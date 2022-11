Reklama

Tunel na Zakopiance jest już ukończony w całości. Obiekt łączący dwa odcinki Zakopianki ma ponad 2 km długości i został wydrążony w masywie Małego Lubonia, pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała.

Tunel na Zakopiance to jeden z najdłuższych i najnowocześniejszych obiektów w Polsce. W ostatnich dniach pojawiły się w nim służby ratownicze i sprawdzały obiekt pod kątem bezpieczeństwa. Na miejscu przeprowadzono ćwiczenia z udziałem ponad 200 osób.

Tunel na Zakopiance jeszcze zamknięty, ale już zdarzył się wypadek

Tunel na Zakopiance na kilka dni przed otwarciem przeszedł już wypadek autobusu, pojazdu dostawczego i kilku samochodów osobowych (w tym samochodu elektrycznego), a także mocne zadymienie i pożar. W tym samym czasie służby ratunkowe próbowały zapanować nad sytuacją i pomóc poszkodowanym. Podczas ćwiczeń sprawdzano, jakie są realne czasy dostępu do poszkodowanych znajdujących się w środku tunelu.

W symulowanej akcji ratunkowej uczestniczyli policjanci, strażacy z zawodowej i ochotniczej straży pożarnej oraz ratownicy medyczni z okolicznych powiatów. W całe przedsięwzięcie zaangażowano ponad 200 osób.

Ćwiczenia w tunelu przebiegły wzorowo i zgodnie z zatwierdzonymi wcześniej procedurami. To oznacza, że tunel jest bezpieczny i gotowy na każdą, nawet najtrudniejszą sytuację.

Tunel pod Zakopianką, kiedy otwarcie?

W ostatnich dniach w tunelu pod Zakopianką przeprowadzono wszystkie niezbędne testy systemów bezpieczeństwa. To jasny znak, że obiekt jest gotowy do przyjęcia pierwszych pojazdów. Jak dotąd GDDKiA dość wymijająco poinformowała, że obiekt zostanie uruchomiony jeszcze w listopadzie.

Według nieoficjalnych informacji tunel na Zakopiance w ciągu drogi ekspresowej S7 zostanie udostępniony kierowcom już w najbliższą sobotę – 12 listopada.

Po drodze inwestycja zaliczyła duże opóźnienie. Pierwotne plany zakładały, że tunel będzie przejezdny już pod koniec 2021 r., ale po drodze kilka razy przesuwano ostateczną datę uruchomienia obiektu – najpierw na luty, później na czerwiec br. Wykonawca argumentował taką decyzję niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, pandemią oraz brakiem pracowników.

Tunel na Zakopiance jeszcze zamknięty, ale wybrano patronów

Termin otwarcia nie został jeszcze potwierdzony, ale w międzyczasie wybrano patronów dla tunelu. Zgodnie z uchwałą rady gminy Jordanów z 27 października br. obiektowi nadano imię Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

Tunel na Zakopiance, ciekawostki i liczby o inwestycji

Tunel na Zakopiance prowadzący przez górę Luboń Mały ma długość 2058 m, wysokość 4,7 m oraz szerokość użytkową 14,9 m. W dwóch komorach (nitkach) umieszczono po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m oraz pas awaryjny o szerokości 3 m. Takie rozwiązanie daje możliwość zbudowania w przyszłości trzeciego pasa ruchu.

Wewnątrz tunelu ulokowano 11 nisz ewakuacyjnych rozmieszczonych co 172,5 m. Środkowa nisza służy do przejazdu służb ratowniczych, a po środku znalazła się również zatoka postoju awaryjnego. Na wypadek pożaru w jednej z nitek podróżni będą ewakuowani do drugiej lokalizacji.

Wewnątrz obiektu zainstalowano 3 tys. lamp, 76 wentylatorów strumieniowych, 20 wentylatorów kurtyn powietrznych i 4 wentylatory napowietrzające. Oprócz tego zainstalowano tam 178 głośników, z których w razie niebezpiecznej sytuacji będzie można usłyszeć ostrzeżenia i polecenia służb porządkowych lub ratunkowych.

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. w miejscowości Naprawa (od strony północnej). Prace trwały 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Do wydrążenia tunelu użyto ciężkiego sprzętu, a także ok. 180 ton materiałów wybuchowych. Podczas budowy robotnicy wydobyli materiał skalny o objętości 600 tys. m3. Do budowy użyto 190 tys. m3 betonu oraz 48 tys. ton stali.

Cały odcinek drogi ekspresowej S7 Naprawa – Skomielna Biała znajduje się pod czułym okiem monitoringu. Obiekt ma zapewnioną łączność alarmową, system ostrzegania pożarowego, a także czujniki ciepła i dymu. Zbudowano również Centrum Zarządzania Tunelem na węźle Skomielna, gdzie przez całą dobę będą pracować dyspozytorzy. Oprócz tego powstały dwa budynki techniczne i dwie dyspozytornie.

Wartość kontraktu na budowę tunelu na Zakopiance wyniosłą ponad 968,8 mln zł. Wykonawcą jest włoska Webuild, która weszła w miejsce wcześniejszego wykonawcy – firmy Astaldi.