Rower elektryczny i dopłata. Białystok rusza z własnym programem wsparcia

Rower elektryczny zyskuje na popularności. Z badania Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego (PSR) wynika, że 10 proc. Polaków posiada już własny e-rower, a 46 proc. respondentów rozważa jego zakup dla siebie lub kogoś z rodziny.

– Zainteresowanie rowerami elektrycznym rośnie z roku na rok – powiedział Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. – Skalę popularności potwierdza zarówno nasz sondaż wśród konsumentów, jak i badanie, które przeprowadziliśmy wśród sklepów rowerowych. W sprzedaży widać jednoznaczny trend – wzrost zainteresowania rowerami elektrycznymi. Według pracowników i właścicieli sklepów czynnikiem decydującym o zakupie roweru elektrycznego jest cena. W dalszej kolejności klienci biorą pod uwagę pojemność baterii i zasięg roweru – wskazał.

Co ważne, większość badanych przez Stowarzyszenie (65 proc.) uważa, że rowery elektryczne powinny być objęte programem dopłat. Przy czym PSR przygotowało projekt obywatelski umożliwiający wprowadzenie dopłat do zakupu rowerów elektrycznych – być może tą sprawą zajmie się nowy rząd. Zanim jednak do tego dojedzie przykład postanowił dać Białystok…

Kiedy ruszy program dopłat do rowerów elektrycznych?

Mieszkańcy Białegostoku od 21 do 22 listopada 2023 roku będą mogli skorzystać z programu dopłat Ekorower – alternatywa dla samochodu. Przewidziano dofinasowanie w wysokości odpowiadającej 50 proc. ceny e-roweru, ale maksymalnie do 2,5 tys. zł.

Projekt sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przyznał miastu na ten cel 750 tys. zł.

Rower elektryczny z dopłatą - jaka kwota dotacji? Jak uzyskać dofinasowanie do roweru elektrycznego?

– W celu ubiegania się o dotację należy wypełnić wniosek w formie papierowej i dostarczyć go do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego (jest zamieszczony poniżej) lub otrzymać go w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1. Wnioski złożone w formie elektronicznej lub listownej, w innej lokalizacji Urzędu albo w innym terminie niż wskazany, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia – poinformowali urzędnicy.

Rower elektryczny z dopłatą – w Białystoku kto pierwszy, ten lepszy

O uzyskaniu dopłaty na rower elektryczny może zdecydować numerek pobrany z automatu obsługującego w urzędzie system kolejkowy. – Każda osoba może jednorazowo złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie dotacji. W sytuacji, gdy jedna osoba planuje złożenie większej liczby wniosków w imieniu innych osób, po złożeniu pierwszego będzie zobowiązana do pobrania nowego numerka i zajęcia miejsca na końcu kolejki – podał białostocki magistrat.

Dopłata do roweru elektrycznego w pięciu etapach:

21- 22 listopada - złożenie wniosku

1-8 grudnia - podpisanie umowy o dotację

1-15 grudnia - zakup roweru

1-15 grudnia - złożenie dokumentów rozliczeniowych

do 29 grudnia 2023 roku - uzyskanie refundacji poniesionych kosztów

W Białystoku będzie jak na Węgrzech?

W Europie funkcjonuje aktualnie około 300 programów wsparcia zakupu rowerów elektrycznych. Węgry, Francja, Niemcy, Austria, Portugalia, Grecja, Chorwacja czy Norwegia to kraje, w których kupując e-rower można liczyć na dopłatę od 400 do nawet 2500 euro (od 1800 zł do 11 tys. zł).

Węgrzy po wdrożeniu dofinasowania dosłownie rzucili się do sklepów. Dopłaty w wysokości 240-400 euro (do 1800 zł) sprawiły, że odnotowano niemal czterokrotny wzrost sprzedaży rowerów elektrycznych - z poziomu 6 tys. egz. do 23 tys. sztuk.