trzecim rzędzie można przesunąć całkowicie do przodu, aby powiększyć bagażnik. MIFA 9 może też holować przyczepę o masie 1000 kg.

Maxus MIFA 9 z dopłatą, ale jaka cena i gwarancja?

Maxus MIFA 9 w Polsce zadebiutuje w pierwszym kwartale 2023 roku. Wtedy też poznamy cennik...

Przypominamy, że w Polsce w przypadku elektrycznych samochodów dostawczych (N1) i minibusów (M2 i M3) dotacja w programie "Mój elektryk" wynosi do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

Maxus MIFA 9 będzie chroniony gwarancją na 5 lat lub 100 000 km. Gwarancja na akumulator to 8 lat lub 200 tys. km.

Maxus w Polsce, gdzie kupić samochód elektryczny?

Sieć dilerska Maxusa w Polsce obejmuje dziś 16 placówek. Salony znajdują się między innymi w Warszawie, Gdańsku, Bielsku-Białej, Łodzi i Katowicach. Do końca 2022 roku powinno powstać ponad 20 punktów sprzedaży i obsługi serwisowej.