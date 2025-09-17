Rozpoznasz te hity motoryzacji z czasów PRL? Mistrz to 8/12
dzisiaj, 12:59
Słyszałeś o takich hitach jak FSM Beskid, BOMBEL, Polski Fiat 125p coupe, FSO Ogar i Wars lub Mikrus i Smyk? Nawet ekspert może mieć problem z właściwą odpowiedzią, bo Fiat 126p, Polonez czy Syrena to nie są jedyne symbole motoryzacji PRL. W tym quizie 8 punktów to sukces...
