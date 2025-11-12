EIT Urban Mobility reprezentuje w Polsce konsorcjum stworzone przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), Politechnikę Krakowską oraz centrum wspierania biznesu Createhub. Zadaniem tego przedstawicielstwa jest łączenie ze sobą poszczególnych interesariuszy działających w obszarze administracji publicznej, instytutów badawczych, uniwersytetów, małych i dużych przedsiębiorstw, startupów oraz organizacji pozarządowych. Chodzi o to, by skomunikować ze sobą podmioty zainteresowane dalszą współpracą.

Gościem tegorocznej edycji Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach był Traian Urban, dyrektor Innovation Hub East w EIT Urban Mobility, który w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej opowiadał jak z perspektywy jego organizacji wygląda transformacja miejskiej mobilności w Polsce i Europie – jej tempo, kierunek oraz wyzwania.

Alternatywne środki transportu

Zapytany o to, jak tworzyć innowacje, Traian Urban podkreślił znaczenie współpracy ponadsektorowej.

– Innowacja rodzi się w wielu miejscach. Pracujemy z uniwersytetami, start-upami i dużymi firmami – wyjaśnił.

Jak dodał, kluczowe dla powodzenia nowych rozwiązań jest odpowiednie połączenie pomysłów z przepisami i kompetencjami potrzebnymi do ich wdrożenia.

Traian Urban zwrócił uwagę, że w obszarze mobilności miejskiej postęp w Polsce jest imponujący i przebiega szybko.

– Wiele polskich miast wykonało świetną pracę w zakresie rewitalizacji i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla mieszkańców – zaznaczył.

Mobilność miejska to jeden z czynników decydujących o komforcie życia. Działania z nią związane mają na celu przekonanie mieszkańców miast do rezygnacji z użytkowania prywatnego auta na rzecz transportu zbiorowego, rowerowego lub pieszego. Jednocześnie alternatywne sposoby przemieszczania się powinny być ekologiczne i rozwijane zgodnie z potrzebami mieszkańców. Jak wynika z dokumentów Parlamentu Europejskiego: „mobilność ma kluczowe znaczenie i jest niezbędna dla integracji społeczno-gospodarczej oraz stanowi decydujący i strukturalny czynnik w rozwoju społeczeństw i zdolności do łączenia poszczególnych osób, społeczności, sektorów produkcyjnych i usługowych oraz różnych regionów i kultur”.

Polska na tle europejskich zmian

Dyrektor Urban mówił również o dobrej współpracy z ośrodkami takimi jak Gdańsk czy Warszawa oraz z operatorami transportu i firmami, które poprawiają komfort życia mieszkańców. Jego zdaniem, proces wspierania miast i instytucji w implementacji nowych rozwiązań jest jednocześnie „łatwy i trudny”. Pomysłów nie brakuje, gorzej ze środkami na ich realizację.

Przedstawiciele EIT Urban Mobility oferują kilka programów magisterskich, sieć szkoleń doktoranckich, dostosowane kursy dla studentów i profesjonalistów oraz liczne programy inkubatorowe. Rozwój startupów polega na wspieraniu ich skalowania, zapewnieniu dostępu do finansowania, coachingu. Chodzi o to, żeby wspierać przedsiębiorców w tworzeniu i rozwijaniu nowych rozwiązań, łącząc ich z szerszą siecią potencjalnych udziałowców oraz klientów.

Urban podkreślił też znaczenie kontekstu wdrożeń. Rekomendował testowanie nowych rozwiązań w małej skali, zanim zostaną wprowadzone w całym mieście – to pomaga przekonać decydentów i ograniczyć ryzyko oporu społecznego.

Europa kontra biurokracja

Dyrektor Innovation Hub East w EIT Urban Mobility zwrócił również uwagę na konkurencyjność Unii Europejskiej i w tym kontekście biurokratyczne bariery, które spowalniają proces wprowadzania innowacji.

– Polecam wszystkim krajom UE mniej biurokracji, więcej elastyczności i większą wiarę w małe firmy, które są źródłem innowacji – powiedział.

W jego ocenie Polska już teraz radzi sobie w tym zakresie bardzo dobrze.

Traian Urban podkreślał, że przyszłość miejskiej mobilności zależy od połączenia trzech elementów: innowacyjności, kapitału i odwagi do testowania nowych rozwiązań. Ograniczenie biurokracji i wspieranie współpracy między różnymi środowiskami może sprawić, że polskie miasta pozostaną na fali zmian, a Europa – na fali postępu. Dlatego też budując firmę w obszarze nowej mobilności warto rozważyć szukanie wsparcia w polskim przedstawicielstwie EIT Urban Mobility.