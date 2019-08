Volkswagen ID.R szykuje się do kolejnego ekstremalnego testu możliwości napędu elektrycznego. Pomysłowość inżynierów niemieckiej marki wykorzystana przy budowie tego samochodu zostanie wystawiona na próbę 2 września w Chinach. Francuz Romain Dumas za kierownicą auta wyścigowego na prąd ma ustanowić referencyjny czas przejazdu trasą Tianmen Mountain Big Gate Road. Pikanterii temu wyzwaniu dodaje fakt, że nikt dotąd nie podejmował się próby bicia rekordu wjazdu na szczyt góry Tianmen. Big Gate Road, otwarta w 2006 roku po ośmiu latach budowy, szybko zyskała status kultowej.

Nie ma miejsca na błędy

Droga do tzw. Bramy do Nieba służyła już za trasę wyścigu, ale jedynie samochodów sportowych i aut terenowych. Te ostatnie wspinały się na szczyt Tianmen po 999 stopniach. Jak do tej pory nie ustalono oficjalnego czasu przejazdu Tianmen Mountain Big Gate Road, bo nigdy nie wyznaczono linii startu i mety. Wszystko zmieni się wraz przejazdem Volkswagena ID.R, dla którego określono oficjalne punkty trasy – początkowy i końcowy.

Volkswagen ID.R / Volkswagen

99 nawrotów na Big Gate Road to prawdziwe wyzwanie dla kierowcy: praktycznie każdy z nich to ciasna "agrafka". Od stromej przepaści drogę oddzielają jedynie betonowe bloki. Kolejne fragmenty trasy wydają się ułożone jeden nad drugim, całość systematycznie wije się w górę. Droga jest wykonana z betonu, który zapewnia dobrą przyczepność, ale nie tworzy powierzchni gładkiej jak lustro. Zawieszenie ID.R będzie miało sporo pracy. Nawrót numer 88 ma promień zaledwie 6 m i stanowi wąskie gardło. Można go pokonać z prędkością nie większą niż 25 km/h. Szerokość drogi w tym miejscu waha się od 5 do 6 m. Dla kontrastu, na najdłuższej prostej Volkswagen ID.R z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy systemowej wynoszącej 500 kW (680 KM) osiągnie prędkość wynosząca około 230 km/h.

Romain Dumas, który elektrycznym ID.R ustanowił już rekordy na Pikes Peak, na Północnej Pętli Nürburgringu oraz podczas Goodwood Festival of Speed, pokona trudną drogę w Chinach z prędkościami od 25 do 230 km/h / Volkswagen

Po Big Gate Road kursuje autobus turystyczny. Zapierającą dech w piersiach trasę do Bramy do Nieba można podziwiać również z najdłuższej na świecie kolejki linowej. Biegnie ona z pobliskiej stacji Zhangjiajie do Bramy do Nieba i do świątyni na szczycie Tianmen, która została wzniesiona za panowania dynastii Tang. Warto również zaliczyć spacer po kilometrach ścieżek zbudowanych wzdłuż skał i wokół szczytu. Uwaga, są na nich odcinki z podłogą ze szkła. Do centralnego punktu skalnego łuku można dostać się schodami, które liczą 999 stopni i są nachylone pod kątem 45 stopni lub pokonując siedem odcinków ruchomych schodów wewnątrz góry.