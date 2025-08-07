rozwiń

GAC Hyptec HT już w Polsce. Nowa marka rusza z biznesem

GAC, czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z największych chińskich koncernów motoryzacyjnych. Działa od 1997 roku i przez niemal trzy dekady na tamtejszym rynku stał się graczem potężnych rozmiarów. Doszło nawet do tego, że w ramach joint-venture produkuje samochody dla Toyoty czy Hondy. Dziś jest obecny w ok. 80 krajach, zajmuje 181. miejsce na liście Fortune Global 500 i nie traci apetytu na ekspansję…

GAC właśnie wybrał Polskę na pierwszy kraj UE, w którym zaoferuje swoje samochody. Na rynek wjeżdża dzięki współpracy z dystrybutorem Jameel Motors Poland. Pierwsze sztuki modelu GAC Hyptec HT właśnie dopłynęły do nas z Chin. Czym ten samochód chce do siebie przekonać kierowców nad Wisłą?

Tak wygląda GAC Hyptec HT, to 5-metrowy SUV coupe

Z pewnością rozmachem prawie 5-metrowej sylwetki. Hyptec HT z ostro pochyloną kabiną bardziej przypomina podniesione coupe z piątką drzwi niż SUV-a. Wypełniając całe miejsce parkingowe wśród innych samochodów wygląda jakby przeskoczył o dwie klasy wyżej. Pod względem gabarytów gra w lidze Audi Q8 e-tron, BMW iX czy Mercedesa EQE SUV, a to powinno dać dobre wyobrażenie objętości chińskiego SUV-a. Boczna linia skutecznie maskuje 2 t masy własnej.

Hyptec HT szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. W końcu koncern GAC jako pierwszy w swoim centrum badawczo-rozwojowym stworzył tunel, który pozwala na jednoczesne testowanie trzech kluczowych parametrów: oporu powietrza, hałasu generowanego przez wiatr sięgający nawet 250 km/h oraz wydajności systemów chłodzenia. Efekt? Chińczycy w walce o opływową sylwetkę (i zasięg) uzyskali współczynnik oporu powietrza Cx równy 0,245 (dla porównania mniejsza Kia EV3 to 0,268, Volvo EX30 - 0,28, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W SUV-ie to doskonały rezultat. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym chowanych klamek, czy żaluzji sterujących przepływem powietrza. Kluczyk w kieszeni i samochód budzi się do życia. Zanim jednak zakręcą się koła, warto lepiej rozejrzeć się w środku…

GAC Hyptec HT popisuje się wnętrzem i rozpyla zapachy jak Mercedes

Bezramkowe drzwi na dzień dobry mówią, że to samochód z wyższej półki. Hyptec HT robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Imponuje jakością wykonania. Tworzywa są porządnie spasowane i miękkie gdzie należy. Mięsista, spłaszczona kierownica leży idealnie. Uczucie luksusu podbija jasna tapicerka z naturalnej skóry nappa połączona z metalowymi wstawkami. Do tego nawet podsufitka, boczki drzwi i deska rozdzielcza są z przyjemnego w dotyku materiału przypominającego zamsz. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana chłodzona ładowarka na dwa smartfony (50 W).

Kokpit polega na cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, niemal 15-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny jest bardzo szybki, chwili zastanowienia wymaga rozplanowanie menu z dużymi ikonami. To nowość dla każdego, kto jest przyzwyczajony do europejskich, japońskich czy koreańskich systemów. W poszczególnych zakładkach mamy mnóstwo opcji i ustawień. Do wyboru jest jeden z trzech zapachów rozpylanych w kabinie (jak w droższych modelach Mercedesa), podświetlenie wnętrza może pulsować w rytm muzyki lub naśladować spokojny oddech. Za pomocą dotyku trzeba aktywować tak podstawowe funkcje, jak zasłanianie szklanego dachu czy regulację lusterek – za to ich ustawnie można już precyzyjnie dopasować sterowaniem na kierownicy. Sytuację ratuje wyciągnięcie na pierwszy ekran najczęściej używanych funkcji, część można też przypisać do dwóch przycisków-gwiazdek na kierownicy. Przy cyfrowym zaawansowaniu szkoda, że Apple CarPlay działa "po kablu" – na szczęście korzystając z tego interfejsu nie tracimy szybkiego dostępu do ustawień klimatyzacji. Co w innych chińskich autach nie jest tak oczywiste.

W trakcie manewrowania w centymetrach podaje odległość do przeszkody

Wysunięty pod szybę 8,8-calowy ekran prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji oraz informacje z aktywnych systemów wspomagających. Samochód śledzi otaczających uczestników ruchu z imponującą precyzją i rozróżnia pieszych, rowerzystów, motocyklistów i na wizualizacji pokazuje nawet czy samochód jest osobowy, czy ciężarowy. Czujniki parkowania są z przodu i tyłu, a kamery dają obraz 360 stopni – rewelacyjną funkcjonalnością jest prezentacja kształtu przeszkody oraz odliczanie odległości w centymetrach (30 cm to minimalny dystans). Z ciekawszych rozwiązań mamy również nagłośnienie Dolby Atmos z 22 głośnikami oraz dźwiękochłonne szyby, które są grubsze od tych stosowanych w najnowszym modelu japońskiej marki premium.

GAC Hyptec HT przestronny jak kino i do tego są dwa bagażniki. Jaka pojemność?

Hyptec HT to niezwykle przestronny samochód. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 3-metowemu rozstawowi osi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu. Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. Ten kierowcy ma 12-stopniową elektryczną regulację i dwa głośniki w oparciu, a pasażera 10-stopniową oraz podnóżek rozkładany w trybie relaksu, w obu jest 8-punktowy masaż, pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca; nie przeszkadza nawet opadająca linia dachu. Dzielone oparcie daje się regulować (kąt odchylenia do 143°), stąd pokusa do wygodnej drzemki. Do pełni szczęścia ktoś powinien jeszcze pomyśleć o kocyku i poduszce…

GAC Hyptec HT jest też rodzinnie pakowny i zapewnia dwa duże bagażniki. Schowek pod przednią maską, czyli frunk to 55 l pojemności. Tradycyjny kufer z tyłu oferuje 670 litrów regularnie uformowanej przestrzeni (to 25 l więcej niż Skoda Superb liftback) i można go powiększyć do 1800 l. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą w głębokiej wannie. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa. Pomysłowości dopełniają haczyki na torby czy lampki LED po obu stronach. Pojemne schowki znajdziemy także w kabinie. Ładowność również jest solidna, bo wynosi aż 500 kg.

GAC Hyptec HT - szybki SUV z napędem na tył. Jak jeździ?

Wreszcie napęd. Prawa dźwignia przy kierownicy w dół, noga na "gaz" i koła w ruch. Silnik o mocy 244 KM zamocowany przy tylnej osi zaczyna zużywać prąd z akumulatora 73 kWh. Wszystko odbywa się gładko, płynnie, bezdźwięcznie. Pozycja podwyższona, z fotela widok jak na dłoni. Miłe uczucie. Jazda tym SUV-em jest trochę jak podróż w kapsule, bo kierowcę skutecznie odseparowano od otoczenia. Na pierwszy plan wysuwa się komfort i niesamowita cisza wewnątrz. Hyptec HT, uzbrojony w mnóstwo wzbudzających zaufanie swoim działaniem systemów wsparcia, stawia spokojną jazdę. Łagodnie pokonuje nierówności, nawet na bardziej podniszczonych drogach do kabiny nie wpadają niepożądane odgłosy z okolicy kół. Na ruchy kierownicą reaguje lekko, prowadzi się stabilnie. Mimo swoich 2 ton chętnie nabiera prędkości. 309 Nm jest dostępne od razu. Może brakuje mu typowego dla aut elektrycznych zrywu, ale żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – start ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele. Na sprint od zera do 100 km/h wystarcza mu jedynie 7 s. Tylny napęd ma jeszcze jedną zaletę – rzadko zdarzało się by miał kłopoty z trakcją. Niczego nie można zarzucić skuteczności i precyzji hamownia.

GAC Hyptec HT jest bardzo oszczędny

Hyptec HT sprawne zarządzanie energią ma w małym palcu. Podczas jazd testowych komputer po 200-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 16,3 kW/100 km. Co przekłada się na realny zasięg ok. 420-440 km. Wysoka moc ładowania dzięki 400-woltowej instalacji i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowego SUV-a. Przy mocy do 163 kW akumulator można naładować prądem stałym od 30 do 80 proc. w ciągu 28 minut. To wynik, którego nie powstydziłby się niejeden producent z Europy.

Ile kosztuje GAC Hyptec HT? 40 000 zł robi dużą różnicę

GAC Hyptec HT w Polsce na celownik bierze takie modele jak m.in. Lexus RX, BYD Sealion 7 czy XPENG G9. Cena? Jeśli ma się sprzedawać lepiej od konkurencji, to powinien kosztować od 200 000 zł do 220 000 zł. Wówczas po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto nowy SUV stanieje do 160 000 zł. To dobra oferta za auto tej klasy. Argumentem jest także 8-letnia gwarancją na cały pojazd, w tym na baterię.

Szanse? Jeśli jakaś chińska marka ma przebić się u nas z samochodami elektrycznymi, to Hyptec HT jest mocną propozycją. Szczególnie, że oferuje jakość premium. Gdyby jednak coś poszło nie po myśli, to GAC ma w zanadrzu szereg innych modeli z silnikiem benzynowym, w tym wydajne hybrydy.

GAC Hyptec HT - dane techniczne, silnik, wymiary, osiągi

GAC Hyptec HT Dane techniczne
Moc silnika 244 KM
Moment obrotowy 309 Nm
Przyspieszenie 0-100 km/h 7 s
Prędkość maksymalna 183 km/h
Typ baterii LFP
Pojemność baterii 72,7 kWh
Zasięg (cykl mieszany) 445 km
Zasięg (cykl miejski) 577 km
Zużycie energii (cykl mieszany) 18,8 kWh/100 km
Zużycie energii (cykl miejski) 14,3 kWh/100 km
Maksymalna moc ładowania AC 11 kW
Maksymalna moc ładowania DC 163 kW
Czas ładowania AC 30-80% 4,2 h
Czas ładowania DC 30-80% 28 minut
Złącze ładowania CCS2
Typ napędu tył czyli RWD
Liczba miejsc 5
Długość/szerokość/wysokość 4935 mm/1920/1700
Rozstaw osi 2935 mm
Średnica zawracania 11,2 m
Prześwit 168 mm
Pojemność bagażnika 670/1802 l
Masa własna 2080 kg
Ładowność 500 kg
Rozmiar opon 235/55 R19
