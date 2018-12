Orlen uruchomi stacje paliw pod szyldem CPN i Petrochemia Płock – odpowiednio na warszawskiej Pradze (barwy zmieni stacja Bliska na ulicy Markowskiej) i w Bodzanowie koło Płocka.

– Mimo, że jesteśmy nowoczesnym koncernem, pamiętamy o historii naszej firmy. Jej ważnym rozdziałem jest CPN, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek – mówi Marcin Stefaniak, dyrektor biura promocji i reklamy PKN ORLEN.

Orlen przywraca do żywych stacje CPN / Polska Agencja Prasowa / Mirosław Trembecki

Jego zdaniem pomarańczowy logotyp CPN należy do klasyki polskiego wzornictwa i jest unikatowym dziełem sztuki. W dodatku można go zobaczyć m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie.

– Wiemy też, że marka wciąż żyje w świadomości Polaków, którzy traktują ją z dużym sentymentem. Reaktywując markę CPN chcemy naszym klientom dać okazję do tego, by mogli bezpośrednio obcować z dziedzictwem nierozerwalnie związanym z historią Polski i rodzimej motoryzacji – dodaje Stefaniak.

/ Materiały prasowe

Dwie stacje na początek?

Koncern twierdzi, że na obecnym etapie projekt dotyczy dwóch stacji. A rebranding obiektów w Warszawie i niedaleko Płocka powinien zostać zakończony do końca tygodnia. Charakterystyczne logotypy marek CPN i Petrochemii Płock pojawią się m.in. na dystrybutorach, pylonach z cenami oraz na budynku obu stacji.

Na pewno wielu Polaków pamięta tasiemcowe kolejki do stacji CPN, które były nieodzownym obrazkiem czasów PRL.

/ Materiały prasowe

A nazwę CPN zawdzięczamy ministerstwu przemysłu, które 3 grudnia 1945 roku specjalnym zarządzeniem utworzyło państwowe przedsiębiorstwo Centrala Produktów Naftowych. 10 lat później ponownie przekształcono organizację i nadano jej nazwę Centralny Zarząd Obrotu Produktami Naftowymi "CPN".

Kolejka po benzynę na stacji CPN (Warszawa, 1981 rok) / Polska Agencja Prasowa / Marek Broniarek

Po kolejnych 3 latach firma powróciła do wcześniejszej nazwy, którą połączono ze skrótem "CPN" - Centrala Produktów Naftowych "CPN", a w grudniu 1995 roku została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, co znalazło odzwierciedlenie w nazwie poprzez dodanie do niej skrótu S.A.

W szczytowym okresie rozwoju CPN dysponowała przeszło 1400 stacjami benzynowymi oraz flotą prawie 600 autocystern. Spośród stacji działających pod biało-pomarańczowym znakiem, około 520 obiektów czynnych było całą dobę, a ponad 700 stanowiły stacje samoobsługowe. Prawie tysiąc stacji znajdowało się w miastach, 195 służyło użytkownikom dróg szybkiego ruchu, a pozostałe zapewniały dostęp do paliw na terenach wiejskich.

Autorem stworzonego w latach 60. XX w. logo CPN jest Ryszard Bojar, który wraz ze Stefanem Solikiem i Jerzym Słowikowskim opracował także cały system identyfikacji wizualnej CPN. To dzięki nim, przez lata na stacjach paliw firmy królowało biało-pomarańczowe logo wywodzące się ze skrótu nazwy CPN. W czasach swojej świetności spółka posiadała liczącą ponad 1400 obiektów sieć stacji paliw oraz prawie 600 autocystern do transportu paliw.

Mrągowo 01.03.1964. Stacja CPN / Polska Agencja Prasowa / Stanisław Moroz

Charakterystycznym znakiem firmowym Petrochemii Płock była stylizowana retorta, naczynie chemiczne z wpisaną w nie literą "P" wywodząca się od słowa petrochemia lub jak uważają inni od nazwy miasta Płock. Potocznie logo nazywane było "Petką". Od początku swojego istnienia występowało najczęściej w biało-niebieskiej kolorystyce.

Orlen przy polskich drogach

W maju 1998 r. rząd zdecydował o utworzeniu narodowego koncernu naftowego z połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. i Petrochemii Płock S.A. Polski Koncern Naftowy S.A. został formalnie utworzony 7 września 1999 roku, natomiast 3 kwietnia 2000 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę o przyjęciu przez Polski Koncern Naftowy S.A. nazwy handlowej Orlen.

Grupa PKN Orlen jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.