Co jest niezbędne, aby prognozy się sprawdziły? Na pewno nie obędzie się bez wykwalifikowanych kadr, wśród których coraz większy udział w sektorze automotive mają kobiety. Źródłem pozyskania profesjonalnej wiedzy są dziś kierunki studiów podyplomowych realizowane przez wyższe uczelnie w Polsce.

Branża motoryzacyjna obecnie przechodzi epokowe zmiany. Europejscy producenci pojazdów i podzespołów stopniowo przestawiają produkcję ku zeroemisyjnemu transportowi – w tym głównie pojazdom elektrycznym. Jednocześnie swoją obecność na Starym Kontynentem konsekwentnie rozbudowują nowi gracze z Chin, którzy nie tylko oferują konkurencyjnie wycenione pojazdy, ale także inwestują w fabryki i centra badawczo-rozwojowe. Zmieniająca się rzeczywistość branży otwiera szansę na rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Będą to jednak zawody związane w dużej mierze z technologią zeroemisyjną, w tym elektryczną. Aby ten sektor mógł rozwijać się w jeszcze szybszym tempie niż dotychczas, konieczne jest przede wszystkim zapewnienie wyspecjalizowanych kadr.

Jesteśmy otwarci na zmiany

W Polsce trend zmiany pracy postępuje. Choć 27 proc. Polaków przyznaje, że przez 10 lat nie zmienili pracy, to 16 proc. zdecydowało się na zmianę w okresie od 5 do 10 lat temu, a grupa respondentów, którzy ostatni raz zmienili pracę w ciągu 3-5 lat, stanowi 14 proc. badanych – wynika z badania „Mobilność zawodowa Polaków 2024” przeprowadzonego przez Pracuj.pl. Zauważalna w ostatnich latach jest jednak rosnąca dynamika zmian na rynku pracy w Polsce, a wraz z tym coraz większa grupa pracowników otwartych na zmiany, tym większa, im więcej przedstawicieli młodego pokolenia na niego wchodzi. 10 proc. uczestników ankiety zadeklarowało, że zmienili pracę w okresie ostatnich 2-3 lat, podczas gdy 12 proc. stwierdziło, że ich ostatnia zmiana miała miejsce ponad rok, ale nie więcej niż dwa lata temu. Należy podkreślić, że wzrósł udział z 17 do 20 proc. osób, które zmieniły pracę w przeciągu ostatniego roku. Ten trend świadczy o wzrastającym zainteresowaniu Polaków poszukiwaniem nowych możliwości zawodowych, co może być motywowane różnorodnymi czynnikami, takimi jak poszukiwanie lepszego wynagrodzenia, dążenie do rozwoju osobistego czy poszukiwanie bardziej satysfakcjonującej pracy – zaznaczono w raporcie.

Zmiany i dostosowanie się do trendów na rynku pracy wymagają jednak stworzenia odpowiednich możliwości pozyskania eksperckiej wiedzy w tym zakresie. Dostrzegają to uczelnie wyższe inicjując tzw. kierunki przyszłości. Przykłady takich inicjatyw znajdziemy m.in. na Politechnice Śląskiej, Rzeszowskiej, Poznańskiej, Wrocławskiej. To właśnie tam studenci mogą już zdobywać wiedzę w obszarze m.in. elektromobilności. Na Politechnice Warszawskiej trwa właśnie rekrutacja na trzecią edycję studiów podyplomowych „Nowa Mobilność”.

Nowa Mobilność w praktyce

„Nowa Mobilność” to kierunek dedykowany osobom zainteresowanym zdobywaniem wiedzy i poszerzaniem umiejętności związanych z zeroemisyjnym transportem, rynkiem pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, rozwojem innowacyjnych technologii, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi związanymi z sektorem zrównoważonego transportu. W lutym 2025 r. ruszą zajęcia już trzeciej edycji studiów podyplomowych, zainicjowanych przez PSNM wspólnie z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

eLiderki wspierają równe szanse

Sektor automotive charakteryzuje się znaczącą nierównością zawodową pomiędzy kobietami a mężczyznami. – Rozwój elektromobilności skutkuje nie tylko zmianami na rynku motoryzacyjnym, ale również szeroką transformacją rynku pracy. Stanowi także niepowtarzalną szansę na zdecydowany wzrost udziału kobiet wśród osób zatrudnionych w sektorze automotive. Obecnie kobiety stanowią tylko ok. 20% pracowników branży motoryzacyjnej – i to mimo badań, które wskazują, że to właśnie w różnorodności zespołów tkwi klucz do sukcesu – podkreśla Agata Wiśniewska-Mazur, Zastępczyni Dyrektora Rozwoju PSNM.

Jak wykazały badania brytyjskiego Stowarzyszenia Producentów i Sprzedawców Samochodów SMMT, „firmy rozwijające silną współpracę pomiędzy personelem męskim i żeńskim osiągają lepsze wyniki, korzystając z różnorodności pomysłów, postaw i podejść”. Jednak w Europie te proporcje wciąż pozostają zaburzone. Badania przeprowadzone przez International Labour Organization (ILO) wykazały, że kobiety pracujące w zawodach STEM (ang. nauka, technologia, inżynieria i matematyka) częściej niż mężczyźni spotykają się z dyskryminacją, co uważają za przeszkodę w osiągnięciu sukcesu zawodowego. ILO w dokumencie „The future of work in the automotive industry: The need to invest in people’s capabilities and decent and sustainable work”, wśród sugerowanych zmian, jakie powinny zajść w jak najszybszym tempie, wymienia:

wyrównywanie szans zatrudnienia w branży przez poprawę dostępu kobiet do edukacji, szkolenia umiejętności i wsparcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

zapewnienie mechanizmów i polityk dochodzenia roszczeń w miejscu pracy, w tym zachęt w postaci zapewniania opieki nad dziećmi i urlopów rodzicielskich

zapewnienie równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za pracę o jednakowej wartości

Wskazano również, że „zdolność kobiet i mężczyzn do wykorzystania możliwości, jakie stwarza przyszły świat pracy, będzie uzależniona od skutecznych systemów uczenia się przez całe życie”.

Mniejszy odsetek zatrudnionych kobiet w motoryzacji wykazują również dane IMI – systemu Komisji Europejskiej wymiany informacji na rynku wewnętrznym – które wykazały, że kobiety stanowiły zaledwie 19 proc. pracowników handlu detalicznego w branży motoryzacyjnej, podczas gdy w innych branżach udział mężczyzn i kobiet wynosił 49/51 proc. Innym przykładem są dane Deloitte z 2020 r. Wykazały one, że 90 proc. kobiet i mężczyzn pracujących w branży motoryzacyjnej uważa, że ​​kobiety są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, a 57 proc. nie dostrzega dla siebie pożądanej ścieżki kariery w tym sektorze.

Dlaczego tak jest?

Powody, dla których kobiety nie realizują kariery w sektorze automotive identyfikuje badanie przeprowadzone przez Gi Group Holding „Automotive – Global HR Trends 2024”. Respondentki najczęściej wskazywały na brak inspirujących wzorów do naśladowania (38,4 proc.), trudności z utrzymaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (35,1 proc.), nierówne wynagrodzenie (34,4 proc.), aspekty fizyczne (32 proc.), a także obecność stereotypów i postrzeganie branży jako „typowo męskiej” (38,1 proc.).

– W rozmowach z przedstawicielami i przedstawicielkami branży automotive, w których mam przyjemność uczestniczyć, coraz częściej wybrzmiewa przekonanie, że różnorodne zespoły są niezwykle wartościowe dla każdej firmy. Wiem, że nowoczesne organizacje z branży są otwarte na kobiety i doceniają wartość, jaką wnoszą do zespołów. Mam nadzieję, że dzięki takim programom jak eLiderki grono kobiet chcących rozwijać swoje kariery w branży motoryzacyjnej będzie się sukcesywnie powiększać i cieszę się, że OTOMOTO dokłada do tego swoją cegiełkę – powiedziała Agnieszka Czajka, General Manager OTOMOTO/OLX Group.

Elektromobilność potrzebuje kobiet

Aby zmienić ten stan rzeczy i wspierać obecność kobiet w rozwijającym się sektorze nowej mobilności, PSNM oraz OTOMOTO w ramach studiów „Nowa Mobilność” uruchomiły program eLiderki. Podczas II edycji studiów w programie wzięło udział kilkanaście uczestniczek, co oznacza czterokrotny wzrost względem I edycji. Program eLiderki będzie kontynuowany również w ramach III edycji Studiów Podyplomowych „Nowa Mobilność”, która startuje w lutym 2025 r. Kandydatki zainteresowane uczestnictwem w programie otrzymają rabat w wysokości 3,3 tys. zł, stanowiący jedną czwartą czesnego.

Studia Podyplomowe „Nowa Mobilność” skierowane są m.in. do kadry zarządzającej, specjalistów firm i instytucji budujących kompetencje w przedmiotowym obszarze. Składają się z 2 semestrów, 12 zjazdów, 30 przedmiotów oraz 240 godzin merytorycznej wiedzy. Dzięki nowoczesnemu podejściu do procesu dydaktycznego absolwentkom i absolwentom zapewnia się unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy związanej z nową mobilnością, zrównoważonym transportem w ujęciu społecznym, prawnym oraz gospodarczym. W realizację programu zaangażowanych jest 60 wykładowców m.in. z Międzywydziałowej Kadry Politechniki Warszawskiej, a także 51 praktyków biznesu. W tym gronie po raz kolejny znalazły się autorytety wśród kobiet związanych z sektorem nowej mobilności, w tym dr Katarzyna Barańska – Kancelaria Osborne Clarke, Agnieszka Czajka – OTOMOTO, Małgorzata Kulis – Volvo Trucks Poland, dr Ewa Łabno-Falęcka – Mercedes Manufacturing Poland czy dr Alicja Pawłowska-Piorun – ING Bank Śląski.

Dowiedz się więcej i aplikuj: https://nowamobilnosc.pl/