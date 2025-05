Ursus C-330M na licytacji w Łomży. Tłumy kupujących

Ursus C-330 wszedł do produkcji w 1967 roku. Przedstawiano go wówczas jako lekki ciągnik rolniczy do pracy w małych i średnich gospodarstwach. Charakteryzował się prostotą konstrukcji, łatwością naprawy i niezawodnością, a to pozwalało mu przetrwać próbę czasu i przyczyniło się do jego ogromnej popularności. Wreszcie w 1986 roku zadebiutował unowocześniony Ursus C-330M – traktor zyskał ulepszony silnik, poprawioną skrzynię biegów czy wzmocniony układ hydrauliczny.

Reklama

Dziś oba modele to wciąż częsty widok na polskich wsiach. Mimo że mają po kilkadziesiąt lat, poszukiwane są nie tylko przez kolekcjonerów – większość egzemplarzy nadal ciężko pracuje. Nic więc dziwnego, że do licytacji czerwonego Ursusa C-330M w Urzędzie Skarbowym w Łomży zgłosiły się aż 82 osoby. Chętni przyjechali z aż z czterech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Jak traktor trafił w ręce fiskusa?

Reklama

Ursus C-330M skonfiskowany za złamanie przepisów

Ciągnik stał się własnością Skarbu Państwa w wyniku orzeczenia o przepadku za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Skonfiskowany Ursus C-330M z 1989 roku został wyceniony przez rzeczoznawcę na 9800 zł. Cenę wywołania ustalono na 7350 zł.

Ursus C-330M sprzedany za cenę przebitą czterokrotnie

Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Kupujący rzucili do zaciętej licytacji. Młotek przybił sprzedaż za kwotę 29 000 zł. To niemal czterokrotne przebicie ceny wywoławczej. W ten sposób Ursus C-330M trafił w ręce kupca z okolic Nowego Dworu Mazowieckiego. – Tak dużego zainteresowania i tak wysokiego przebicia ceny nie odnotowano jeszcze w historii łomżyńskiego Urzędu Skarbowego – podkreślają urzędnicy.