Unia Europejska za pomocą nowych przepisów zamierza przyczynić się do powstrzymania zmian klimatycznych i redukcji CO 2 . System EU ETS2 (europejski system handlu emisjami) jest rozszerzeniem ETS, który od 2005 r. obejmuje przemysł energochłonny, producentów energii i linie lotnicze. W myśl założeń UE od 2027 r. ETS2 ma objąć emisje CO 2 pochodzące ze spalania paliw kopalnych w budynkach i transporcie drogowym. Jego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jednak dla gospodarstw domowych oznacza to wzrost kosztów paliw i ogrzewania.

W praktyce opłata będzie doliczana do cen tradycyjnych paliw, takich jak węgiel, gaz ziemny, olej opałowy czy benzyna. Polska zabiega o złagodzenie reformy. Rada Europejska uzgodniła nawet zapis o rewizji systemu ETS2, co stwarza możliwość przesunięcia wejścia tego systemu w życie. Jednak ETS2 pozostaje nieuchronną zmianą. O ile wzrosną koszty?

Wzrost kosztów paliw w transporcie i ogrzewaniu o 30 proc.

Analitycy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami powołując się na raport BloombergNEF zauważają, że średnia cena uprawnień ma wynieść ok. 100 euro za tonę w 2027 r. i 122 euro w 2030 r. Tak wysokie ceny, jak szacuje BNEF, przełożyłyby się na wzrost kosztów paliw w transporcie i ogrzewaniu nawet o 30 proc.

ETS2 obejmie paliwa i ogrzewanie. Polska walczy o zmiany

– Nowy system obejmie opłatami emisje pochodzące ze spalania paliw przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa dotychczas nie objęte systemem ETS1, m.in. małe ciepłownie, piekarnie, gastronomie, sklepy. Dodatkowe koszty będą ukryte w cenie paliw kopalnych m.in. węgla, gazu, oleju opałowego, paliw silnikowych. Koszt zakupu paliw wzrośnie nie tylko o wysokość opłaty emisyjnej, ale także wysokość podatku VAT naliczanego od tej opłaty – zauważają w swoim opracowaniu Wanda Buk, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Marin Izdebski, były dyrektor Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Eksperci na podstawie danych, które posiada także polski rząd, obliczyli jak bardzo wzrosną ceny aż do 2055 roku. O ile drożej zapłacą kierowcy?

Eksperci zauważają, że w przypadku paliw silnikowych – benzyny, diesla i gazu LPG – koszt ETS2 będzie ukryty w cenie na stacji. Największą podwyżkę zanotuje litr oleju napędowego, co wynika z jego wyższej emisyjności. Wzrosty cen paliw dotkną gospodarstwa domowe zarówno bezpośrednio, przy tankowaniu auta, jak również pośrednio. Pośredni wpływ będzie dotyczył drożejących usług transportowych.

Z raportu wynika, że dodatkowy koszt benzyny 95 będzie zwiększał się skokowo. Niżej prognoza podwyżek:

Wzrost ceny benzyny 95 o 0,54 zł/l do 2030 roku,

Wzrost o 2,84 zł/l do 2040 roku,

Wzrost o 4,80 zł/l do 2050 roku,

Wzrost o 5,10 zł/l do 2055 roku – dodając tę podwyżkę do dzisiejszej ceny 5,89 zł/l wychodzi na to, że wówczas na benzynę 95 kierowca zapłaci prawie 11 zł/l.

Gaz LPG ponad dwa razy droższy. Diesel w cenie 12 zł/l

Gaz LPG w wyniku ETS2 może zdrożeć nawet o 3,58 zł/l. Stąd cena na poziomie nawet 6,21 zł/l. Tak wygląda przyszłość w okiem analityków:

Wzrost ceny gazu LPG o 0,38 zł/l do 2030 roku,

Wzrost o 1,99 zł/l do 2040 roku,

Wzrost o 3,37 zł/l do 2050 roku,

Wzrost o 3,58 zł/l do 2055 roku – pod dodaniu podwyżki do dzisiejszej ceny 2,63 zł/l wychodzi na to, że wówczas kierowca zapłaci przynajmniej 6,21 zł/l gazu LPG.

Więcej zapłacą także kierowcy samochodów z silnikiem Diesla. Olej napędowy to odpowiednio:

Wzrost ceny oleju napędowego o 0,65 zł/l do 2030 roku

Wzrost o 3,41 zł/l do 2040 roku

Wzrost o 5,77 zł/l do 2050 roku,

Wzrost o 6,12 zł/l do 2055 roku – podwyżka po zsumowaniu z dzisiejszą ceną 6,02 zł/l daje stawkę 12,14 zł/l diesla dla kierowcy na stacji paliw.

Eksperci pokusili się również o wyliczenie wzrostu kosztów użytkowania samochodu po wejściu w życie ETS2. Przyjęli przebieg roczny nie większy niż 10 000 km oraz średnie zużycie paliwa na poziomie średniej dla danego typu silnika (benzynowy - 7,52 l/100 km; diesel - 7,22 l/100 km, auto z instalacją LPG – 10,18 l/100 km). Z raportu wynika, że dodatkowy koszt jazdy autem będzie zwiększał się następująco:

Samochód z silnikiem benzynowym. Ile więcej zapłaci kierowca?

Wzrost kosztu użytkowania samochodu z silnikiem benzynowym o 405 zł do 2030 roku,

Wzrost o 2137 zł do 2040 roku,

Wzrost o 3611 zł do 2050 roku,

Wzrost o 3844 zł do 2055 roku.

Samochód z instalacją gazową LPG. Nawet 3639 zł opłaty

Wzrost kosztu użytkowania samochodu z instalacją LPG 385 zł do 2030 roku,

Wzrost 2029 zł do 2040 roku,

Wzrost 3429 zł do 2050 roku,

Wzrost o 3639 zł do 2055 roku.

4420 zł dodatkowej opłaty za samochód z silnikiem Diesla