Droga S7 - nowy odcinek zbliżył Warszawę i Kraków

Kierowcy mogą już korzystać z nowego, prawie 19-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od Moczydła do Miechowa. Trasa biegnie terenami Wyżyny Miechowskiej i została poprowadzona w większości nowym śladem, na wschód od dotychczasowej DK7.

Droga S7 na tym odcinku ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przewidziano też rezerwę pod ewentualną budowę w przyszłości trzeciego pasa.

Droga ekspresowa S7 Moczydło - Miechów otwarta do użytku

Żeby zniwelować różnicę wysokości droga została poprowadzona w niektórych miejscach w wykopach, a w niektórych na nasypach. W Małoszowie powstał 400-metrowy wiadukt, który przebiega m.in. nad rzeką Nidzicą, a w najwyższym miejscu ma prawie 20 m wysokości. Na całej trasie powstały łącznie 24 obiekty inżynieryjne: mosty, wiadukty i estakada.

Wjazd na ten odcinek jest możliwy dzięki dwóm węzłom - Książ i Miechów. W ramach inwestycji wybudowano też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Małoszów i Tochołów. Na nowym odcinku S7 powstało też kilkadziesiąt przejść dla zwierząt.

Koszt nowej inwestycji na S7 i dofinansowanie UE

Koszt całej inwestycji to ponad 1 mld zł, w tym prace budowlane to 860 mln zł. Budowa nowego odcinka S7 zdobyła prawie 586 mln zł dofinansowania ze środków UE.

Dzięki oddaniu do ruchu odcinka Moczydło – Miechów łączna długość odcinków drogi ekspresowej na północ od Krakowa wzrosła ponad dwukrotnie, do 31,8 km. Drugi funkcjonujący fragment tej trasy to otwarty w październiku 2021 roku 13-kilometrowy odcinek między węzłami Szczepanowice i Widoma. W realizacji pozostaje jeszcze 23,6 km trasy:

5,3 km między węzłami Miechów i Szczepanowice - otwarcie planowane w II połowie 2024 r.

18,3 km od Widomej do węzła Kraków Nowa Huta - otwarcie planowane w II połowie 2024 r.

Droga S7 powstała z 320 tys. ton asfaltu

Do wybudowania nowego odcinka drogi S7 zużyto prawie 320 tys. ton mas bitumicznych, czyli asfaltu. Żeby przewieźć taką ilość materiału wywrotki wykonały ponad 12 tysięcy kursów.

Przed budową estakady – w celu zapewnienia odpowiednio stabilnego podłoża – wbito w grunt prawie 1200 pali. Niektóre z nich miały prawie 12 m długości.

Na drodze ekspresowej podstawowe znaki poziome to przede wszystkim linie i strzałki na pasach włączania do ruchu. Wszystkie znaki poziome na tym odcinku zajmują powierzchnię prawie 26 tys. m². Taka ilość farby wystarczyłaby do pomalowania 160 boisk do siatkówki.

Z Warszawy do Krakowa pojedziesz dwa razy szybciej

GDDKiA zapowiada, że z końcem 2024 r. podróż pomiędzy Warszawą i Krakowem zajmie niespełna 3 godziny. To niemal dwa razy krócej niż w czasach funkcjonowania starej DK7 prowadzącej przez Radom i Kielce.