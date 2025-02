Ceny paliw w Polsce. Ile kosztuje benzyna 95, diesel i gaz LPG?

Nowe wieści z rynku paliw mogą ucieszyć kierowców już od poniedziałku 17 lutego 2025 roku. Tankowanie benzyny 95, oleju napędowego i gazu LPG będzie tańsze. Skąd ta zmiana? Jakie kwoty powitają nas przy dystrybutorach?

– Mija tydzień, w którym zapowiedzi możliwego procesu pokojowego na Ukrainie spowodowały wyraźne obniżenie cen surowca. Na polskich stacjach także widać było spadki, które odczuli kierowcy przy tankowaniu. Wprawdzie informacje o działaniach prezydenta Trumpa mają na razie wstępny i niepewny charakter, jednak wydaje się zupełnie możliwe, że w razie doprowadzenia do zawieszenia działań wojennych ceny ropy i paliw będą ulegać dalszemu obniżaniu – zapowiadają analitycy e-petrol.pl. Jak polityczne zawirowania zmienią ceny paliw w Polsce?

14 lutego benzyna i olej napędowy tanieją najmocniej

W piątek 14 lutego benzyna 95 kosztuje 6,15 zł/l, czyli o 4 grosze taniej wobec zeszłego tygodnia. Olej napędowy potaniał aż o 6 groszy do ceny 6,29 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 także zeszła z ceną o 6 groszy do poziomu 6,89 zł/l. Gaz LPG potaniał o 3 gr i płaci się za niego 3,21 zł/l.

Zmiany cen paliw od 17 lutego. Kierowcy mają czas do 2 marca

Benzyna 95 od 17 lutego ma kosztować w przedziale 6,12-6,23 zł/l. Benzyna 98 to tankowanie za 6,82-6,93 zł/l. Kierowcy samochodów napędzanych silnikiem Diesla także złapią oddech. Olej napędowy potanieje do 6,25-6,36 zł/l. Zmiany w dół ucieszą również użytkowników aut z instalacją LPG – ich ulubione paliwo będzie w cenie 3,18-3,25 zł/l.

Benzyna 95 od 17 lutego ma kosztować 6,12-6,23 zł/l

od 17 lutego ma kosztować 6,12-6,23 zł/l Benzyna 98 - w cenie 6,82-6,93 zł/l

Olej napędowy - to tankowanie za 6,25-6,36 zł/l

Gaz LPG - 3,18-3,25 zł/l

– Prognozy na przyszły tydzień wskazują na wahania cen paliw o 2-3 grosze na litr w obu kierunkach – zauważa Marcin Wawrzkiewicz, country manager Malcom Finance w Polsce. – W dłuższej perspektywie stabilność cen ropy pozostaje niepewna. Jeśli nie pojawią się gwałtowne zmiany na rynku, druga połowa lutego może przynieść dalsze, choć niewielkie, obniżki cen paliw – ocenia.

Z kolei zdaniem ekspertów BM Reflex ceny paliw, z wyjątkiem autogazu LPG, wciąż pozostają niższe niż rok temu i powinny pozostać na niższym poziomie do końca okresu zimowych ferii. Czyli przynajmniej do 2 marca 2025.

Ceny paliw różnią się w województwach. Gdzie jest najtaniej i najdrożej?

Benzyna 95 oraz diesel najtańsze są na Warmii i Mazurach – tam za litr tych paliw płaci się odpowiednio 6,05 zł i 6,22 zł. Gaz najmniej kosztuje w województwie łódzkim – LPG można zatankować za 3,16 zł/l.

Najdroższą benzynę 95, olej napędowy i gaz LPG muszą tankować kierowcy z Mazowsza. Cena za litr to odpowiednio: 6,29 zł; 6,41 zł; 3,41 zł.

Promocja na paliwo do niedzieli 2 marca, potem koniec

Kierowcy do 2 marca mogą także liczyć na rabaty na stacjach Shell. Warunkiem udziału w akcji jest zapisanie się do klubu Shell ClubSmart i zatankowanie minimum 10 l paliwa. Przy wyborze Shell V-Power 95 lub Shell V-Power Diesel, cena będzie niższa o 30 gr/l. W przypadku paliw Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel obowiązuje rabat 20 gr na litrze.

Niższa cena przysługuje na jednorazowe tankowanie nie większe niż 60 l benzyny lub diesla. Co ważne, zniżki na paliwo dostępne są we wszystkie dni tygodnia. Do tego z tańszego tankowania można korzystać nieograniczoną ilość razy.