Skoda octavia w nowej odsłonie jest już w Polsce i można ją zamawiać. Czego kierowcy mogą spodziewać się po odmłodzonym czeskim modelu z techniką Volkswagena? Najważniejsza i najbardziej widoczna zmiana to nowa twarz ze światłami podzielonymi niczym w… mercedesie klasy E. Nowa octavia może teraz mieć lampy wykonane w całości w technice LED. Samochód dostał też zastrzyk nowych technologii, które do tej pory były zastrzeżone dla aut klasy średniej. Najwyższy system nawigacji columbus wyposażono w 9,2-calowy monitor, który reaguje na zbliżenie dłoni wyświetlając ikony. Wbudowany moduł WiFi zmieni octavię w hotspot na kołach. Można też mieć moduł LTE.

Skoda octavia / Skoda

Samochód występuje również z układem ułatwiającym cofanie z przyczepą. Inny system wyhamuje samochód kiedy tylko wyczuje pieszego przed maską. System kamer pokaże kierowcy na monitorze otoczenie kiedy ten będzie np. parkować. Auto zaalarmuje też przy cofaniu gdy z lewej lub z prawej strony nadjedzie inny samochód. Octavia kombi otworzy klapę bagażnika automatycznie po machnięciu nogą pod zderzakiem.

Silniki od jednego litra po dwulitrowe

Moc? Najsłabszy silnik to konstrukcja 1.2 TSI/85 KM - producent twierdzi, że taka octavia do 100 km/h przyspieszać ma w 12 sekund, a średnie spalanie to 4,9 l/100 km.

Ciekawą propozycją jest trzycylindrowy 1.0 TSI o mocy 115 KM (200 Nm) - ten turbobenzynowiec powinien w 9,9 s przyspieszać do setki i średnio zużywać 4,6 l na 100 km (w trasie 4,0 l/100 km). Jeśli wierzyć papierom przedstawianym przez Skodę, to jest równie oszczędny co silniki Diesla, a w dalszej perspektywie tańszy w eksploatacji i serwisie.

Benzynowy silnik 1.4 TSI/150 KM to już lepsze osiągi - sprint do 100 km/h trwać powinien 8,1 s (średnie zużycie paliwa - 5,2 l/100km). Jednostka 1.4/110 KM jest oferowana z fabryczną instalacją CNG (zasilanie gazem ziemnym). Najmocniejsza jednostka benzynowa 1.8 TSI/150 KM pierwszą setkę na liczniku ma po 7,3 s i może rozpędzić się do 231 km/h.

Skoda octavia od wielu lat jest zdecydowanym numerem 1 wśród Polaków. W 2016 roku był także najchętniej wybieranym samochodem na całym rynku.

Turbodiesle są dwa. Podstawowy to 1.6 TDI i może mieć 90 KM lub 115 KM. Tu średnie spalanie kształtuje się w okolicach 4,2 l oleju napędowego na 100 km jazdy. Większy i mocniejszy napęd 2.0 TDI występuje jako wariant 150 KM oraz 184 KM. Topowa odmiana do setki przyspiesza w 7,1 s i średnio spala 4,9 l/100 km.

Skoda octavia / Skoda

Większość silników można skonfigurować z dwusprzęgłowym automatem DSG o sześciu lub siedmiu przełożeniach. Napęd 4x4 zastrzeżono dla silników 1.8 TSI i 2.0 TDI. Można też mieć zawieszenie z regulacją sztywności (trzy tryby do wyboru - comfort, normal i sport).

Co i za ile w Polsce?

Ceny? Najtańsza skoda octavia to model napędzany turbobenzynowym silnikiem 1.2/85 KM w wersji active. Takie auto kosztuje od 66 670 zł (kombi od 70 620 zł) i jest wyposażone w klimatyzację, elektrycznie regulowane szyby przednie i lusterka z podgrzewaniem, radio z 6,5-calowym ekranem dotykowym, Bluetooth, tylne światła LED, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, kurtyny powietrzne, poduszkę kolanową kierowcy i hamulec multikolizyjny. Skoda octavia z silnikiem 1.0 TSI/115 KM kosztuje od 72 450 zł.

Hamulec multikolizyjny potrafi po pierwszej kolizji wyhamować auto do 10 km/h. Rozwiązanie jest wynikiem badań inżynierów VW - w ich opinii większości wypadków dochodzi nie do jednego, a do kilku kolizji (np. po pierwszej kolizji auto zjeżdża na pas ruchu w przeciwnym kierunku i znów dochodzi do zderzenia). Ta prędkość 10 km/h ma pozwolić na ewentualne manewry. Oprócz tego hamulec ten ma funkcję Auto hold zapobiegającą stoczeniu się auta przy ruszaniu na wzniesieniu.

Kolejna odmiana to ambition, która jest bogatsza od active o alufelgi 16-calowe, wyświetlacz dotykowy, czujniki parkowania z tyłu, elektrycznie sterowane szyby z tyłu, trójramienna kierownica obszyta skórą z przyciskami do sterowani audio i telefonem, podłokietnik ze schowkiem z przodu i z tyłu, fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie, światła przeciwmgłowe, lusterka zewnętrzne i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera. Cena od 72 320 zł za auto z silnikiem 1.2/85 KM.

Skoda octavia kombi / Skoda

Najbogatsza odmiana style jest lepsza od ambition o 17-calowe alufelgi, automatyczna klimatyzacja, radio z 8-calowym ekranem, czujniki parkowania z przodu i tyłu, elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne z podświetleniem LED, spryskiwacze reflektorów, pakiet funkcjonalny do bagażnika (zabudowane wnęki nad kołami), pakiet "Chrom" chromowane listwy przy krawędziach okien bocznych, żebra grilla czarne z połyskiem, chromowana listwa pozioma w dolnym grillu. Cena od 82 780 zł za auto napędzane silnikiem 1.0 TSI/115 KM.

Standardowo dla każdej wersji, w cenie oferowany jest także pakiet przeglądów (przez pierwsze 4 lata lub 60 tys. km eksploatacji). Octavia będzie dostępna także w systemie finansowania "Jak w abonamencie" - miesięcznie od 657 zł.

Skoda octavia / Skoda

Ponad 20 lat temu, 3 września 1996 roku, ówczesny prezydent Republiki Czeskiej - Vaclav Havel - dał sygnał startu do produkcji skody octavii w nowo otwartej części fabryki w Mladej Boleslavi. Octavia stała się światowym hitem i po dziś dzień jest najlepiej sprzedającym się modelem czeskiej marki. Auto pierwszej generacji (09.1996-11.2010) sprzedało się w liczbie około 970 tys. limuzyn i 470 tys. kombi. Drugie pokolenie z lat 2004-2013 to już 1,6 mln sprzedanych limuzyn i 900 tys. kombi. Oferowana od grudnia 2012 III generacja to ponad 1 mln wydanych aut. W Polsce do tej pory zarejestrowano ok. 50 tys. octavii III generacji, od stycznia do listopada 2016 zarejestrowano 15 535 egzemplarzy.