Wymiana oleju w samochodzie

Wymiana oleju to czynność absolutnie podstawowa i kluczowa dla dobrej kondycji samochodu. Wykonamy ją u każdego mechanika i można zaliczyć ją do rutynowych prac przy samochodzie. Wokół doboru odpowiedniego oleju i częstotliwości jego wymiany narosło wiele mitów, a jeden z nich pokutuje do dziś - powielany jest szczególnie przez kierowców, którzy pamiętają czasy starych, wyeksploatowanych silników.

Jak często wymieniać olej?

Producenci nowych samochodów zachęcają, by wymiany oleju dokonywać podczas przeglądu, zazwyczaj co 30 000 km - taki interwał proponuje książka serwisowa, ale wśród mechaników i specjalistów panuje zgoda, że odstęp pomiędzy serwisami olejowymi warto skrócić przynajmniej o połowę. 15 000 km lub 10 000 km to zalecany odstęp. Nie brakuje również kierowców, którzy w swoich autach z mocno wysilonymi lub konstrukcyjnie narażonymi na zużycie silnikami skracają interwał do 7-8 tys. km.

Niezależnie od tego, ile kilometrów przejeżdżamy na co dzień, serwis z wymianą oleju należy robić przynajmniej raz w roku - olej zużywa się nie tylko wraz z przejechanymi kilometrami, ale po prostu starzeje się, szczególnie jeśli często poddajemy go częstym i intensywnym zmianom temperatur - jeździmy na krótkich trasach i nie parkujemy samochodu w ciepłym garażu.

Jaki olej wybrać? Popularny mit pokutuje

W przypadku nowych aut dylemat raczej nie istnieje - autoryzowane serwisy leją do silnika taki środek, jaki jest rekomendowany przez producenta. Co zmienia się, gdy auto się starzeje? Niektórzy uważają, że do samochodu z dużym przebiegiem warto lać olej półsyntetyczny lub mineralny. Nie jest to do końca prawda - obawa przed wypłukaniem osadów i nagarów które rzekomo uszczelniają jednostkę napędową to mit, który pamięta czasy silników z dawnych lat. Opracowane ze znacznie mniejszą precyzją, podatne na wycieki i wyeksploatowane silniki w większości przypadków odeszły już do lamusa i w ramach naturalnej "wymiany pokoleniowej" zniknęły już z dróg.

Odpowiedź na pytanie jest więc prosta - niezależnie od tego, ile lat ma samochód, warto stosować taki olej, jakiego wymaga producent. Warto zwrócić uwagę nie tylko na lepkość, ale i standard producenta. Oleje są bowiem opracowywane w zgodzie z pewnymi normami jakości. Wyjątkiem mogą być samochody używane w sporcie motorowym czy silniki po tuningu. Istnieją jednostki, w przypadku których warto zdecydować się na inny (czasem droższy) olej - takie przypadki są jednak w mniejszości.

Syntetyczny olej w starym silniku

Obawa przed wypłukaniem nagarów i osadów może dotyczyć skrajnie zużytych silników, które nadają się już tylko do kompletnego remontu. Jeśli jednostka jest w takim stanie, że "syntetyk" miałby jej zaszkodzić, oznacza to, że niechybnie kończy ona już swój cykl życia.

Oleje syntetyczne mogłyby też zaszkodzić silnikom stosowanym w bardzo starych autach np. z silnikami dolnozaworowymi. Te były jednak wypierane z rynku już w latach 60. - mowa więc raczej o zabytkach i oldtimerach.

Płukanki do silnika - kiedy warto stosować?

Nowoczesne silniki (czyli te, które w praktyce napędzają wszystkie auta poruszające się na co dzień po drogach) będą pracować najlepiej, gdy zalejemy je wysokiej jakości olejem syntetycznym. Jeśli jednostka nie jest skrajnie zużyta, nie musimy obawiać się o wypłukanie zanieczyszczeń - może to mieć jedynie pozytywne skutki. Wielu kierowców przy okazji wymiany oleju sięga nawet po specjalne preparaty czyszczące silnik. Czy warto stosować płukanki? Kiedy to robić?

Płukanie silnika, które ma na celu rozpuszczenie i usunięcie nagarów oraz osadów jest szczególnie polecane w przypadku jednostek wysokoprężnych. Skorzystają z niej również kierowcy, którzy eksploatują swoje auta na miejskich odcinkach - w niedogrzanej jednostce tendencje do powstawania osadów są częstsze. Działanie płukanki poprawia również właściwości smarujące oleju, który w mocno "zabrudzonych" silnikach wolniej dociera we wszystkie wymagające smarowania miejsca. Poprawnie zastosowany preparat oczyszcza z nagaru i osadu takie elementy jak pierścienie tłokowe, magistrala olejowa, oraz kanały doprowadzające i odprowadzające olej do silnika.

Płukanki do silników mogą bazować na oleju lub zawierać rozpuszczalniki. Po zastosowaniu tych pierwszych należy przejechać około 100-200 km z umiarkowanym obciążeniem. Drugi rodzaj środka działa natychmiastowo - wystarczy, że samochód popracuje 15 minut na biegu jałowym. Po wypłukaniu zabrudzeń należy wymienić olej i filtr. Serwis olejowy z płukanką warto stosować np. co drugą lub co trzecią wymianę oleju np. przy okazji wymiany świec zapłonowych i filtra paliwa. Wielu kierowców słusznie decyduje się na to również po zakupie używanego auta.