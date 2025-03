Zmiany w przepisach dla kierowców. Negocjacje zakończone

Kierowców czeka rewolucja w przepisach dotyczących prawa jazdy oraz zmiany w karaniu za wykroczenia. Polska prezydencja zakończyła negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu dyrektywy. Zdaniem pomysłodawców reforma przyczyni się do zmniejszenia liczby zabitych na europejskich drogach.

Obecnie każdego roku ginie na nich ponad 20 000 osób. Unia zakłada zmniejszenie tej liczby o 50 proc. do 2030 roku, a następnie osiągnięcie niemal zerowej śmiertelności do 2050 roku. Czego mają spodziewać się zmotoryzowani?

Kara ważna w całej Unii Europejskiej. Masowo polecą prawa jazdy

W UE obowiązuje honorowanie praw jazdy pomiędzy krajami członkowskimi, nie ma jednak wspólnych przepisów dotyczących zatrzymania uprawnień. – Jeśli kierowca straci prawo jazdy w wyniku wykroczenia drogowego w innym kraju UE niż ten, który wydał mu prawo jazdy, w większości przypadków sankcja będzie miała zastosowanie tylko w kraju, w którym popełniono wykroczenie i nie będzie wiązać się z żadnymi ograniczeniami w pozostałej części UE – zauważają przedstawiciele PE. Stąd zmiana w przepisach.

Chodzi o to, by zatrzymanie prawa jazdy obywatelowi jednego państwa w innym kraju członkowskim było respektowane w całej UE. Informacja o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy będzie trafiać do Europejskiej Sieci Praw Jazdy (RESPER), czyli specjalnego systemu spinającego kraje UE. W ten sposób zakaz wydany np. w Polsce będzie obowiązywał we wszystkich państwach Unii. Kraje UE zostały zobowiązane do wprowadzenia terminu 20 dni roboczych na poinformowanie zainteresowanego kierowcy o decyzji w sprawie nałożonej na niego sankcji.

Prawo jazdy do wymiany, 15 mln kierowców musi iść do urzędu

Polska prezydencja i PE uzgodniły również, że prawo jazdy kategorii A i B, czyli na motocykl i samochód osobowy, będzie ważne 15 lat na obszarze całej UE. Na taki okres obecnie są już wydawane prawa jazdy w tych kategoriach w Polsce. Do 2033 r. Polska będzie musiała przeprowadzić wymianę bezterminowych dokumentów na ważne przez 15 lat.

– Ustawa o kierujących pojazdami (art. 124) przewiduje, że prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r., czyli tzw. bezterminowe, będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Szacowana liczba dokumentów podlegających wymianie to około 15 mln sztuk – mówi dziennik.pl Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. Dokładnie opisuje to rozdział 19, art. 124. W punkcie 1 czytamy:

Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

Kiedy wymiana prawa jazdy? Daty są już określone w ustawie

Bezterminowe prawo jazdy podlega obowiązkowej wymianie od 2028 do 2033 roku. To również określa ustawa o kierujących i art. 124. Punkt 4. wyznacza daty, w który kierowca powinien obowiązkowo stawić się urzędzie. W rozdziale 19 czytamy:

Art. 124. 1. Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach.

2. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

3. Wymiana jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za wymianę prawa jazdy

4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

Nowe zasady oceny zdrowia kierowców. Seniorzy stracą prawo jazdy?

Obowiązkowe badania lekarskie kierowców-seniorów to rozwiązanie, które rozpaliło emocje w krajach UE. Komisja Europejska chciała, by 70-latkowie i starsi kierowcy stawiali się na badania lekarskie co 5 lat – inaczej ich prawo jazdy traciłoby ważność. Negatywna opinia specjalisty również skutkowałaby automatyczną utratą prawa jazdy. Posłowie Parlamentu Europejskiego jednak nie poparli skrócenia ważności uprawnień seniorów, aby uniknąć dyskryminacji. Zgodzili się za to na nowe zasady oceny zdrowia. Kraje UE będą mogły skrócić ważność prawa jazdy starszych kierowców (w wieku 65 lat i starszych) - w dyrektywie podniesiony zostanie wiek, w którym państwa członkowskie mogą zacząć sprawdzać stan zdrowia posiadacza prawa jazdy (z 50. do 65. roku życia).

Obowiązek przedstawienia zaświadczenia od lekarza lub samooceny (takie deklaracje kierowcy składają dzisiaj w Szwecji i Holandii) będzie dobrowolny. Rządy krajów UE mogą samodzielnie decydować, czy samoocena jest wystarczająca, czy jednak powinno ją zastąpić badanie lekarskie z minimalnym zestawem kontroli m.in. wzroku i układu krążenia kierowców.

W Polsce do wprowadzenia obowiązkowych badań kierowców-seniorów wzywała ostatnio posłanka KO Małgorzata Gromadzka. W jej ocenie proces starzenia się organizmu może prowadzić do pogorszenia wzroku, słuchu, refleksu oraz osłabienia ogólnej sprawności fizycznej. Z tego powodu kierowcy-seniorzy mogą być bardziej narażeni na wypadki drogowe, szczególnie w dynamicznych sytuacjach wymagających szybkiej reakcji.

– Wprowadzenie obowiązkowych badań dla kierowców-seniorów mogłoby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby wypadków – wskazała Gromadzka. – W niektórych krajach europejskich wprowadzono już regulacje nakazujące kierowcom powyżej określonego wieku poddawanie się regularnym badaniom zdrowotnym, aby ocenić ich zdolność do prowadzenia pojazdów. Badania te pozwalają na wcześniejsze wykrycie potencjalnych zagrożeń oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach – zauważyła.

Będzie nowy obowiązek dla kierowców? Jest decyzja rządu

Posłanka dociekała, czy Ministerstwo Zdrowia oraz resort infrastruktury przewidują wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich dla kierowców-seniorów powyżej określonego wieku. Rządowa strona odpowiedziała zdecydowanie.

– Podczas prac nad nową dyrektywą w sprawie praw jazdy, pojawiło się stanowisko z Parlamentu Europejskiego, że ustalenie każdej liczby lat, po których kierowcy byliby zobowiązani do odbycia dodatkowych badań jest arbitralne i dyskryminujące – wskazał Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. – Obecnie nie są opracowywane w ministerstwie wytyczne lub regulacje prawne w zakresie częstotliwości przeprowadzania dodatkowych badań dla seniorów oraz zakresu sprawdzanych umiejętności – wyjaśnił.

Elektroniczne prawo jazdy ważne przez 15 lat

Na mocy nowych przepisów do 2030 r. zostanie wprowadzone w UE elektroniczne prawo jazdy (e-prawo jazdy), które również będzie ważne przez 15 lat. Bezpieczeństwo na drogach ma podnieść ustanowienie 2-letniego okresu próbnego. Każdy nowy kierowca (niezależnie od wieku) przez pierwsze 2 lata będzie musiał liczyć się z bardziej rygorystycznymi sankcjami za wykroczenia, np. jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

17-latek może zrobić prawo jazdy na samochód osobowy

17-latkowie zyskają możliwość prowadzenia samochodu. Kraje członkowskie będą mogły obniżyć próg wiekowy dla kategorii B do 17. roku życia. Takie osoby będą jednak mogły jeździć jedynie w towarzystwie doświadczonego kierowcy aż do ukończenia 18 lat. Obniżono również minimalny wiek kierowców w kategorii D (autobusy) z 23 do 21 lat dla posiadaczy przyśpieszonego świadectwa kwalifikacji zawodowej. To odpowiedź na niedobór zawodowych kierowców.