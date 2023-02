Reklama

Życie w trzeciej dekadzie XXI wieku w Polsce nie jest tanie. Nie, nie chodzi wyłącznie o inflację, rosnące koszty paliwa czy dosłownie szalejące ceny w sklepach. Powodem tego stwierdzenia są także... wszechobecne kary. Te dotyczą również kierowców. Przykład? Mandaty dziś są liczone w tysiącach złotych. Identycznie zresztą jak kara za brak złożenia deklaracji PCC-3 i opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych po zakupie samochodu.

W roku 2023 kara za ten czyn może wynosić od 349 do 69 800 zł. Kwoty zależą od najniższej krajowej, a więc po 1 lipca będą jeszcze wyższe.

Dziś skupimy się jednak na nietypowym przypadku. Bo omówimy zakup nowego samochodu. Podatek w takim przypadku występuje? Pytanie jest o tyle zasadnicze, że w roku 2022 polskie salony opuściło w sumie ponad 417 tys. pojazdów. Gdyby teraz urzędy skarbowe miały zacząć masowo karać ich właścicieli, raz że ich pracownicy mieliby ręce pełne pracy. Dwa moglibyśmy mówić o astronomicznych sumach. Zakładając że każdy z kierujących dostałby maksymalna karę, uzbierałaby się kwota sięgająca ponad 29 mld zł. To połowa rocznych przychodów Orlenu!

W tym punkcie drobny wtręt. Tak wysokie kwoty mogłyby się stać sposobem na łatanie dziury budżetowej. W takim przypadku organy państwa miałyby wręcz interes w tym, aby kierowcy o PCC-3 zapominali! Wizja ta z pewnością może się spodobać wietrzycielom teorii spiskowych. To jednak raczej obraz typu science fiction. Spokojnie, skarbówki nie zaczną nagle ścigać kierowców na polecenie rządu.

Zakup nowego samochodu. Nowego, ale nie fabrycznie nowego

Odpowiedź na nurtujące nas pytanie zależy tak naprawdę od tego, co mamy na myśli mówiąc o nowym samochodzie. Jeżeli kolejny pojazd, a więc np. auto używane, często opłacenie podatku jest konieczne. Gdy mówimy o nowym samochodzie, czyli takim fabrycznie nowym, kierujący organów podatkowych obawiać się nie musi. Taki zakup nie rodzi bowiem obowiązku złożenia deklaracji PCC-3. I powód jest oczywisty. Nowe samochody w Polsce zawsze kupuje się na fakturę VAT. Taka transakcja jest opodatkowana, ale VAT-em.

Czy to oznacza, że podatek VAT musi odprowadzić kupujący? W żadnym razie! Ustawa VAT-owska zobowiązuje do rozliczenia daniny salon samochodowy. On pobiera podatek zawarty w cenie pojazdu. Kupujący nie musi się fatygować do skarbówki wcale, nie musi w żaden sposób zgłaszać tej transakcji. Zapłaci za auto i tyle!

Kto musi, a kto nie musi płacić podatku od zakupu samochodu używanego?

Powróćmy jednak jeszcze do scenariusza, w którym mówimy o zakupie nowego samochodu, ale nie fabrycznie nowego. W przypadku pojazdów używanych obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych może wystąpić. Stanie się tak jednak w przypadku jednoczesnego wystąpienia trzech okoliczności. Mowa o:

zakupie samochodu używanego w oparciu o umowę kupna-sprzedaży, którego wartość przekracza 1000 zł.

zakupie samochodu, ale nie przez osobę niepełnosprawną na własne potrzeby.

zakupie samochodu z drugiej ręki, ale nie za granicą, a w Polsce. Może pochodzić z importu, ale musi być kupiony w kraju.

Z obowiązku opłacenia PCC-3 zwolnieni są niepełnosprawni (głównie stopień znaczny i umiarkowany), ale także osoby nabywające pojazd na podstawie faktury VAT lub VAT-marża. Tu ponownie sprawdza się schemat znany z zakupu nowego auta. Podatek pobiera, a później odprowadza do skarbówki sprzedający. Kupujący nie musi opodatkowywać tej samej transakcji drugi raz. Co z autami kupiony za granicą? Tu podatek przyjmuje formę akcyzy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2 proc. wartości. Tyle że słowo wartość nie zawsze oznacza to samo. Czasami będzie to wartość rynkowa określona w roczniku (gdy auto uda się kupić okazyjnie), a czasami kwota wpisana na umowie (gdy wycenia jest od niej niższa). Czas na złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku to dokładnie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży.