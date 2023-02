Reklama

Volvo wybrało Polskę. W Krakowie szwedzki koncern utworzy nowe centrum badawczo-rozwojowe odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań technologicznych przeznaczonych do samochodów z elektrycznej rodziny EX. To również część wielkiego planu, który przewiduje, że auta na prąd do 2025 roku mają stanowić połowę oferty firmy, a od 2030 roku – całość.

– Tech Hub w Krakowie będzie kluczowym centrum rozwoju oprogramowania i odegra strategiczną rolę w realizacji naszych ambicji, aby do 2030 roku stać się w pełni elektryczną marką i liderem w dziedzinie nowych technologii, między innymi dzięki wewnętrznemu rozwojowi oprogramowania – powiedział dziennik.pl Arkadiusz Nowiński, Senior Vice President Volvo Cars.

Volvo inwestuje w Polsce, Tech Hub w Krakowie i samochody szwedzkiej marki

Volvo Tech Hub w Krakowie w początkowej fazie zatrudni 120 osób. Rekrutacja już ruszyła. A w ciągu kolejnych dwóch lat pracę znajdzie tam nawet 600 ludzi. Szwedzi liczą na zdobycie doświadczonych specjalistów oraz na nową siłę wchodzącą na rynek świeżo po ukończeniu uczelni.

Reklama

– U podstaw wszystkich technologii leży własny system operacyjny, który czuwa i integruje pracę kluczowych systemów – wskazał Nowiński. – Jazda autonomiczna, systemy bezpieczeństwa aktywnego zapobiegające wypadkom, dane generowane przez lidar (radar laserowy) i radary, sztuczna inteligencja personalizująca menu na wyświetlaczu, funkcje connectivity – to wszystko wymaga nie tylko mocnych procesorów, ale systemu, który to scali. Polskie centrum będzie jedną z placówek, która będzie nad tym pracować – wskazał nasz rozmówca.

Polacy opracują dla Volvo system operacyjny do samochodów

Nowa inwestycja Volvo to nic innego jak transfer do Polski wysokich technologii i specjalistycznej wiedzy. W koronie szwedzkiego koncernu krakowskie centrum R&D dołączy do ośrodków projektowych w Szwecji (Sztokholm i Lund) oraz w Indiach (Bangalore). Polska placówka będzie czwartym takim ośrodkiem na świecie. Dwa duże centra inżynieryjne znajdują się także w Goeteborgu oraz w Szanghaju.

Przykładem innowacji już stosowanej przez Volvo a opracowanej własnymi siłami może być sztuczna inteligencja nowego EX90, która ma z czasem uczyć się i dojrzewać. Coraz mądrzejszy samochód będzie coraz skuteczniej wspierał kierowcę w krytycznych sytuacjach. Starsze generacje systemów wsparcia głównie ostrzegały o potencjalnym zagrożeniu. Nowa technologia ma coraz częściej interweniować samodzielnie, by zapobiec zderzeniu. Volvo spodziewa się, że pakiet systemów bezpieczeństwa w EX90 aż o 20 proc. zmniejszy ryzyko wypadków śmiertelnych i z poważnymi obrażeniami, a o 9 proc. spadnie liczba wypadków w ogóle.

Volvo inwestuje w Polsce, to transfer technologii

Volvo to kolejny gigant motoryzacyjny, który zdecydował się na Polskę. Niedawno Mercedes ogłosił, że w Jaworze za kwotę 1,3 mld euro (ponad 6,1 mld zł) zbuduje nową fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych. Wcześniej Volkswagen w fabrykę Craftera we Wrześni zainwestował 800 mln euro (3,8 mld zł). Nowy zakład Stellantis w Gliwicach to koszt na poziomie 280-300 mln euro (1,4 mld zł).

Volvo, Mercedes, tak koncerny inwestują w Polsce

Z kolei Polska Agencja Inwestycji i Handlu wyliczyła, że w 2022 roku zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce ponad 3,7 mld euro. To o 200 mln euro więcej niż przed rokiem i aż o miliard (!) więcej niż w roku 2020. Porównując rok 2021 z 2022, nastąpiło przetasowanie w krajach, z których pochodzą najwięksi inwestorzy zagraniczni pod względem nakładów finansowych. W 2021 roku były to Korea Południowa, Niemcy i USA.

W TOP 3 utrzymały się Niemcy, które zostały liderem, inwestując w Polsce ponad 1,4 mld euro i tworząc przeszło 4 tys. miejsc pracy. Drugą lokatę zajęła Szwajcaria, realizując projekty w kwocie 611 mln euro i generując ponad 300 etatów. Pierwszą trójkę zamyka Japonia, która planuje inwestycje na łączną kwotę ponad 320 mln euro i deklaruje ponad 1000 miejsc pracy.