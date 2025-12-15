Automarket.pl w nowej odsłonie. Rynek otwarty dla każdego

Serwis Automarket.pl do niedawna był platformą sprzedaży aut nowych i pokontraktowych. Teraz zyskuje szerszą funkcjonalność – każdy może wystawić swój samochód, tak samo jak w klasycznych serwisach ogłoszeniowych.

– Uruchomiliśmy nową odsłonę Automarketu. W ramach strategii Grupy PKO BP rozwijamy ekosystem mobilności, a Automarket jest jego główną częścią – mówi dziennik.pl Tomasz Bogus, prezes PKO Leasing. – Rozszerzamy dotychczasową platformę sprzedażową o usługi peer to peer, czyli typową tablicę ogłoszeniową, gdzie każdy z nas może ogłosić swoje auto. To pierwszy krok. Za moment pojawią się kolejne narzędzia, które ułatwią klientom wybór i zakup samochodu – dodaje.

Dostaniesz finasowanie lub kredyt samochodowy online

Jego zdaniem przewagą nowego serwisu jest dostęp do pełnego pakietu finansowania i usług dodatkowych. Obok najmu, leasingu i pożyczki gotówkowej dostępny jest także kredyt samochodowy. Bogus zapowiada, że w jeszcze w grudniu kredyt pojawi się bezpośrednio w serwisie.

Auta używane hitem. Sprzedają 900 samochodów miesięcznie

Automarket.pl rośnie w szybkim tempie. W 2020 roku platforma sprzedała 671 aut. W 2024 było to już 5,9 tysiąca. Dziś obsługuje około 900 transakcji miesięcznie i utrzymuje dwucyfrowy wzrost. W III kwartale 2025 r. sprzedaż wzrosła o 72 proc. rok do roku. Prognoza na koniec 2025 r. to dynamika na poziomie plus 60 proc. Skąd taki skok?

– Największy potencjał widzimy w autach używanych – mówi nam Arkadiusz Zaremba, dyrektor Automarket.pl i biura strategii PKO Leasing. – Dziś rynek Automarketu to głównie pojazdy do 5 lat, a one stanowią niewielką część rynku wtórnego. Uruchomienie otwartej platformy ogłoszeniowej pozwala nam wejść w segment starszych aut. To da nam przewagę. Celujemy w numer 1 w sprzedaży aut online i miejsce w pierwszej trójce motoryzacyjnych tablic ogłoszeniowych – wskazuje.

Darmowe ogłoszenia dla każdego. Do tego promocje i bony na paliwo

PKO Leasing korzysta z modelu biznesowego innego niż konkurencja. Platforma zarabia głównie na finansowaniu. Dzięki temu ogłoszenia na start są darmowe i możliwe są preferencje cenowe dla klientów PKO Banku Polskiego.

– Chcemy być miejscem pierwszego wyboru dla obecnych i przyszłych klientów banku – mówi Bogus. –Już dziś realizujemy promocje, takie jak kupony paliwowe dla kupujących. Teraz wejdą także promocje dla wystawiających swoje auta. W połowie 2026 roku planujemy wprowadzić upusty i dyskanty na produktach finansowych dostępnych dla klientów PKO BP – zapowiada prezes PKO Leasing.

Nowa konstrukcja Automarketu ma również wspierać całą Grupę PKO BP. Do 2027 r. platforma zamierza pozyskać około 200 tys. nowych klientów banku i zwiększyć wartość finansowania o 2 mld zł rocznie.