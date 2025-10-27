Ford przekazał sportowcom 10 aut

Ford przekazał samochody i stał się partnerem ruchu paralimpijskiego. 10 aut posłuży do przewozu zawodników, trenerów i fizjoterapeutów, a także do transportu specjalistycznego sprzętu na treningi i zgrupowania. To inicjatywa Ford Polska oraz FC Auto System - dealera z Częstochowy. Oficjalne podpisanie umowy o współpracy odbyło się w Katowicach, podczas IV Międzynarodowej Konferencji „Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – teoria i praktyka”.

Samochody trafią między innymi do wybranych kadr narodowych – narciarskiej i kolarskiej. Wśród modeli znalazły się cztery specjalnie przygotowane Fordy Transity, cztery Fordy Tourneo Custom PHEV oraz dwa SUV-y Ford Kuga Plug-in Hybrid. Co to za pojazdy?

Ford partnerem ruchu paralimpijskiego

Dobrze znane modele, które trafiły w ręce sportowców i ekspertów, zostały poddane konwersji. Za modyfikacje odpowiadała firma FC Auto System z Częstochowy. Nowe Fordy zostały przystosowane tak, by mogły służyć do transportu osób z niepełnosprawnościami. Na liście modyfikacji znalazła się m. in. platforma dla wózków inwalidzkich, listwy i zapięcia oraz atestowane pasy mocujące. Samochody posłużą do przewozu zawodników, trenerów i fizjoterapeutów, a także do transportu specjalistycznego sprzętu na treningi i zgrupowania.

– Sportowcy z niepełnosprawnościami pokazują, czym jest siła, odwaga i determinacja. Ford z dumą wspiera ludzi, którzy przełamują bariery – nie tylko te fizyczne, ale też społeczne. Wierzymy, że mobilność to wolność, dlatego jesteśmy zaszczyceni, że nasze samochody będą im towarzyszyć w sportowej drodze ułatwiając im udział w treningach i zawodach – powiedział Attila Szabó, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska.

Zadowolenia z założeń podpisanego kontraktu nie kryje również prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego:

– Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla ruchu paralimpijskiego w Polsce, ponieważ podpisaliśmy dwie umowy, które będą wspierać logistykę w działaniach sportowych na co dzień – zarówno Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, jak i Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”. Podpisane umowy z FC Auto System, z firmą, która zajmuje się adaptacją samochodów dla osób z niepełnosprawnościami każdego typu i dla każdej z możliwych niepełnosprawności. Te zastosowania adaptacyjne muszą funkcjonować w jakichś pojazdach i tutaj druga umowa – Ford Polska staje się partnerem ruchu paralimpijskiego – powiedział Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Ford i Polski Komitet Paralimpijski. To nowa współpraca

Polski Komitet Paralimpijski działa od sierpnia 1998 roku. Organizacja odpowiada za rozwój i popularyzację sportu osób z niepełnosprawnościami oraz realizację celów ruchu paralimpijskiego w Polsce, a przy okazji reprezentuje polski sport paralimpijski na arenie międzynarodowej. Do głównych zadań Komitetu należy m.in. propagowanie idei paralimpizmu, wspieranie i koordynowanie działań sportowych w kraju, organizacja udziału polskiej reprezentacji w igrzyskach paralimpijskich oraz pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” to z kolei organizacja z ponad 70-letnimi tradycjami. Od wielu dekad działa na rzecz rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Związek skupia kilkadziesiąt klubów sportowych, których zawodnicy trenują rozmaite dyscypliny sportowe – od lekkoatletyki, kolarstwa i narciarstwa po pływanie, szermierkę i podnoszenie ciężarów. Z „Startu” wywodzi się liczne grono reprezentantów Polski, odnoszących sukcesy na igrzyskach paralimpijskich, mistrzostwach świata i Europy.