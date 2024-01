GDDKiA: mniej przetargów ogłoszonych w 2023 r.

W 2023 r. GDDKiA zawarła 16 umów dotyczących zadań drogowych o łącznej długości 216 km, a ich wartość wyniosła około 8,6 mld zł. To znacząco mniej niż w poprzednich latach, bo w 2021 r. podpisano 46 umów, a w 2022 r. – 24 umowy. GDDKiA podkreśla jednak, że istotna liczba procesów przetargowych nadal pozostaje w toku.

Reklama

Reklama

Poza tym nadal toczą się przetargi ogłoszone jeszcze w 2022 r. To łącznie siedem zdań: dwa tunelowe odcinki S19 (Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz), dwa odcinki S16 (Olsztyn Wschód – Barczewo i Barczewo – Biskupiec), oraz trzy odcinki S17 (Piaski Wschód – Łopiennik, Krasnystaw Północ – Izbica i Izbica – Zamość Sitaniec).

GDDKiA: przedłużający się proces przetargowy to wypadkowa wielu czynników

Przedłużanie się procedury przetargowej to efekt co najmniej kilku czynników. W grę wchodzi bowiem m.in. bardzo dokładna ocena składanych ofert, organizacja spotkań przedofertowych z wykonawcami w celu przedstawienia specyfiki zadań, a także konieczność dostosowania dokumentacji przetargowej do zmieniających się przepisów technicznych. Wykonawcy często składają wnioski o wydłużenie terminów składania ofert, co dodatkowo wydłuża cały proces. GDDKiA przypomina też, że w przypadku największych zadań inwestycyjnych liczba odwołań w tym i poprzednim roku wyniosła ok. 40, a w 2021 r. – nawet około 60. A to też procesu przetargowego nie przyspiesza.

Proces przetargowy może być znacząco wydłużany także ze względu na przykład skargi i odwołania do sądów. Przykładem tego jest postępowanie dotyczące odcinka S16 Olsztyn Wschód – Barczewo, które rozpoczęło się ponad rok temu, a rozprawa przed sądem, będąca rezultatem skarg wniesionych zarówno przez GDDKiA, jak i jednego z wykonawców, planowana jest dopiero w połowie stycznia 2024 r. To wszystko sprawia, że czas trwania przetargów, który pierwotnie miał wynosić średnio 7 miesięcy, może się wydłużyć nawet do około 9 miesięcy, a czasami – przekroczyć nawet kilkanaście miesięcy.

GDDKiA: a teraz już tylko dobre wiadomości

Aktualnie trwają przetargi dotyczące różnych odcinków dróg, a są to m.in.: fragmenty S10 od Szczecina do Piły, odcinki S11 w województwie wielkopolskim, trasy S12 w województwie mazowieckim oraz S16 i S19 w województwie podlaskim. W planach na rok 2024 jest ogłoszenie przetargu na budowę odcinka autostrady A2 o długości ponad 25 km od Białej Podlaskiej do węzła Dobryń. Ten fragment autostrady zapewni także dostęp do Terminala Samochodowego Koroszczyn, będącego punktem odpraw pojazdów przekraczających granicę z Białorusią.

Obecna drogowa obwodnica Wyrzyska, będąca częścią drogi S10, zostanie rozbudowana o dodatkową jezdnię. Poza tym powstaną dwa nowe odcinki dróg krajowych nr 41 i 91 w okolicach Radomska, które ułatwią dostęp do autostrady A1 oraz odciążą ruch tranzytowy w tym obszarze. W Wielkopolsce GDDKiA planuje rozpoczęcie przebudowy DK25 między autostradą A2 a drogą ekspresową S11, co obejmie dwa odcinki o łącznej długości blisko 50 km. Z kolei obwodnica Kalisza znajduje się obecnie na etapie uzyskiwania decyzji dotyczących warunków środowiskowych. Natomiast w ramach realizacji programu budowy 100 obwodnic (patrz TUTAJ) GDDKiA planuje w 2024 r. ogłosić przetargi na 14 inwestycji – łącznie będą mieć ponad 122 km długości.

Pięć przetargów przesuniętych z 2023 r.

W 2023 r. GDDKiA planowała ogłosić przetargi na pięć projektów o łącznej długości około 17 km. Brak finansowania spowodował przesunięcie tych przetargów na 2024 r. Chodzi o drugi etap obwodnicy Warzymic i Przecławia, a także planowane obwodnice: Srocka, Pilzna, Pradeł i Kołbaskowa.

Po zakończeniu procedur środowiskowych i prac przygotowawczych będzie możliwe rozpisanie przetargów na kolejne inwestycje. Wśród planowanych projektów z tzw. warunkowymi decyzjami znajduje się m.in. rozbudowa istniejącej trasy S11. W północnej części kraju chodzi o fragment od końca obwodnicy Szczecinka do Piły oraz o połączenie obwodnic Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna. Kolejnym warunkowym odcinkiem jest pierwszy fragment zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu S6, czyli od Kołbaskowa do Polic.

GDDKiA: pełna lista przetargów. Nowe drogi w 2024 r.

Poniżej pełna lista dróg, na które GDDKiA jest gotowa ogłosić postępowania przetargowe w 2024 r.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (92,2 km):

- autostrada A2 Biała Podlaska – Dobryń;

- S10 obwodnica Wyrzyska (dobudowa II jezdni);

- DK25 Konin – Kokanin;

- DK25 Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski;

- DK42/91 obwodnica Radomska.

przetargi planowane warunkowo:

- S6 Kołbaskowo – Police;

- S11 Szczecinek – Piła;

- S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-30 (122,5 km):

- DK9 obwodnica Skaryszewa;

- DK12 obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki;

- DK15 obwodnica Milicza;

- DK20 obwodnica Złocieńca;

- DK22 obwodnica Starogardu Gdańskiego;

- DK22 obwodnica Dobiegniewa;

- DK24 obwodnica Kamionnej;

- DK24 obwodnica Przytocznej;

- DK25 obwodnica Międzyborza;

- DK31 obwodnica Kostrzyna nad Odrą;

- DK49 obwodnica Nowego Targu;;

- DK53 obwodnica Ostrołęki;

- DK73 obwodnica Brzostka i Kołaczyc;

- DK73 obwodnica Jasła.

przetargi planowane warunkowo:

- DK78 obwodnica Szczekocin i Goleniowych;

- DK79 obwodnica Zwolenia;

- DK94 obwodnica Legnicy.