Busnex zdobywa kolejne kontrakty. 260 autobusów dla 30 samorządów

Yutong to chiński producent autobusów i autokarów, który trzyma w garści ponad 10 proc. światowego rynku. W czterech fabrykach dziennie powstaje nawet 445 pojazdów. To w skali roku przekłada się na imponujący wolumen produkcji liczony w dziesiątkach tysięcy sztuk.

Koncern wytwarza autobusy elektryczne, hybrydowe, wodorowe i zasilane tradycyjnym paliwem. W 2024 r. zanotował na swoim koncie 47 000 zakontraktowanych pojazdów zero- i niskoemisyjnych, a łącznie dostarczył już przeszło 190 000 autobusów. Także w Europie Yutong jest najpopularniejszą marką autobusów zasilanych w 100 proc. energią elektryczną z baterii.

Polskie miasta inwestują w elektryczne autobusy Yutong

W Polsce chińskie autobusy są dostępne za sprawą firmy Busnex Poland. Przez 5 lat działalności przedstawiciel azjatyckiej marki dostarczył i zakontraktował już ponad 260 autobusów elektrycznych dla 30 samorządów z 11 województw. Jednocześnie powstały trzy punkty serwisowe: w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku, a w Ostrołęce działa magazyn części zamiennych. Niedawno Busnex podpisał rekordowy kontrakt na dostawę 30 elektrycznych autobusów Yutong U12 dla Białegostoku. Teraz najnowsze umowy podpisały Mrągowo, Szczytno oraz Ostrołęka.

Mrągowo uruchomi bezpłatną komunikację miejską z autobusami Yutong

Mrągowo podpisało umowę na dostawę czterech autobusów elektrycznych Yutong E10, które trafią na drogi jeszcze w tym roku. Pojazdy będą obsługiwać bezpłatną komunikację miejską, stając się częścią ekologicznej polityki transportowej miasta.

– Zawsze z przyjemnością wracamy na Warmię i Mazury, gdzie dostarczamy kolejne zeroemisyjne elektrobusy. Mrągowo wybrało markę Yutong do obsługi bezpłatnej komunikacji miejskiej, stawiając na dobrze znany model E10 – powiedział Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland. – To już 7 miasto które zdecydowało się na zakup zeroemisyjnych autobusów Yutong. Eksploatowane już w regionie autobusy w Działdowie, Kętrzynie, Giżycku, Szczytnie, Lidzbarku Warmińskim i Iławie potwierdzają wysoką jakość oraz walory techniczne autobusów marki Yutong –wyliczył.

Autobus Yutong U10 - jaki ma zasięg i baterie?

Yutong U10 to niemal 11-metrowy autobus, który na jednym ładowaniu zapewni nawet 350 km zasięgu. Świetny wynik jest możliwy dzięki bezkobaltowym bateriom LFP o pojemności 324 kWh. Swoje daje też wydajna rekuperacja szczególnie istotna w miejskiej jeździe – umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania. Zaletą jest także brak pantografów, ładowanie odbywa się wyłącznie za pomocą wtyczki. Autobus jest też wyposażony w rozwiązania zapewniające 24-godzinny monitoring baterii, klimatyzację, system monitoringu wizyjnego oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakup nowych autobusów to część projektu Energia z Natury, który obejmuje również budowę stacji ładowania, magazynu energii oraz elektrowni fotowoltaicznej. Wartość inwestycji wynosi blisko 18,9 mln zł, z czego ponad 15,9 mln zł pochodzi z funduszy unijnych i budżetu państwa.

Szczytno inwestuje w kolejne autobusy elektryczne

Szczytno, które już eksploatuje dwa mniejsze modele Yutong E9, zdecydowało się na zakup dwóch większych elektrycznych autobusów Yutong E10. Kontrakt obejmuje również dostawę mobilnej ładowarki o mocy 80 kW. Inwestycja jest dofinansowana w ramach programu "Miasto zrównoważonego transportu publicznego", współfinansowanego z funduszy europejskich dla Warmii i Mazur 2021–2027. Realizacja kontraktu zajmie 12 miesięcy.

Ostrołęka kupuje sześć elektrobusów Yutong E12

Ostrołęka również zdecydowała się na zakup elektrycznych autobusów marki Yutong. Samorząd zamówił sześć 12-metrowych modeli E12. Oferta Busnex Poland uzyskała najwyższą punktację m.in. dzięki najbardziej atrakcyjnej cenie oraz najlepszym parametrom w zakresie zużycia energii oraz za gwarancję na magazyn energii. Poza dostawą elektrobusów, kontrakt obejmuje uruchomienie dla nich 6 punktów ładowania zajezdniowego. Umowa przewiduje dostawę autobusów w ciągu 8 miesięcy.

Yutong E12 to najpopularniejszy w Polsce model elektrobusu, który na jednym ładowaniu może przejechać ponad 400 km. Pojazdy zakupione przez Ostrołękę zostaną wyposażone w system monitoringu 360°, tablice informacji pasażerskiej, klimatyzację i ładowarki USB.

– Autobusy Yutong ponownie pokazały swoją konkurencyjność. Po raz kolejny widzimy, że ich przewagą jest nie tylko przystępna cena, ale również parametry techniczne, w tym niskie zużycie energii. Wybrany przez Ostrołękę 12-metrowy Yutong E12 to najpopularniejszy model wykorzystywany przez polskie samorządy. Ostrołęka dołączy do pozostałych miast w województwie mazowieckim eksploatujących zeroemisyjne autobusy Yutong. Warszawa, Pułtusk, Ożarów Mazowiecki, Sadowne i Ojrzeń to miasta które z powodzeniem eksploatują autobusy marki Yutong – powiedział Marcin Kucharski. Wartość kontraktu została wsparta dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9,5 mln zł, przyznanym w ramach programu "Zielony Transport Publiczny 2.0".

Yutong umacnia pozycję na polskim rynku

Mrągowo, Szczytno i Ostrołęka dołączyły do coraz większego grona miast, które zdecydowały się na zeroemisyjne autobusy Yutong. Marka jest już obecna m.in. w Warszawie, Białymstoku, Kętrzynie, Giżycku, Iławie czy Polkowicach.

Zdaniem Marcina Kucharskiego wybór kolejnych samorządów to najlepsza rekomendacja dla marki. – Zakup nowych elektrobusów Yutong to dowód, że polskie miasta stawiają na sprawdzoną jakość i efektywność energetyczną. Cieszymy się, że coraz więcej samorządów decyduje się na zielony transport publiczny – stwierdził prezes Busnex Poland.