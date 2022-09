Reklama

Mapy Google do tej pory służyły kierowcom do ustalania najszybszej drogi z punktu A do punktu B. Powoli nadchodzą duże zmiany. Amerykański gigant rozpoczyna proces wdrażania nowej funkcji w aplikacji. Na początek będzie dostępna tylko dla wybranych krajów w Europie. Polska znalazła się w tym prestiżowym gronie.

Mapy Google pozwolą wyznaczyć "zieloną" trasę z uwzględnieniem najniższego zużycia paliwa lub energii w samochodzie. Twórcy aplikacji mówią nawet o 30 proc. oszczędności paliwa lub energii.

– Trendy wyszukiwań pokazują, że obawy dotyczące zmian klimatycznych ciągle rosną. Zainteresowanie wyszukiwaniem haseł związanych ze zmianą klimatu osiągnęło w Polsce szczyt w kwietniu 2022 roku, a wyszukiwania dotyczące neutralności klimatycznej podwoiły się w tym roku. Ludzie chcą zmniejszyć własny ślad węglowy – poinformował polski oddział Google.

Mapy Google, trasy z zielonym listkiem. Co oznaczają?

Nowa funkcja w Mapach Google pozwoli wybrać rodzaj napędu w samochodzie, a następnie wyszukać optymalną trasę pod kątem zużycia paliwa lub energii.

Jeśli poruszamy się samochodem elektrycznym lub hybrydowym, aplikacja zaproponuje przejazd krótszymi drogami krajowymi. Taka trasa pozwoli wykorzystać korzyści płynące z jazdy elektrykiem – wysoka częstotliwość hamowania i niższa prędkość pozwolą zużyć znacznie mniej energii niż podczas przejazdu drogami ekspresowymi lub autostradami.

Zupełnie inną trasę dobrze aplikacja, gdy poruszamy się samochodem z silnikiem Diesla, który będzie znacznie oszczędniejszy podczas przejazdów ze stałą, wysoką prędkością na drogach szybkiego ruchu.

Algorytm będzie odpowiednio dopracowany, ponieważ może się pojawić ryzyko, że zbyt duża liczba kierowców porzuci autostrady na rzecz wolniejszych dróg lokalnych, gdzie bezpieczeństwo przejazdu jest dużo niższe.

Mapy Google będą się same uczyć

Nowe rozwiązanie dostępne w Mapach Google wykorzystuje kilka bardzo zaawansowanych systemów i danych dostarczanych przez instytut National Renewable Energy Laboratory Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych oraz Europejską Agencję Środowiska.

Połączone informacje z tych źródeł wraz z dotychczasowymi funkcjami aplikacji pozwoliły stworzyć zaawansowane modele samouczących się systemów. Co to oznacza w praktyce? Rozwiązanie potrafi samodzielnie optymalizować działania i reagować na zmiany, a także uwzględniać występowanie najpopularniejszych rodzajów napędu w zależności od kraju czy regionu.

Mapy Google promują ekologiczny transport

Funkcja wyznaczania tras przyjaznych dla środowiska jest dostępna od jakiegoś czasu dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Od momentu wprowadzenia pomogła zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad pół miliona ton, co w szybkim przeliczeniu przekłada się na usunięcie z dróg prawie 100 tys. samochodów.

Od dłuższego czasu użytkownicy map od Google mogą znaleźć w okolicy lub na trasie stacje ładowania dla samochodów elektrycznych, a także sprawdzić parametry ładowarek oraz ich dostępność. Od wielu lat można również sprawdzić alternatywne środki transportu, jak np. komunikacja miejska czy trasa rowerowa.