Mrągowo z bezpłatną komunikacją miejską. Nowoczesne autobusy dla mieszkańców

Komunikacja miejska w Mrągowie już wkrótce stanie się bezpłatna i całkowicie zeroemisyjna. Samorząd podpisał umowę na dostawę czterech nowoczesnych autobusów elektrycznych Yutong E10, które dostarczy firma Busnex Poland.

– Zawsze z przyjemnością wracamy na Warmię i Mazury, gdzie dostarczamy kolejne zeroemisyjne elektrobusy. Mrągowo wybrało markę Yutong do obsługi bezpłatnej komunikacji miejskiej, stawiając na dobrze znany model E10 – powiedział Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland. – To już 7 miasto które zdecydowało się na zakup zeroemisyjnych autobusów Yutong. Eksploatowane już w regionie autobusy w Działdowie, Kętrzynie, Giżycku, Szczytnie, Lidzbarku Warmińskim i Iławie potwierdzają wysoką jakość oraz walory techniczne autobusów marki Yutong – wyliczył

Autobusy Yutong E10 w Mrągowie - jaki zasięg i baterie?

Yutong E10 to niemal 11-metrowy autobus, który na jednym ładowaniu zapewni nawet 350 km zasięgu. Świetny wynik jest możliwy dzięki bezkobaltowym bateriom LFP o pojemności 324 kWh. Swoje daje też wydajna rekuperacja szczególnie istotna w miejskiej jeździe – umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania. Zaletą jest także brak pantografów, ładowanie odbywa się wyłącznie za pomocą wtyczki. Autobus jest też wyposażony w rozwiązania zapewniające 24-godzinny monitoring baterii, klimatyzację, system monitoringu wizyjnego oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Ile kosztowały nowe autobusy dla Mrągowa?

Zakup nowych autobusów jest częścią projektu "Energia z Natury", który obejmuje również budowę stacji ładowania, magazynu energii oraz elektrowni fotowoltaicznej. Inwestycja jest współfinansowana w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 18 874 131,30 zł

Dofinansowanie (UE + budżet państwa): 15 983 936,78 zł

Wkład własny gminy Mrągowo: 1 775 992,97 zł

Yutong - co to za marka i skąd pochodzi?

Yutong to chiński producent autobusów i autokarów, który trzyma w garści ponad 10 proc. światowego rynku. W czterech fabrykach dziennie powstaje nawet 445 pojazdów. To w skali roku przekłada się na imponujący wolumen produkcji liczony w dziesiątkach tysięcy sztuk. Koncern wytwarza autobusy elektryczne, hybrydowe, wodorowe i zasilane tradycyjnym paliwem. W 2024 r. zanotował na swoim koncie 47 000 zakontraktowanych pojazdów zero- i niskoemisyjnych, a łącznie dostarczył już przeszło 190 000 autobusów. Także w Europie Yutong jest najpopularniejszą marką autobusów zasilanych w 100 proc. energią elektryczną z baterii.

W Polsce chińskie autobusy są dostępne za sprawą firmy Busnex Poland. Przez 5 lat działalności przedstawiciel azjatyckiej marki dostarczył i zakontraktował już ponad 260 autobusów elektrycznych dla 30 samorządów z 11 województw. Jednocześnie powstały trzy punkty serwisowe: w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku, a w Ostrołęce działa magazyn części zamiennych.