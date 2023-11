Co to jest Auto Hold?

To powszechne rozwiązanie w nowych autach, choć nie każdy kierowca wie o jego istnieniu. Funkcja nazywana auto hold bywa "ukryta" - nie w każdym aucie uruchamia się ją przyciskiem na desce rozdzielczej. Dlaczego jest tak ważna? Dzięki niej postój w korku czy na światłach mija przyjemniej - za tę wiedzę podziękuje ci szczególnie twoja prawa noga!

Auto hold to w dużym skrócie system, który po zatrzymaniu samochodu utrzymuje ciśnienie w układzie hamulcowym. Popularny układ sam trzyma auto "na hamulcu" i to niezależnie od tego, czy mówimy o pojeździe z automatyczną skrzynią biegów, czy z przekładnią ręczną. System auto hold jest szeroko stosowany od paru lat i choć jest domeną nowych aut, stanowi rozwinięcie znanego już wcześniej układu, który lata temu pojawił się w większości nowych aut. To system blisko spokrewniony z układem zapobiegającym staczaniu się auta na wzniesieniach, znanym pod nazwą "hill holder".

Jak działa auto hold?

Przydatny system zaczął trafiać do samochodów stosunkowo niedawno, ale szybko zdobył wielu zwolenników. Możliwość swobodnego zdjęcia nogi z pedału hamulca bez konieczności zaciągania ręcznego lub przełączania automatycznej skrzyni na "P" przypadło do gustu zwłaszcza użytkownikom aut z automatem i to właśnie w popularyzacji takich przekładni należy doszukiwać się przyczyn upowszechnienia układu auto hold. Choć sam jest nowością, bazuje na dobrze znanych rozwiązaniach.

Działanie systemu, który omawiamy opiera się na danych z czujników ABS i odpowiedniego oprogramowania w komputerze. Po dojechaniu np. do sygnalizacji świetlnej i zatrzymaniu auta, układ trzyma hamulec we własnym zakresie i wbrew popularnej opinii, nie wykorzystuje do tego hamulca postojowego. Trzeba jednak zauważyć, że auto hold występuje (często opcjonalnie) tylko w autach, w których hamulec ręczny jest "na przycisk".

Jak uruchomić auto hold?

W związku z tym, że ta przydatna funkcja nie należy do wyposażenia standardowego, nie ma w tej kwestii żadnych regulacji czy przepisów - każdy producent robi to "po swojemu", zarówno jeśli chodzi o kontrolki i symbole działania układu, jak i o jego uruchamianie. Są jednak dwa najpopularniejsze sposoby na włączenie systemu auto hold.

Pierwszym jest przycisk znajdujący się zazwyczaj obok przycisku hamulca postojowego. Może to być guzik z napisem "HOLD", "AUTO HOLD" lub z symbolem hamulców, tak jak w zdjęciu otwierającym ten artykuł. Drugą popularną i wygodną metodą, stosowaną m.in. przez Mercedesa czy Land Rovera jest szybsze i mocniejsze wciśnięcie hamulca na postoju. To rozwiązanie częściej występuje w autach z automatyczną skrzynią biegów. By uruchomić auto hold i "poprosić" auto, by samo trzymało hamulec, należy głębiej, ale przede wszystkim nieco bardziej gwałtownie wcisnąć pedał hamulca po zatrzymaniu samochodu. Proste i wygodne.

Jest jeszcze trzecia opcja - niektórzy producenci "ukrywają" funkcję w menu komputera pokładowego. W niektórych autach musimy więc poszperać i poszukać odpowiednich ustawień. Niezbyt wygodne, zwłaszcza w trakcie jazdy. W pewnych kwestiach prawdziwe przyciski to wciąż najlepsze rozwiązanie.