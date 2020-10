Toyota Hilux to synonim pikapa. Ten samochód zdobył sławę nie tylko przez ponad 50-letnią służbę w naprawdę ekstremalnych warunkach, ale także dzięki opinii auta trwałego, wręcz niezniszczalnego. Nawet ekipa "Top Gear" nie była w stanie go zepsuć. Hilux zawsze najlepiej czuł się poza drogami, unurzany w błocie po kokardy lub gnając przez pustynię… z potężnym karabinem, moździerzem, wyrzutnią lub działem na pace. Nic więc dziwnego, że od 1968 roku na całym świecie Toyota sprzedała niemal 20 mln sztuk ośmiu generacji. W Polsce Hilux należy do najpopularniejszych modeli tej klasy. A teraz przyszła pora na nowe wcielenie. Toyota Hilux dostała odmłodzoną karoserię w bojowym stylu, a pod nią skrywa bogatsze wyposażenie oraz nowy silnik Diesla.

Hilux po metamorfozie jest oferowany w trzech wersjach nadwoziowych: z kabiną pojedynczą, półtorej kabiny i z podwójną. Toyota przewidziała pięć wyposażenia: DL, DLX, SR, SR5 oraz zupełnie nową najwyższą odmianę Invincible (ang. niezwyciężony; zamiast edycji limitowanej Dakar).

Już podstawowy model DL w standardzie oferuje m.in. klimatyzację manualną, audio z wyświetlaczem i odtwarzaczem CD plus 4 głośniki, światła do jazdy dziennej, opróżnione wyłączanie świateł po zatrzymaniu silnika (follow me home), wspomaganie pokonywania podjazdów (HAC), systemy wspomagania układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, A-TRC, EPS) a dla wersji 4x4 blokadę tylnego mechanizmu różnicowego.

Odmiana DLX jest bogatsza m.in. o centralny zamek sterowany zdalnie, elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne (podwójna kabina), elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, system Stop&Start, tempomat i kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników.

Standard wersji SR to: układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC), pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense 2. generacji, a w nim m.in. tempomat adaptacyjny oraz układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych. Do tego światła przeciwmgielne LED, chromowany przedni grill, tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40, system multimedialny Toyota Touch z 8-calowym ekranem dotykowym (Android Auto i Apple CarPlay).

W SR5 Toyota oferuje ponadto: klimatyzację automatyczną, 18-calowealufelgi z oponami 265/60 R18, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, światła główne i tylne LED, przednie i tylne czujniki parkowania, nawigację Toyota Touch 2 with GO w języku polskim z 3-letnią darmową aktualizacją map.

Topowy Hilux Invincible w standardzie wnosi dodatkowo: elektryczną roletę paki, czarną sportową nakładkę przestrzeni ładunkowej, system Premium Audio JBL z 9 głośnikami i subwooferem, tapicerkę skórzaną z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna) w kolorze czarnym z szarymi elementami, podświetlenie clear blue drzwi tylnych, stopnie boczne metalowe w kolorze srebrnym, hak holowniczy (wiązka 13 pin) i czarne 18-calowe alufelgi z oponami 265/60 R18.

Hilux z nowym dieslem 2.8

Pod agresywnie stylizowaną karoserią Hilux skrywa nowy, 4-cylindrowy turbodiesel 2.8 o mocy 204 KM. Imponujące 500 Nm w zakresie 1600-2800 obr./min zatroszczy się o elastyczność. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h ma trwać 10 s. Silnik jest oferowany w duecie z manualną skrzynią 6-biegową lub z 6-stopniowym automatem. A producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie 9,2-11 l/100 km (przy napędzie 4x4).

W ofercie dostępny jest także dotychczasowy, 150-konny silnik wysokoprężny 2.4 w konfiguracji z napędem na tył lub 4x4 i z manualną lub automatyczną skrzynią 6-biegową.

Toyoty już zbiera zamówienia na nowego Hiluxa. Samochód kosztuje od 94 000 zł netto (115 620 zł brutto), a w najwyższej wersji wyposażenia Invincible od 182 200 zł netto (224 106 zł brutto). Silnik 2.8 jest oferowany od wersji SR5 w konfiguracji 4x4 za przynajmniej 146 700 zł netto (180 441 zł brutto). Do salonów japoński pikap zawita na początku 2020 roku.