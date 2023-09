Reklama

Droga S16 połączy docelowo Białystok z Ełkiem, a obecnie trwają prace planistyczne związane z wyborem najkorzystniejszego wariantu jej przebiegu. Co ciekawe, dla odcinka Knyszyn – Krynice zakończyły się one już wcześniej. Jak to możliwe? Ano możliwe, bo wykorzystano decyzję środowiskową wydaną w grudniu 2015 r. na przygotowywany wówczas fragment trasy S19 Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo – Choroszcz (obecnie węzeł Białystok Zachód).

Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka o długości 8,6 km od projektowanego węzła Knyszyn do okolic Krynic, gdzie trasa S16 będzie się łączyć z projektowaną drogą ekspresową S19 (planowany węzeł Dobrzyniewo). Dalej wspólnym przebiegiem S16 i S19 poprowadzona zostanie do węzła Białystok Zachód, gdzie połączy się z drogą ekspresową S8. Po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu planowane jest podpisanie umowy w pierwszej połowie przyszłego roku. To pozwoliłoby uzyskać decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w 2025 r. i wybudowanie tego odcinka S16 w latach 2025-28.

Trasa S16 na Podlasiu: jaki przebieg? Kiedy budowa?

Odcinek Knyszyn – Krynice będzie budowany w standardzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m wraz z pasem awaryjnym. Obie jezdnie będą oddzielone pasem rozdziału o szerokości co najmniej 5 m. Zaplanowano dziewięć obiektów inżynierskich, w tym: trzy wiadukty, cztery przejścia dla zwierząt oraz dwa przepusty. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś.

Obie drogi ekspresowe, S16 Ełk – Białystok jak i S19 Kuźnica – Białystok – Lublin, są realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Wraz z wprowadzoną 5 września br. do tego programu – drogą ekspresową S8 Knyszyn (Białystok) – Raczki (Suwałki) oraz praktycznie finalizowaną, jeśli chodzi o budowę, drogą S61 Ostrów Mazowiecka – Budzisko, będą razem tworzyć kręgosłup szybkiej i bezpiecznej komunikacji drogowej w województwie podlaskim. Ponadto wyprowadzą tranzyt poza granice miast i miejscowości łącząc region z resztą Polski i Europą.