Nowe ceny paliw na stacjach od 16 września

Ceny paliw na stacjach od pewnego czasu przestały straszyć kierowców, a od poniedziałku 16 września analitycy zapowiadają nowy cud przy dystrybutorach. Ile będzie kosztować benzyna 95, olej napędowy i gaz LPG?

- W tym tygodniu zobaczyliśmy pokaźne 7-groszowe spadki cen zarówno dla benzyny, jak i dla oleju napędowego. Wydaje się, że ta sytuacja będzie mieć swój dalszy ciąg - zapowiada Jakub Bogucki, analityk e-petrol.pl. Jak te okrągłe słowa wyglądają w liczbach?

Reklama

Ile kosztuje benzyna 95 i diesel? Tak tanio było rok temu

Benzyna 95 kosztuje obecnie 6,12 zł/l. Po ostatniej obniżce za diesla kierowcy płacą 6,14 zł/l. - Tak tanio na stacjach było rok temu - zauważyli analitycy. Ustabilizowała za to cena gazu LPG, która od początku września wynosi 2,79 zł/l.

Paliwo Cena Różnica Benzyna 95 6,12 zł/l o 7 groszy taniej Olej napędowy 6,14 zł/i -7 groszy Gaz LPG 2,79 zł/l -

Ceny paliw od poniedziałku 16 września i 5 z przodu

Wiele wskazuje, że od poniedziałku 16 września kierowców czeka kolejny cud cenowy. Zdaniem analityków możliwe są obniżki na poziomie kilkunastu groszy.

- Zejście poniżej 6 zł/l za paliwa podstawowe jest jak najbardziej prawdopodobne. Już na niektórych stacjach takie ceny widać, a jeśli ich nie widać, to będą zapewne w najbliższych dniach dostrzegalne - ocenił Bogucki i dodał, że jedynie gaz LPG wyłamie się z tego trendu. Kierowcy powinni tankować autogaz w stałej cenie 2,79 zł/l.

Benzyna 95 rozbiła bank

Na tym jednak nie koniec zaskakujących zmian. Ekonomista Rafał Mundry zauważa, że ceny benzyny 95 i 98 są najniższe od dwóch lat. - Ceny paliw są już nawet tańsze (w hurcie) niż w "wyborczej promocji" rok temu - wskazuje ekspert. Jego zdaniem, jeśli stacje paliw nie zdecydują się na zwiększenie marży, wówczas na dystrybutorach coraz częściej pojawi się 5 z przodu.

Reklama

Benzynę 95 i diesla sprzedają po 5,60 zł/l

Obecnie najtańsze paliwo można spotkać na stacjach sieci Auchan. Przykładowo przy ul. Modlińskiej w Warszawie benzyna 95 i olej napędowy w obu przypadkach kosztują po 5,60 zł za litr. To aż 74 grosze taniej wobec tankowania na stacjach Orlen, Circle K czy Shell. Tak taniej benzyny i diesla nie było nawet podczas wakacyjnych akcji promocyjnych.

Tankując ok. 41 litrów benzyny na stacji Auchan kierowca zapłaci ok. 230 zł. Ta sama operacja na Orlenie przy cenie 6,34 zł/litr to już 260 zł. Skąd aż 30 zł różnicy? Tajemnicą francuskiej sieci jest minimalna marża naliczana przy sprzedaży benzyny oraz diesla. Z kolei stacje z szyldami wielkich koncernów paliwowych mają znacznie wyższy narzut.

Z czego składa się cena benzyny 95 na stacji paliw?

Cenę, którą kierowca widzi na dystrybutorze, kształtuje sześć podstawowych składników. Przy czym większość to podatki i cena hurtowa rafinerii. Dziś w przypadku benzyny 95 ten udział wygląda tak:

podatek VAT stanowi 18,7 proc.,

opłata akcyzowa to 23,8 proc.,

opłata paliwowa - 2,6 proc. ceny,

opłata emisyjna - 1,2 proc.,

marża detaliczna to już 7 proc. ceny,

cena hurtowa rafinerii - 46,7 proc.

Podatek VAT, akcyza, opłata paliwowa i opłata emisyjna to daniny na rzecz państwa - razem to 46,3 proc. ceny jaką kierowca płaci na stacji. Cena hurtowa rafinerii - to kwota, za którą operatorzy stacji paliw kupują m.in. benzynę i olej napędowy.