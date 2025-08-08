Od 1 stycznia 2026 nowe zasady opodatkowania samochodów. To zaskakująca zmiana

Gdzie najłatwiej znaleźć pieniądze? W kieszeni kierowcy i najlepiej takiego, który prowadzi własną działalność gospodarczą (także jednoosobową). Od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące odliczeń wydatków związanych z samochodem firmowym.

Zmiany to efekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z grudnia 2021 roku. Zdaniem ministerstwa klimatu mają one dostosować polskie regulacje do zasad UE. – Wielu przedsiębiorców nie wiedziało o tej dość nietypowej ścieżce zmian przepisów o podatku dochodowym i dziś są zaskoczeni – mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy InFakt. Co to oznacza w praktyce?

Odpis podatku od samochodu. Tak jest dziś

Zmieni się limit określający maksymalną cenę samochodu umożliwiającą pełne odliczenie wydatków na zakup czy też leasing lub wynajem aut spalinowych. Nowością jest również uzależnienie tych odliczeń od emisji CO 2 . Obecnie wysokość limitu amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi:

150 000 zł w przypadku samochodów spalinowych (z silnikiem Diesla lub benzynowym);

w przypadku samochodów spalinowych (z silnikiem Diesla lub benzynowym); 225 000 zł dla samochodów elektrycznych.

Nowe limity odpisów amortyzacyjnych. Kwoty na 2026 rok

Od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać trzy limity odpisów amortyzacyjnych. Najmocniej ucierpią samochody, których emisja CO 2 jest równa lub większa niż 50 g/km. Tak wyglądają nowe stawki:

225 000 zł – to limit przysługujący w przypadku samochodów elektrycznych BEV oraz aut z ogniwami wodorowymi;

– to limit przysługujący w przypadku samochodów elektrycznych BEV oraz aut z ogniwami wodorowymi; 150 000 zł – przysługuje posiadaczom samochodów ze średnią emisją CO 2 poniżej 50 g/km, w ten sposób premiowany jest m.in. zakup aut z napędem hybrydowym typu plug-in (ładowane z gniazdka, np. Skoda Kodiaq PHEV czy Superb PHEV, Lexus NX 450h+);

– przysługuje posiadaczom samochodów ze średnią emisją CO poniżej 50 g/km, w ten sposób premiowany jest m.in. zakup aut z napędem hybrydowym typu plug-in (ładowane z gniazdka, np. Skoda Kodiaq PHEV czy Superb PHEV, Lexus NX 450h+); 100 000 zł – nowy i obniżony o 50 000 zł limit obowiązujący w przypadku klasycznych samochodów spalinowych (z emisją CO 2 równą lub większa niż 50 g/km). Do tej kategorii zaliczają się także klasyczne hybrydy (m.in. Toyota Corolla 1.8 Hybrid ze średnią emisją CO 2 na poziomie 104 g/km czy Hyundai Tucson 1.6 GDi HEV).

Kiedy kupić samochód, żeby skorzystać z obecnych limitów

Nowe limity będą obowiązywać od stycznia 2026 r. Zakup samochodu spalinowego do końca tego roku i wprowadzenie go do środków trwałych firmy, pozwoli na skorzystanie z obecnych limitów. W przypadku leasingu czy wynajmu auta zakupionego w tym roku, trzeba będzie od stycznia 2026 r. stosować proporcję, jeśli cena zakupu auta jest wyższa niż 100 tys. zł.

– Proporcję określającą, jaką część wydatków na auto można rozliczyć w kosztach oblicza się dzieląc limit przez cenę zakupu – wyjaśnia Piotr Juszczyk. – W przypadku przedsiębiorców wykorzystujących samochód firmowy również na cele prywatne, jest to cena netto powiększona o 50 proc. VAT. Proporcję należy zastosować do części kapitałowej raty leasingu, ubezpieczenia GAP i AC. Nie stosuje się jej do ubezpieczenia OC, a także do wydatków eksploatacyjnych (serwisowanie, opony, paliwo) – radzi ekspert podatkowy.

Zmiany od 1 stycznia 2026 roku. Zobacz, ile stracisz

To ile stracą kierowcy? Eksperci Superauto pokusili się o wyliczenie. Hyundai Tucson w wersji hybrydowej 1.6 HEV Smart 2WD kosztuje niecałe 161 000 zł brutto z rabatem i dziś mieści się limicie umożliwiającym odliczenie 100 proc. wydatków. Jednak od 1 stycznia 2026 roku możliwe będzie odliczenie jedynie 69 proc.

Na dzisiejszych warunkach w ramach 5-letniego leasingu można odliczyć ponad 32 200 zł. Po zmianie od 2026 roku kwota odliczeń spadnie do 25 200 zł. Czyli suma odliczeń, jakich prowadzący działalność mógłby dokonać, zmniejszy się o ponad 7000 zł. Przyjęto, że przedsiębiorca użytkuje auta w tzw. trybie mieszanym oraz, że rozlicza się wg 19-proc. podatku liniowego.

Kogo dotkną zmiany?