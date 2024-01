Używane Skoda Superb III i Ford Mondeo IV (Mk V): więcej je łączy niż dzieli

Na początek, aby nieco uspokoić ewentualne emocje, należy się wam małe wyjaśnienie. No bo w sumie dlaczego Mondeo IV (Mk V) zestawiamy akurat z Superbem III? Przecież Skoda często bywa przyporządkowywana do klasy średniej wyższej, tymczasem Mondeo to jednak od zawsze była klasa średnia, i to taka z krwi i kości? Już wyjaśniam.

Po pierwsze, jeśli chodzi o koszty napraw i eksploatacji, to Superb III zdecydowanie bardziej pasuje jednak do klasy średniej. Po drugie, technika pokrewna jest w tym wypadku jednak bardziej z Passatem B8 niż np. z Audi A6. I owszem, jak na standardy segmentu D, Superb III jest autem mocno "napompowanym", ale to samo dotyczy przecież też Mondeo IV, które na tle poprzednika odczuwalnie urosło na długość. Poza tym, paradoksalnie, to Mondeo ma nawet więcej cech typowych dla wyższego segmentu, bo w wersji amerykańskiej (Fusion; patrz dalej) stosowano też silniki V6, a o czymś takim Superb III, niezależnie od rynku, mógł sobie tylko pomarzyć. No i po trzecie, rozstaw osi: 284 cm Superba to więcej niż na przykład w Passacie, ale nadal w normie segmentu D (Mondeo – 285 cm!).

Używane Skoda Superb III i Ford Mondeo IV (Mk V): jakie wymiary? Sytuacja rynkowa

No właśnie, wymiary. Jeśli chodzi o długość, szerokość, wysokość i rozstaw osi, to różnice miedzy oboma autami sięgają w każdym przypadku zaledwie 1-2 cm. Mówiąc wprost: Superb i Mondeo są niemal identyczne. A mimo to czeskie auto oferuje więcej miejsca na nogi z tyłu, a także odczuwalnie większe bagażniki (patrz dalej).

Wróćmy jednak do podobieństw – kolejna wspólna cecha to wysoka popularność obu modeli. Oba świetnie (Superb) lub dobrze (Mondeo) sprzedawały się także w polskich salonach, po oba chętnie sięgały floty, firmy, wypożyczalnie, klienci indywidualni. Podaż na rynku wtórnym jest więc bardzo duża w obu wypadkach, choć i tu przewagę wydaje się jednak mieć Superb. Inna sprawa, że Skodę wyjątkowo upodobali sobie politycy różnych szczebli: od samorządu lokalnego po pewnego byłego premiera. Zdecydowanie, czeskie auto coś w sobie ma.

Używane Skoda Superb III i Ford Mondeo IV (Mk V): jakie silniki i skrzynie biegów?

Podobnie wygląda też sytuacja pod maską obu modeli: w ofercie używanych Mondeo IV dominują silniki czterocylindrowe, zaś w Superbie III innych niż czterocylindrowe po prostu nie było. Obok skrzyń ręcznych oba auta proponują też automaty: w Skodzie były to wyłącznie przekładnie dwusprzęgłowe DSG, w Fordzie do wyboru mamy dwusprzęgłówki Powershift, klasyczny automat (6b i 8b) i przekładnię CVT (hybryda). Zarówno Superb III jak i Mondeo IV występowały w wersji z napędem na obie osie, choć w Fordzie układ 4x4 łączono tylko z dieslem 2.0.

A propos hybryd: jeśli ktoś szuka atrakcyjnej cenowo hybrydy klasy średniej, ten siłą rzeczy musi zainteresować się Fusionem/Mondeo IV, bo wielu rywali z tych lat takiego napędu nie oferowało wcale, ale akurat… Skoda – owszem (różnica: Superb to plug-in; PHEV). A że Mondeo IV Hybrid nie jest autem wybitnie udanym, to już inna para kaloszy.

Używane Skoda Superb III i Ford Mondeo IV (Mk V): jakie ceny?

Ceny? Za Superba III z początku produkcji należy wyłożyć zazwyczaj co najmniej 44-50 tys. zł, natomiast Mondeo, niezależnie od rocznika, okazuje się zazwyczaj trochę tańsze. A czasem nawet sporo tańsze. To ciekawe także z tego względu, iż oba auta trafiły na runek niemal równocześnie (Mondeo IV – na początku 2015 r., Superb – od czerwca 2015 r.), a jednak w przypadku modelu amerykańskiej marki ceny ruszają nawet poniżej 36 tys. zł. W obu autach najniższe ceny oznaczają przeważnie mamy głównie z wysokoprężnymi kombi z przebiegami rzędu 300-400 tys. km. Ogólnie jednak możecie przyjąć, że względny komfort wyboru (egzemplarze z nieprzesadnie wysokimi przebiegami, niezłym wyposażeniem i z udokumentowaną historią) daje w przypadku Mondeo i Superba dopiero kwota rzędu 55-80 tys. zł.

Uwaga: wertując ogłoszenia Fordów łatwo natknąć egzemplarz z USA/Kanady (Fusion) i choć nie można takich aut skreślać z góry, to jednak na pewno powinniście się im dokładniej przyjrzeć. Nie żeby z zachodniej Europy nie trafiały do nas samochody po wypadkach czy korekcie licznika, jednak akurat w przypadku USA i Kanady ustalenie faktów z przeszłości danego egzemplarza zazwyczaj jest dość łatwe (np. Carfax). I dlatego warto na to chwilę poświęcić. Pamiętaj: Fusion, choć pozornie identyczny z Mondeo, wykazuje jednak pewne różnice i zamienność części pełna nie jest.

Koszty bieżącej eksploatacji powinny być w porównywalne – kupujący mogą liczyć na rozbudowaną sieć serwisów (zwłaszcza tych niezależnych) specjalizujących się w obsłudze Grupy VAG i Fordów, bardzo dobry jest też dostęp do części zamiennych. W ostatecznym rozrachunku korzystniej może jednak wypaść Superb, bo wydaje się być autem trwalszym i trochę bardziej dopracowanym. A co dokładnie się psuje? O tym poniżej.

Używany Ford Mondeo IV (Mk V): opinie, zalety, wady, typowe usterki

Czwarta generacja Mondeo bywa też oznaczana jako Mk V, bo w tym wypadku na osobne generacje "rozbijane" jest Mondeo I (Mk I i II) i potem cała numeracja odpowiednio się przesuwa. Opisywana wersja pojawiła się na rynku już w 2012 r. jako Fusion, jednak do Europy trafiła dopiero w 2015 r. (produkcja od końca 2014 r.). Dostępne były sedan, liftback i kombi, które zresztą zostało opracowane specjalnie pod kątem Starego Kontynentu.

Kabina Mondeo jest duża i dość przestronna, bo przy takich rozmiarach zewnętrznych Mondeo musi taka być. Ale Superb i tak wypada w tym względzie lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o miejsce z tyłu. Bagażniki: Mondeo zabierze na pokład 516 l (sedan), 541-1437 l (liftback) i 500-1605 l (kombi), najmniej pomieści odmiana hybrydowa (383 l; dostępna tylko jako sedan). Napęd domyślnie trafiał na przód, ale wybrane wersje diesla 2.0 występowały też z 4x4. A jaki silnik wybrać? Cóż, tu tak łatwo nie będzie. Przede wszystkim z tego względu, iż sporo za uszami mają popularne jednostki rodziny EcoBoost.

Używany Ford Mondeo IV (Mk V): jaki silnik wybrać?

I tak, wersje 1.0 (R3) oraz 1.5 EB znane są z przypadków pękających głowic – zazwyczaj efekt przegrzania. Inna sprawa, że trzycylindrowy silnik 1.0 w tak dużej budzie to dość karkołomny pomysł. Z kolei w 2.0 EcoBoost zdarzały się problemy z rozrządem oraz pęknięcia tłoków i bloków (!). Więc też średnio. Szkoda o tyle, że wersje 1.5 i 2.0 zapewniają niezłe osiągi i całkiem przyzwoite spalanie. Jeśli więc EcoBoost, to raczej z pewną historią i z częstymi, udokumentowanymi wymianami oleju. Egzemplarz po handlowcu jeżdżącym z gazem w podłodze? Niekoniecznie.

Nieco bezpieczniejszym wyborem zazwyczaj będą diesle 1.5, 1.6 i 2.0 TDCi/EcoBlue, choć tu swoje robią przebiegi, na uwadze musicie też mieć fakt, iż np. w starszych 2.0 TDCi problemy sprawiała pompa wtryskowa (tzw. opiłkowanie; tak jak w Mondeo III/Mk IV), będą pojawiać się też usterki typowe dla nowoczesnych diesli (osprzęt, koło dwumasowe, filtry sadzy etc). Problemy, jak to w nowoczesnym aucie, lubi sprawiać elektronika, choć ogólnie chyba jest nieco lepiej niż w Superbie. Uwaga np. na usterki związane z klimatyzacją (panel), nie zawsze poprawnie działają lampy LED, problemów można się spodziewać np. ze strony wspomagania kierownicy. Jakość tworzyw w kabinie nie powala, więc esteci powinni zainteresować się głównie wyższymi wersjami wyposażenia (np. Vignale). Drogie w naprawie i nie zawsze idealne są skrzynie PowerShift, ale z drugiej strony – problemy z DSG są nieobce też Superbowi.

Używana Skoda Superb III: opinie, zalety, wady, typowe usterki

Skoda Superb III to poważna pretendentka do tytułu królowej polskich szos. Lewy pas autostrady, szybka jazda drogami krajowymi, lawirowanie w tłumie pod Sejmem, czajenie się w krzakach z policjantami wyposażonymi radar – to często właśnie jest Superb III. No a poza tym model ten sprzedawał się u nas jak ciepłe bułeczki, więc tym bardziej nie ma się co dziwić. Superb III zjeżdżał z taśm od 2015 r., a teraz do salonów trafia kolejna (już zapewne ostatnia) generacja tego modelu. Ale Superb wciąż z nami jest, no a Mondeo zdążyło się w międzyczasie pożegnać. Szkoda.

Czeskie auto występowało jako liftback (bagażnik wersji spalinowych: 625-1760 l) i kombi (660-1950 l), nie oferowano natomiast sedana. Kufry okazują się ogromne, miejsca z tyłu wystarczyłoby na potańcówkę, więc choćby z tego względu popularność Superba III w Polsce ani trochę nie dziwi.

Używana Skoda Superb III: jaki silnik wybrać?

Model zbudowano na płycie MQB, poza tym mamy tu głównie silniki nowe lub poprawione wersje starszych jednostek. I tak, 1.4 TSI to już rodzina EA211 z paskiem zamiast kłopotliwego łańcucha, 1.5 TSI to EA211 Evo (tu uwaga na tzw. kangura podczas ruszania i nie zawsze idealne skrzynie ręczne), zaś 1.8 i 2.0 TSI to poprawione EA888 Gen.3, w których zużycie oleju nie powinno występować w zasadzie wcale.

Wersja 2.0 TSI/190 KM (DKZA) jest intersująca o tyle, że korzysta z innowacyjnego cyklu Budacka i potrafi być zaskakująco oszczędna jak na tę moc i pojemność. Z kolei topowe odmiany 272 i 280 KM (seryjnie z 4x4, Haldex) niemal… zwijają asfalt, bo potrafią przyspieszyć od 0 do 100 km/h nawet poniżej 5,5 s (!). Nieźle. Powtarzający się problem silników TSI (TDI zresztą trochę też) dotyczy układu chłodzenia (wycieki, pompa wody), warto też bacznie pilnować terminów wymiany oleju – interwał na poziomie 30 tys. km to pomysł raczej kiepski. Niegłupim pomysłem będzie też wymiana świec nie co 60, a co 30-40 tys. km.

Używana Skoda Superb III: a może diesel?

Diesle EA288 i EA288 Evo (1.6/120 I 2.0/122-200 KM) są raczej mało problematyczne i poza awariami pompy wysokiego ciśnienia oraz niedomaganiami związanymi z układem chłodzenia musicie liczyć się głównie z usterkami typowymi dla nowoczesnych silników wysokoprężnych. Dodatkowych kosztów możecie spodziewać się po 150-200 tys. km w autach z DSG (6b, 7b) – pakiet sprzęgieł, dwumas, mechatronika. Coraz więcej wskazuje też na to, że w EA288 również manipulowano emisją spalin, jednak akcji przywoławczej (jak na razie) nie było. Ta dotyczyła z kolei starszych jednostek EA189.

Wśród innych typowych bolączek Superba III warto wymienić też np. szalejącą elektronikę (multimedia, systemy asystujące), czasami na mocowaniach wsporników tylnej klapypojawia się rdza. Kabinę zmontowano solidnie, ale dość powszechny problem dotyczy prującej się (szwy) tapicerki. W DSG należy przestrzegać terminów wymiany oleju, to samo dotyczy zresztą sprzęgła Haldex.

Podsumowanie. Co kupić: używane Mondeo IV czy używanego Superba III?

No to Ford Mondeo IV (Mk V) czy jednak Skoda Superb III? Wybór należy do… nas. W tej chwili przynajmniej. A zatem: więcej atutów na rynku wtórnym wydaje się jednak mieć czeskie auto – lepsza podaż, bardziej udane wersje benzynowe, większe bagażniki i wygodniejsza kabina. Ceny przeważnie okazują się wyższe niż w przypadku Mondeo. Atuty Forda? Wygląd, prowadzenie, niezłe diesle.