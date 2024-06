Nowa marka dla ludu. Stellantis rusza w Tychach z produkcją samochodów Leapmotor

Koncern Stellantis w Tychach rozpoczął produkcję samochodów chińskiej marki Leapmotor – donoszą analitycy firmy doradczej Jefferies powołując się na źródła w zarządzie giganta motoryzacyjnego. Pierwsze sztuki miejskiego modelu Leapmotor T03 już zjechały z taśmy, a seryjna produkcja ma ruszyć we wrześniu 2024 roku. Na tym jednak nie koniec rewelacji.

Firma od pierwszego kwartału 2025 roku planuje w Tychach ruszyć z produkcją kompaktowego, 4,5-metrowego SUV-a o nazwie A12. To zupełnie nowy model chińskiej marki opracowany na potrzeby rynków globalnych. Pod względem napędu można spodziewać się wersji elektrycznej i hybrydowej. Ta druga zapewnia zasięg do 210 km na napędzie EV i 1190 km w trybie hybrydowym (rozwiązanie z większego SUV-a C10).

Polska wygrała z Włochami na koszty. Nowy SUV i miejski samochód elektryczny z fabryki w Tychach

Analitycy rynku zauważają, że Stellantis wybrał tyskie zakłady na pierwszą w Europie bazę produkcyjną samochodów Leapmotor głównie ze względu na niskie koszty. Według specjalistów wyprodukowanie auta w polskiej fabryce kosztuje koncern około 400–500 euro (1700-2200 zł) za samochód, czyli podobnie jak w Chinach. Z kolei wyprodukowanie takiego auta we Włoszech kosztowałoby ok. 1000 euro (4400 zł), czyli dwa razy drożej.

Sprzedaż wyprodukowanych w Polsce elektrycznych samochodów Leapmotor T03 ruszy we wrześniu 2024 roku. Auto będzie dostępne na dziewięciu rynkach, w tym w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii.

Leapmotor T03 czy Dacia Spring? Jaki zasięg, przyspieszenie, osiągi?

Leapmotor T03 to pięciodrzwiowy miejski samochód elektryczny o długości porównywalnej z takimi graczami jak Suzuki Ignis czy Dacia Spring. Akumulator 36,5 kWh zamknięty w podłodze zapewnia zasięg na poziomie 280 km w syklu WLTP. Szybkie ładowanie pozwala uzupełnić energię od 30 do 80 proc. w około 30 min. Silnik o mocy ok. 95 KM zamontowany przy przedniej osi powinien zapewniać przyspieszenie od zera do 50 km/h w 5 sekund.

W jaki sposób chińskie auta trafiły do produkcji w Tychach?

Jesienią 2023 roku Stellantis za około 1,5 mld euro kupił ponad 20 proc. udziałów w chińskim koncernie Leapmotor. Następnie powstała spółka joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. i decydujący głos ma europejsko-amerykański gigant. Stąd Stellantis zyskał wyłączne prawa do eksportu i sprzedaży, a także produkcji aut Leapmotor na cały świat (poza Chinami).

W gronie marek popularnych Grupy Stellantis Leapmotor miałby plasować się poniżej Citroena i Fiata. Przy czym Citroen, Fiat i Opel/Vauxhall wprowadzą w 2024 roku auta na niedrogiej platformie Smart Car. Dyrektor finansowa Stellantis, Natalie Knight, określiła Leapmotor jako piętnastą markę w portfolio Grupy.

Dacia na celowniku. Ile kosztuje Leapmotor T03?

Głównym rywalem dla samochodów marki Leapmotor będzie Dacia, która należy do Grupy Renault. Stellantis zakłada, że do 2030 r. jego spółka joint venture może osiągnąć sprzedaż na poziomie 500 tys. aut rocznie. Za ile? Leapmotor T03 we Francji kosztuje od 26 tys. euro. Po przeliczeniu daje to cenę na poziomie 113 tys. zł. Dacia Spring z ceną w Polsce od 76 900 zł pozostaje bezkonkurencyjna. Stellantis musi bardziej się postarać.