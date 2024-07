Porsche w Polsce sprzedaje się świetnie

Tomasz Sewastianowicz: Porsche 911 czy Taycan?

Wojciech Grzegorski, dyrektor zarządzający Porsche Polska: Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi (śmiech). Kiedy siadasz w nagradzanej, renomowanej restauracji i zerkasz na menu, to dłuższą chwilę zajmie ci wybór dania bo wiesz, że bez względu na dokonaną decyzję, będziesz mógł doświadczyć czegoś niezwykłego. Tak samo jest po wejściu do naszych salonów. Sam spędziłem wiele czasu za kierownicą zarówno klasycznych jak i współczesnych egzemplarzy 911 i jak dla każdego miłośnika marki, ten model zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Z drugiej strony Taycan to niesamowite połączenie topowego zaawansowania technologicznego z duchem marki Porsche. Mam to szczęście, że cenię sobie każdy z oferowanych przez nas modeli.

Trudno jest sprzedawać Porsche w Polsce? Czy kierowcy często decydują się na topowe wersje poszczególnych modeli i jak duże jest zainteresowanie modelami elektrycznymi?

Porsche to ikoniczna marka, będąca przedmiotem marzeń i kojarzona z wieloma pozytywnymi emocjami. Jesteśmy dumni, że od kilku lat udaje nam się bardzo dynamicznie rozwijać naszą sprzedaż, osiągając rezultaty jeszcze kilka lat temu pozostające w sferze marzeń. Klienci w Polsce często sięgają po zindywidualizowane, mocno doposażone specyfikacje naszych modeli. Dowodzą tego spostrzeżenia, których najłatwiej dokonać podczas organizowanych przez nas wydarzeń, gdzie widać jak bardzo użytkownicy naszych aut starają się nadać im indywidualnego charakteru. Co do modeli elektrycznych – nasza strategia zaplanowana jest w sposób, pozwalający nam sprawić że ponad 80 proc. sprzedawanych przez nas nowych samochodów w 2030 roku będzie w pełni elektrycznych. Już dziś produktami, które stanowią punkt odniesienia dla konkurencji, jesteśmy w stanie przekonać coraz szerszą grupę osób do przesiadki do "elektryków".

Nowy SUV to rewolucja. Pomaga Iga Świątek

Nowy Macan jest wyłącznie elektryczny. Będzie hit jak w przypadku poprzednika?

To model, z którym wiążemy szczególne nadzieje. Kampanii wprowadzającej nowego Macana towarzyszył rewelacyjny spot reklamowy, w którym udział wzięła współpracująca z nami Iga Świątek. Choć pierwsze samochody dopiero pojawią się w naszych salonach dilerskich, jesteśmy pewni że ma on absolutnie wszystko, by stać się samochodem wytyczającym szlaki dla innych elektrycznych SUV-ów. Akumulator o pojemności 100 kWh brutto, zasięg do 641 km wg WLTP, w wersji Turbo – moc 639 KM i oszałamiający maksymalny moment obrotowy wynoszący 1130 Nm. Te wartości liczbowe same w sobie robią wrażenie, ale jestem pewien że jazda za kierownicą tego samochodu tylko potwierdza wyjątkowość nowego Macana.

Tak Porsche ratuje silnik spalinowy

Zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 r. jest coraz częściej kwestionowany. Po tej dacie Porsche będzie produkować samochody na benzynę? Co z projektem e-paliw?

Dziś motoryzacja przechodzi największą transformację od dziesiątek lat i jestem pewien, że już wkrótce rynek nowych samochodów będzie diametralnie różnić się od dzisiejszego. Jak wspominałem wcześniej – jesteśmy gotowi do zaoferowania szerokiego porfolio modeli elektrycznych, ale naszym celem pozostaje udostępnianie klientom także modeli hybrydowych oraz tych z tradycyjnymi napędami. Odnośnie e-paliw – to projekt, który prowadzimy od kilku lat i odgrywa istotną rolę w naszych pracach rozwojowych. Termin e-paliwo (elektropaliwo) odnosi się do paliw syntetycznych wytwarzanych przy użyciu energii odnawialnej, niebazujących na zasobach kopalnych. Mogą one stanowić pożyteczne uzupełnienie elektromobilności, szczególnie w przypadku istniejących pojazdów. W rozwój i produkcję e-paliw Porsche jak dotąd zainwestowało już ponad 100 mln dolarów.

Hybrydy mają wzięcie?

Jak najbardziej. Nowa generacja napędów hybrydowych typu plug-in pozwoliła wydłużyć zasięg pokonywany przez nasze modele wyłącznie przy użyciu napędu elektrycznego, ponadto nasze hybrydy potrafią zaskakiwać niskim zapotrzebowaniem na paliwo oraz – a może zwłaszcza – zapewniają dodatkową moc i rewelacyjne przyspieszenia.

Porsche zmienia biznes w Polsce. Centrala przenosi się do Warszawy

Jaki jest plan na rozwój marki w Polsce? Jak należy rozumieć decyzje od odłączeniu marki od Volkswagen Group Polska?

Powstanie nowej spółki, jaką jest Porsche Polska ma olbrzymi wpływ na dalszy rozwój marki w naszym kraju. Rzeczywiście z początkiem 2025 roku nie będziemy już jedną z marek działających pod szyldem Volkswagen Group Polska, a spółką-córką Porsche A.G. Dynamika naszego rozwoju w ostatnich latach (nie tylko pod względem wspominanej wcześniej sprzedaży) sprawiła, że czekają nas teraz nowe i fascynujące wyzwania. Przenosimy nasze biuro do Warszawy, czeka nas także powiększenie zespołu. Stanowimy mocną ekipę i liczę, że w najbliższych miesiącach dołączy do nas wielu nowych ekspertów i pasjonatów marki, przyczyniających się do przyszłych sukcesów Porsche w Polsce.

Cztery nowe modele Porsche wjeżdżają do gry. Oto premiery

Czym Porsche zaskoczy kierowców w najbliższym czasie? Jakich premier możemy się spodziewać?

Za nami bardzo intensywne miesiące – w 2024 roku aż 4 z 6 linii modelowych przechodzi gruntowne zmiany. Za nami prezentacje nowych: Panamery, Taycana, Macana i 911. Dwa pierwsze z wymieniowych modeli są już w naszych salonach i klienci mogą doświadczyć, jak wielu pozytywnych zmian dokonano w Panamerze oraz Taycanie. Pojawienie się pierwszych egzemplarzy nowego Macana i 911 w naszych salonach jest jeszcze przed nami, ale już teraz mogę śmiało stwierdzić, że to bezprecedensowy rok. Nie zwalniamy tempa: najbliższe miesiące będą dla nas bardzo pracowite, biorąc pod uwagę zmiany tak produktowe, jak i organizacyjne. Jestem jednak przekonany, że – trzymając się motorsportowej nomenklatury - utrzymamy wysokie tempo i nie wypadniemy z tego wymagającego toru.