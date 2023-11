Mandat za zbyt wolną jazdę

Czy można dostać mandat za zbyt wolną jazdę? W określonych przypadkach - tak! Nie jest to jedynie zależne od humoru policjanta. Choć to wykroczenie jest znacznie mniej popularniejsze niż za szybka jazda, Ustawa prawo o ruchu drogowym zawiera zapisy, które pozwalają karać za poruszanie się ze zbyt niską prędkością. Według przepisów, w 2023 roku można za to zapłacić kilkaset złotych mandatu!

Mandat za zbyt małą prędkość w 2023 roku

Samo określenie "mandat za zbyt wolną jazdę" brzmi trochę jak miejska legenda stworzona przez sympatyków nielegalnych wyścigów i autorów powiedzeń takich, jak "lewy pas to nie kółko różańcowe". Przecież każdy powinien jechać tak, by czuć, że panuje nad samochodem, prawda?

Tak, ale są pewne granice. Jeśli bezpiecznie czujemy się jedynie jadąc co najwyżej 30 km/h, to nie powinniśmy wyjeżdżać na drogi, na których jeździ się wielokrotnie szybciej. I tak, na niektórych drogach w Polsce np. na wybranych odcinkach autostrad, można spotkać znak C-14, który nakazuje jazdę z minimalną prędkością. Czasem nakaz dotyczy wybranych pasów ruchu, a czasem całej jezdni. To jedno z rzadziej spotykanych oznaczeń - za jego zignorowanie kara nie jest również zbyt dotkliwa, bo wynosi 100 zł i 1 punkt karny.

Zbyt wolna jazda - jaki mandat?

Nieco inaczej wygląda to na drogach, na których minimalna prędkość nie jest wskazana przez znak C-14. W tym przypadku stosuje się zapisy kodeksu, które nakładają na kierującego pewne obowiązki. Jak czytamy w Art. 19 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Punkt pierwszy oznacza więc, że nie powinniśmy jechać ani za szybko, ani za wolno. Jaka kara grozi za jazdę z szybkością, która utrudnia ruch innym i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak gwałtowne hamowanie? O tym mówi z kolei Kodeks wykroczeń.

Art. 90. KW - Tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

§ 1.

Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,

podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

§ 2.

Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w § 1, dopuszcza się prowadzący pojazd mechaniczny,

podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Dlaczego można dostać mandat za zbyt wolną jazdę?

W praktyce mandaty za zbyt wolną jazdę należą do wyjątków i są nakładane rzadko. Kierowcy nieczęsto są karani za jazdę poniżej ograniczenia prędkości, bo zazwyczaj nie prowadzi to do niebezpiecznych sytuacji. Policjant raczej nie wystawi nam mandatu za to, że w mieście poruszamy się 30 km/h zamiast 50 km/h, niezależnie od tego, jak irytujące będzie to dla spieszących się kierowców za nami.

Warto jeździć jednak płynnie, dynamicznie ruszać spod świateł i trzymać się obowiązujących na danej drodze przepisów. Jeśli na wielopasmowej trasie z ograniczeniem np. do 80 km/h jedziemy żółwim tempem, może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, gwałtownych manewrów innych kierowców i zaburzenia płynności ruchu. Choć ta ostatnia nie stoi oczywiście ponad bezpieczeństwem, w większości przypadków dobrze jest po prostu jeździć z prędkością zbliżoną do dozwolonej.