Dacia Spring wjechała na polskie drogi i będzie dostępna w trzech wersjach. Od dziś, czyli 14 kwietnia, zamówienia mogą składać zwykli kierowcy. Pierwszy elektryczny samochód w bogatej wersji Comfort Plus kosztuje od 87 400 zł.

Od czerwca pojawi się najtańsza odmiana Comfort w cenie od 76 900 zł - to będzie najtańszy samochód elektryczny w Polsce. A we wrześniu pierwsze sztuki trafią do klientów.

COMFORT COMFORT PLUS W STANDARDZIE - Klimatyzacja manualna- Radio Bluetooth- USB- Światła dzienne LED- Obręcze kół 14 cali Flexwheel - Tapicerka ze skóry ekologicznej łączonej z tkaniną - Przewód do ładowania z gniazdka domowego = Wersja COMFORT + - Pakiet High Tech- (Media Nav 7 cali z funkcją duplikowania ekranu smartfona, USB, kamera cofania, system wspomagania parkowania tyłem).- Pakiet kolorystyczny Pomarańczowy (elementy nadwozia i wnętrza)- Koło zapasowe- Lakier metalizowany W OPCJI - Koło zapasowe (700 zł)- Przewód do ładowania z publicznych punktów ładowania (Wallbox) (1500 zł) - Wejście do ładowania prądem stałym (2500 zł)- Przewód do ładowania z publicznych punktów ładowania (Wallbox) (1500 zł) DOSTĘPNE KOLORY NADWOZIA - Biel Arktyczna (nieodpłatnie)Lakiery metalizowane: - Szary Diamond (2000 zł) - Czerwony Rabbit (2000 zł)- Niebieski Morning Breeze (2000 zł) - Biel Arktyczna (nieodpłatnie)Lakiery metalizowane: - Szary Diamond (nieodpłatnie)- Niebieski Morning Breeze (nieodpłatnie) CENA BRUTTO 76 900 zł 83 400 zł

Dacia Spring. Kowalski odbierze auto jesienią

Druga odmiana to wersja Business (za 76 900 zł) opracowana w myślą o operatorach carsharingu czy wypożyczalniach samochodów. I właśnie taka Dacia Spring trafi na drogi najszybciej – jako pierwsza zaoferuje ten samochód sieć Traficar, która wypożycza auta na minuty.

Od 15 kwietnia można będzie korzystać z tego elektrycznego modelu w sieci Traficar - 1 km jazdy kosztuje 1,50 zł, a najem na dobę to 49 zł i 0,60 zł km.

Zielone tablice rejestracyjne dostało już przynajmniej 42 egz. (wg. CEPiK). A docelowo będzie niemal 200 sztuk.

Dacia Spring Business już fabrycznie jest przystosowana do wyposażenia w technologię geolokalizacji stosowaną przez operatora carsharingu, która umożliwia również otwarcie drzwi przy użyciu smartfona. Samochód występuje w kolorze białym lub jasnoszarym, z niebieskimi akcentami na relingach dachowych. Klamki i obudowy lusterek wykonano z czarnego tworzywa. Do tego stalowe 14-calowe felgi z kołpakami udającymi obręcze aluminiowe. Siedzenia pokrywa skóra ekologiczna z niebieskimi przeszyciami, która ma być odporna na brud. Standard to: kamera cofania i czujniki parkowania tyłem, dywaniki podłogowe oraz nakładki ochronne progów drzwi i progu bagażnika. Aplikacja operatora carsharingu jest dostępna na ekranie systemu multimedialnego i nawigacji Media Nav dzięki funkcji przewodowego klonowania ekranu smartfona (kompatybilnej z Apple CarPlay i Android Auto). W ocenie producenta elektryczna Dacia może obniżyć koszty eksploatacyjne po stronie operatora o co najmniej 20 proc. w porównaniu z użytkowaniem samochodu spalinowego.

Dacia Spring jako dostawczak z homologacją N1

Trzecia opcja to w 100-proc. dostawcza Dacia Spring Cargo w homologacji N1 – bez tylnej kanapy, ale z kratą za przednimi siedzeniami oraz wykładziną zabezpieczającą część transportową. Strefa ładunkowa ma 1033 mm długości, 1100 l pojemności i 325 kg ładowności. Cenne pakunki można zabezpieczyć przy pomocy czterech uchwytów. Ten samochód elektryczny ma być specjalistą od „dostaw ostatniego kilometra”, czyli jako narzędzie pracy kurierów, dostawców jedzenia czy listonoszy.

Dacia Spring Cargo jest dostępna w białym kolorze nadwozia, a standard wyposażenia obejmuje ręczną klimatyzację, radio (z łączem Bluetooth), gniazdo USB i miejsce do montażu uchwytu telefonu, automatycznie włączane światła mijania, tekstylną tapicerkę, czarne zewnętrzne klamki drzwi i obudowy bocznych lusterek, nakładki na progi drzwi i stalowe 14-calowe felgi. Producent nie przewidział koła zapasowego. Auto trafi do sprzedaży na początku 2022 roku.

– Wprowadzając na rynek w 100-proc. elektryczne miejskie auto o wyglądzie SUV-a, które spełnia wszystkie najważniejsze potrzeby klientów za rekordowo niską cenę, Dacia sprawia, że samochody elektrycznie stają się powszechnie dostępne – usłyszeliśmy podczas konferencji.

Czego w takim razie powinni spodziewać się kierowcy, którzy planują zakup oraz użytkownicy carsheringu?

Dacia Spring. Zasięg i ładowanie

Dacia Spring zdaniem twórców łączy prostotę, solidną konstrukcję i dostępność. Kształt SUV-a, niewielkie wymiary (3,73 m długości, 1,77 m szerokości, 1,51 m wysokości, rozstaw osi 2,42 m) oraz 15,1 cm prześwitu mają ułatwić codzienne użytkowanie. Promień skrętu wynosi 4,8 m, więc e-Dacia powinna być bardzo zwrotna.

Seryjne wyposażenie obejmuje centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby, ogranicznik prędkości, ABS, ESP, sześć poduszek powietrznych, połączenie alarmowe, automatyczne włączanie reflektorów. Do tego przewidziano układ automatycznego hamowania awaryjnego. W opcjach znajdziemy manualną klimatyzację czy elektrycznie regulowane lusterka. Lista płatnych bajerów – zależnie od wersji - obejmuje także system multimedialny z 7-calowym ekranem, nawigacją, radiem DAB, Apple Carplay i Android Auto, Bluetooth i wejściem USB. Rozpoznawanie komend głosowych aktywuje przycisk na kierownicy.

We wnętrzu Dacia Spring zmieści cztery osoby. Pasażerowie z przodu mają do dyspozycji łącznie ponad 23 l schowków i skrytek. Bagażnik to 270 l pojemności (290 l razem z wnęką na opcjonalne koło zapasowe), a po złożeniu oparć tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 620 l. Auto można ożywić "pakietem pomarańczowym", który obejmuje obudowy bocznych lusterek, relingi dachowe, naklejki drzwi i obramowania wlotów powietrza, wykończone lub ozdobione akcentami. Także w środku przewijają się pomarańczowe akcenty: przeszycia siedzeń oraz obramowania nawiewów i ekranu multimedialnego; wstawki boczków drzwi są w szarym błyszczącym kolorze.

Dacia Spring jest napędzana przez silnik elektryczny o mocy 44 KM (125 Nm). Elektronów dostarcza litowo-jonowy akumulator 27,4 kWh (12 modułów/72 ogniwa). Przyspieszenie od 0 do 50 km/h powinno zająć 5,8 s. Rozpędzenie do 100 km/h ma trwać ok. 19 s. Poderwanie auta z 80 km/h do 120 km/h to już ponad 26 s. Producent zapewnia, że 40,5 s wystarczy na przejechanie 1000 m ze startu zatrzymanego. Hamulce? Z przodu tarcze wentylowane, tył to bębny.

Dacia obiecuje zasięg w cyklu mieszanym na poziomie 230 km (WLTP), a przy jeździe miejskiej 305 km. Producent zauważa, że średni dystans przejeżdżany przez auta miejskie to 31 km. Dlatego Spring miałby potrzebować tylko jednego ładowania na tydzień. A wciskając przycisk ECO można ograniczyć moc z 44 KM do ok. 31 KM oraz prędkość maksymalną do 100 km/h i w te sposób zyskać 9 proc. zasięgu.

Opcjonalne ładowanie prądem stałym (30 kW) do 80 proc. pojemności ma trwać mniej niż 1 godzinę i 30 minut. Przy wykorzystaniu domowego wallboxa 7,4 kW naładowanie do pełna zajmie mniej niż 5 godzin. Podpięcie pod standardowe domowe gniazdko to 14 godzin w oczekiwaniu na 100 proc. baterii.

Dacia Spring jest objęta gwarancją na 3 lata lub do 100 tys. km, a akumulator trakcyjny – gwarancją na 8 lat lub do 120 tys. km.