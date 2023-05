Reklama

Powiedzieć, że cena nowej Hondy Civic Type R (FL5) lekko zaskakuje, to tak jakby nie powiedzieć w zasadzie nic. W Polsce za ten samochód należy zapłacić co najmniej 256 900 zł (z pakietem Carbon to już mocno kosmiczne 271 400 zł!), podczas gdy poprzednik startował w 2021 r. od... 171 200 zł. No ale skoro jest tak drogo, to na pewno nowy model jest dużo lepszy? A nawet dużo dużo lepszy, prawda? No to sprawdźmy.

Jeśli chodzi o silnik, to dostajemy o całe 9 KM i 20 Nm więcej, zaś deklarowany czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h poprawił się – w zależności od wersji – o 0,3-0,4 s. To akurat już dość dużo, fakt. No i deklarowane 5,4 s "do setki" w nowym modelu naprawdę robi wrażenie, bo to przecież nadal auto przednionapędowe.

Nowa Honda Civic Type R - jaka cena?

No dobrze, ale może zwyżka ceny podyktowana została jednak bardziej tym, że nowy Type R jeździ dużo lepiej od poprzednika? I faktycznie, pierwsze recenzje były dość entuzjastyczne, a Honda postanowiła iść za ciosem i ustanowić czas najszybszego okrążenia północnej pętli Nürburgringu w kategorii aut z napędem na przód. Ten, nota bene, znajdował się od jakiegoś czasu w posiadaniu Renault.

Poza tym rzut oka na listę liderów z ostatnich jedynie potwierdza, że tytuł najszybszej przednionapędówki jest dość ważny – mamy tu bowiem takie sławy, jak np. Renault Megane R.S. Trophy-R, VW Golfa GTI Clubsport S oraz… poprzednie wcielenie Civica Type R.

Honda Civic Type R - Honda szybsza niż wygląda?

Pokonanie Renault zrobiło się też o tyle ważne, że dział Renault Sport właśnie przestał istnieć, a ludzie z Dieppe chwilowo koncentrują się na ulepszeniu tylnonapędowego Alpine A110. A skoro ktoś już nie istnieje, to się nie obroni i trzeba go wyprzedzić. Japończycy jak pomyśleli tak zrobili. Ale podczas bicia rekordu chyba nieco nagięli rzeczywistość.

Czyli Honda szybsza niż wygląda? Wiele na to wskazuje. Zaczęło się od tego, że japońska marka zamieściła na swoim oficjalnym kanale w serwisie YouTube filmik z rekordowego przejazdu. Tak się robi, to normalne, wszak dobrym czasem i ładnym przejazdem zawsze warto się pochwalić. Czujni internauci wyłapali jednak szybko, że coś tu śmierdzi.

Honda Civic Type R - jakie zmiany?

Pomijając już to, że auto wystartowało na oponach, których normalnie w salonie nie da się zamówić, to podejrzenie wzbudził fakt, iż wskaźnik ciśnienia doładowania pokazywał wartości nieco wyższe niż powinien. Różnica w stosunku do seryjnego auta to solidne 0,3-0,4 bara, co z kolei każe przypuszczać, że rekordowe auto miało nieco podniesioną moc. O ile? Nie wiadomo.

Ale to nie wszystko – uważni obserwatorzy wyłapali także, że kierowca w sumie cztery razy podczas rekordowego przejazdu zapiął szósty bieg, podczas gdy w seryjnych egzemplarzach na tej samej trasie dzieje się to w zasadzie tylko raz. Jakby tego było mało, stwierdzono, że obroty przy danej prędkości są inne niż w aucie seryjnym, co z każe przypuszczać, że w rekordowym aucie zmieniono przełożenie co najmniej szóstego biegu. Krótsza "szóstka" oznacza lepszą dynamikę – to proste.

Honda wyjaśnia: auto seryjne, ale… nie do końca

Co ciekawe, do materiału o rekordowym przejeździe (dostępny w polskim serwisie prasowym), dział PR dopisał wyjaśnienie widoczne poniżej. Poruszono w nim kwestię opon, ale ciśnienia doładowania/mocy i przełożeń skrzyni - już nie.

Uwaga redakcyjna: Okrążenie zostało ustanowione przy użyciu Type R, który jest lżejszą wersją najnowszego modelu. Ten model będzie dostępny tylko na specjalne zamówienie, na europejskich rynkach z kierownicą po lewej stronie. Wersja ta będzie się nazywać Type R S. Czas okrążenia został ustanowiony przy użyciu opon Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, które można zamówić bezpośrednio od firmy Michelin.

Sprawą zajął się nawet słynny instruktor Nürburgringu i zarazem YouTuber Misha Charoudin, znany m.in. z tego, iż jest współzałożycielem firmy Apex i swego czasu z perspektywy prawego fotela BMW M4 podziwiał niezwykle szybki przejazd ro Ringu Roberta Kubicy. Honda na razie nie zajęła oficjalnego stanowiska w sprawie, ale z wielkim zaciekawieniem czekamy na chwilę, gdy to się stanie.