Jesteś mistrzem kierownicy? Podchwytliwy quiz to sprawdzi. 9/11 to sukces
dzisiaj, 103 minut temu
Prawo o ruchu drogowym znasz na pamięć, a pułapki w przepisach masz w małym palcu? Dołóż do tego wiedzę o technice jazdy i znajomość podzespołów samochodu i masz szansę na komplet punktów. Nawet 9 z 11 poprawnych odpowiedzi będzie sukcesem. Sprawdź swoją wiedzę w podchwytliwym quizie dla kierowców!
