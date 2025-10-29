Taka właśnie jest CHERY Super Hybrid - technologia, która myśli za kierowcę, dopasowując się do jego stylu życia. W modelach TIGGO 7 PHEV i TIGGO 8 PHEV zaawansowana inżynieria spotyka się z codziennością - i robi to tak, że nawet sceptycy hybryd zaczynają się uśmiechać za kierownicą.

Nie każdy interesuje się tym, co dzieje się pod maską auta. I w tym przypadku nie ma takiej potrzeby. Bo CHERY Super Hybridrobi to, co czynią za nas najlepsze technologie - działa niezauważalnie. Pod elegancką sylwetką SUV-a pracują trzy silniki - benzynowy i dwa elektryczne - połączone z inteligentną 3-biegową przekładnią DHT, która po prostu wie, w jaki sposób najlepiej wykorzystać energię.

W praktyce oznacza to, że po mieście jeździsz niemal wyłącznie na prądzie- bez hałasu, spalin i nerwów związanych z potrzebą tankowania. Wystarczy jedno ładowanie wieczorem (nawet ze zwykłego gniazdka), aby rano zyskać energię na dystans 80-90 km. A gdy przyjdzie dłuższy wyjazd - system płynnie uruchamia silnik spalinowy, który pracuje w idealnych warunkach, zapewniając zasięg do 1200 km i spalanie rzędu 6 litrów na 100 km.

To wszystko dzieje się bez ingerencji kierowcy. Samochód sam wie, kiedy być elektrykiem, a kiedy hybrydą. Ty po prostu jedziesz - spokojnie, komfortowo, oszczędnie.

Miasto, korki i krótkie trasy - naturalne środowisko TIGGO 7 PHEV

Jeśli codzienność użytkownika auta to dojazdy do pracy, zakupy, parkowanie przy biurowcach i przeskakiwanie między dzielnicami Warszawy, Krakowa czy Wrocławia, TIGGO 7 PHEV jest wręcz do tego stworzony. To SUV, który myśli jak mieszczuch - jest zwinny, kompaktowy, zawsze gotowy na zmianę planów.

W korku? Jedzie jako elektryk - bezszelestnie, bez spalania paliwa. Na trasie szybkiego ruchu? Przełącza się w tryb hybrydowy, utrzymując niskie obroty i płynną dynamikę. Wystarczy kilka kilometrów, by zrozumieć, że to auto, które reaguje z wyczuciem - delikatnie, ale błyskawicznie.

Wnętrze zaskakuje przestronnością i jakością wykonania. Charakteryzują je miękkie powierzchnie, minimalistyczny design, świetne wyciszenie. Po całym dniu za kierownicą, prowadzący nie ma uczucia zmęczenia. To samochód dla tych, którzy żyją szybko, ale cenią spokój - aktywnych, nowoczesnych kierowców, którzy chcą po prostu mieć święty spokój z tankowaniem.

TIGGO 8 PHEV - dla tych, którzy lubią mieć wszystko

Polskie drogi bywają kapryśne - raz ekspresówka S7, raz dziura na lokalnej drodze wiodącej nad morze. Dla rodzin i osób, które często podróżują, TIGGO 8 PHEV jest rozwiązaniem z wyższej półki. Duży SUV, który nie wymaga kompromisów: trzy rzędy siedzeń, ogromny bagażnik, panoramiczny dach, a w środku - ta sama inteligentna technologia CHERY Super Hybrid.

To samochód, który zaskakuje cichą mocą. Na co dzień spokojny, komfortowy, niemal bezgłośny. Ale gdy trzeba wyprzedzić TIR-a na drodze krajowej, ponad 300 KM systemowej mocy reaguje natychmiast. Wnętrze to mały salon na kołach: świetne wyciszenie, nastrojowe podświetlenie, wygodne fotele i system multimedialny, który uprzyjemnia każdą podróż.

Podczas weekendowych wypadów docenisz też funkcję V2L, czyli możliwość podłączenia sprzętów do samochodu - od ekspresu do kawy po pompę do materaca. TIGGO 8 PHEV to auto, które łączy styl premium z praktycznością, niczego nie udając. Jeśli szukamy samochodu, którym z równym komfortem zawieziemy dzieci do szkoły, jak i ruszymy w trasę do Chorwacji - wybór nie powinien być inny.

Dwie drogi, jeden cel: wygoda bez kompromisów

Oba modele, TIGGO 7 i TIGGO 8, mają różne charaktery, ale wspólną filozofię. Pierwszy to miejski sprinter - zwinny, dynamiczny, idealny do codziennej krzątaniny po mieście. Drugi - komfortowy podróżnik - cichy, przestronny i mocny, dla tych, którzy myślą szerzej niż granice miasta.

CHERY Super Hybrid pozwala im obu działać z tą samą inteligencją. Nie trzeba już wybierać między mocą a oszczędnością, między ekologią a przyjemnością z jazdy.

To technologia, która uczy się potrzeb użytkownika i stylu, a potem po prostu robi swoje. Bez zgrzytów, bez stresu, bez kompromisów.

CHERY - innowacje, które wchodzą z przytupem do Polski

Choć dla wielu Polaków nazwa CHERY brzmi jeszcze egzotycznie, to w skali światowej to jeden z technologicznych liderów chińskiej motoryzacji - marka, która inwestuje ogromne środki w rozwój, badania i innowacje. Firma działa od ponad 25 lat i eksportuje swoje auta do ponad 110 krajów. Od lat stawia na samodzielne R&D - posiada osiem globalnych centrów badawczo-rozwojowych rozmieszczonych w różnych regionach świata, co pozwala lepiej rozumieć lokalne potrzeby i adaptować technologię do konkretnego rynku.

Zespół inżynierów CHERY liczy około 25 tys. osób. Znacząca część pracuje nad oprogramowaniem, systemami inteligentnymi i technologiami hybrydowymi - co daje firmie mocne zaplecze w dziedzinach kluczowych dla motoryzacji jutra.

Strategia technologiczna CHERY - znana jako „Yaoguang 2025” - zakłada, że w ciągu pięciu lat firma zainwestuje ponad 100 miliardów juanów w rozwój nowych technologii: napędów hybrydowych i elektrycznych, sztucznej inteligencji, zarządzania energią i systemów autonomicznych. W ramach tej strategii planowane jest również utworzenie 300 laboratoriów (Yaoguang Laboratories) jako sieć innowacji, które będą działały od fazy koncepcyjnej aż po wdrożenia rynkowe.

Jeśli chodzi o własność intelektualną, CHERY utrzymuje silne tempo. Do połowy 2025 roku firma zgłosiła ponad 43 tys. wniosków patentowych, z czego przeszło połowa zostało już udzielonych. Pokazuje to szeroki zakres działań w obszarze technologii motoryzacyjnych, od napędów, przez systemy inteligentne, do technologii bezpieczeństwa.

Jednym z przykładów sprawnej współpracy technologicznej jest współdziałanie z firmami takimi jak Bosch i AVL przy kluczowych komponentach, a także otwarcie niektórych patentów hybrydowych dla branży, co ma wspierać bardziej zrównoważony rozwój sektora i demokratyzację tych technologii - szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i rozwiązań hybrydowych.

W 2024 roku CHERY sprzedał ponad 2,6 miliona pojazdów globalnie, kontynuując ekspansję - a eksport stanowił znaczącą część tej liczby. W 2025 roku grupa osiągnęła kolejny kamień milowy. Została wpisana na listę Fortune Global 500, zajmując miejsce 233, a także przekroczyła 5 milionów sprzedanych samochodów za granicą - co czyni ją pierwszym chińskim producentem, który osiągnął taki wynik eksportu.

W Polsce marka zadebiutowała w czerwcu 2025 roku i szybko zbudowała sieć autoryzowanych salonów CHERY Polska w kilkunastu miastach i sieć ta dynamicznie rośnie. Dzięki temu modele TIGGO 7 PHEV i TIGGO 8 PHEV są dziś dostępne z pełnym serwisem, 7-letnią gwarancją i możliwością jazdy próbnej. Technologia, która dopiero co była prezentowana jako część strategii globalnej, trafia realnie na polskie drogi.

Wniosek - samochód wpisujący się w polski rytm dnia

Polacy coraz częściej szukają samochodów, które są nie tylko oszczędne, ale też rozsądne, potrafią bowiem dopasować się do codziennego życia. CHERY Super Hybrid wpisuje się w ten trend perfekcyjnie. Nie wymaga stacji ładowania na każdym rogu, nie straszy spalaniem, nie zmusza do rezygnacji z mocy. Daje wolność wyboru: prąd w mieście, benzynę w trasie, ciszę w korkach, spokój w podróży.

I może właśnie o to chodzi w nowoczesnej motoryzacji - by technologia była niewidzialna, ale obecna tam, gdzie ma znaczenie. A jeśli chcesz sprawdzić, jak to działa w praktyce, po prostu umów się na jazdę próbną CHERY TIGGO 7 lub TIGGO 8 PHEV. To pozwoli zrozumieć, że Chery to nie tylko samochód. To inteligentny partner codzienności, który naprawdę zna polskie drogi.