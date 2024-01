Lód z dachu ciężarówki

Do długiej listy zimowych zagrożeń, które czyhają na kierowców warto dopisać również to, śmiertelnie niebezpieczne. Lód spadający z naczepy TIR-a czy skrzyni ładunkowej ciężarówki może doprowadzić do bardzo groźnej sytuacji. W ostatnich latach na polskich drogach regularnie dochodziło do wypadków powodowanych przez zmrożone bryły, które odrywały się od dachu jadącej ciężarówki. W 2016 w takim zdarzeniu zginął 60-letni mieszkaniec Ostrołęki. Często zdarza się również, że kawałki lodu spadają z dachu na zakręcie czy podjeździe i stanowią zagrożenie dla pieszych oraz zaparkowanych samochodów. Głównym winowajcą osadzania lodowej warstwy jest oczywiście pogoda. Odpowiedzialność za jazdę pojazdem, który stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu zawsze ponosi jednak kierowca.

Spadający lód z dachu ciężarówki - jaki mandat?

Reklama

Mundurowi przypominają o tym przy okazji powrotu mroźnej zimy. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd musi być utrzymany w taki sposób, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Gdy na dachu naczepy spoczywają ważące nieraz dziesiątki kilogramów bryły lodu, ten warunek nie jest spełniony.

Reklama

Za nieoczyszczenie dachu z brył lodu, przewidziany jest mandat. Za jazdę pojazdem, który zagraża bezpieczeństwu, Kodeks wykroczeń przewiduje karę w wysokości 3000 zł. Konsekwencje mogą być jednak jeszcze surowsze.

Reklama

Lód z dachu ciężarówki - co w razie wypadku?

Sytuacje, w których lód spadający z dachu doprowadza do wypadku zdarzają się dość często. Co w sytuacji, gdy bryły lodu doprowadzą do szkód - wypadków, kolizji czy uszkodzeń mienia? Za tak poważne skutki upadku lodu kierującemu grozi odpowiedzialność karna do 3 lat więzienia, a jeżeli w wyniku wypadku są ofiary śmiertelne, nawet do 8 lat więzienia.

Za skutki takich zdarzeń odpowiedzialność ponosi każda osoba kierująca pojazdem, niezależnie czy mówimy o bryłach lodu z naczepy wielotonowego zestawu, czy z dachu dostawczego busa. Ubezpieczyciel pokryje wprawdzie szkody spowodowane upadkiem lodu z dachu pojazdu ale dla kierującego wciąż w mocy pozostają możliwe konsekwencje - mandat lub nawet więzienie.

Jak usunąć lód z dachu ciężarówki?

Kierowcy ciężarówek argumentują, że nie mają sposobu, by bezpiecznie pozbyć się lodu zalegającego na dachu naczepy. Choć nie zwalnia ich to z odpowiedzialności za stan pojazdu i bezpieczeństwo jazdy, ten głos w dyskusji świadczy również o brakach w infrastrukturze. Rozwiązaniem mogłyby być maszyny do odśnieżania, obowiązkowo stawiane przy autostradach.

Na A1, na MOP-ie Woźniki Zachód między Częstochową a Katowicami stanęło niedawno urządzenie służące do zdmuchiwania śniegu i lodu z dachu ciężarówek. Pomijając fakt, że dmuchawa została umieszczona… na początku parkingu a nie przy wyjeździe z niego, takich rozwiązań zdecydowanie brakuje przy polskich drogach. Najczęściej są one dziś wykorzystywane przez prywatne podmioty, np. w bazach i centrach logistycznych.