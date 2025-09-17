Polacy na potęgę kupowali małe Fiaty, kompaktowe Daewoo i archaiczne, ale wciąż dostępne w salonach Polonezy. Takimi autami jeździliśmy parę dekad temu. Dziś, mało kto o nich pamięta. A ty? Zdobędziesz przynajmniej 9 na 10 punktów? Sprawdź wiedzę w quizie.

Przejdź do quizu