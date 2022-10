Via Carpatia jest w ciągłej realizacji, ale kierowcy w końcu doczekają się jednego z najważniejszych szlaków biegnących do południowej granicy Polski. GDDKiA podpisała umowę na budowę odcinka od Dukli do Barwinka. To będzie najtrudniejszy fragment trasy S19 w naszym kraju, o czym również świadczy budżet w wysokości 1,5 mld zł na budowę zaledwie 18-kilometrowego odcinka.

Budowa Via Carpatia, najtrudniejszy odcinek do realizacji

Budowa Via Carpatia w Polsce, stan realizacji Reklama Via Carpatia w końcu połączy się z południową granicą Polski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z firmą Polaqua na realizację ostatniego odcinka. Kontrakt o wartości 1,54 mld zł pozwoli zbudować fragment drogi ekspresowej S19 o długości 18 km na odcinku pomiędzy Duklą a Barwinkiem. Już za kilka lat kierowcy będą mogli skorzystać z szybkiego dojazdu do granicy ze Słowacją. Inwestycja przewiduje budowę dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Budowa Via Carpatia, najtrudniejszy odcinek do realizacji Reklama Budowa tego odcinka drogi będzie dużym wyzwaniem dla wykonawcy. Wszystko z powodu ulokowania obszaru budowy pomiędzy Beskidem Niskim a Bieszczadami. Trasa będzie przebiegać w bardzo zróżnicowanym terenie o skomplikowanym przebiegu. - Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych - informuje GDDKiA. Reklama Dodatkowym utrudnieniem będzie aż 19 obszarów osuwiskowych. Dlatego na tak krótkim odcinku musi powstać wiele obiektów inżynieryjnych. - Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Zrealizowano ich ok. 1640, o łącznym metrażu 23 400 mb i głębokości od 3 do 46 m. Wykonano również ok. 780 sondowań badawczych o łącznym metrażu 4500 mb i głębokości od 1 do 22 m - dodaje GDDKiA. W planach budowy ostatniego odcinka Via Carpatia przy południowej granicy Polski zaplanowano aż 15 estakad. Najdłuższa będzie mierzyć 1,1 km, a filary pozwolą utrzymać asfalt 35 m powyżej poziomu terenu. W przebiegu trasy zaplanowano również 10 mostów, 6 wiaduktów, a także 6 przejść dla zwierząt. Przy okazji zostaną przebudowane wszystkie kolidujące poprzeczne drogi. Od momentu podpisania umowy wykonawca ma 42 miesiące na wykonanie prac projektowych i budowlanych, nie włączając do biegu terminu okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca). Budowa Via Carpatia w Polsce, stan realizacji Na ten moment stan realizacji trasy S19 w województwie podkarpackim jest już bardzo zaawansowany. Do ruchu oddano już odcinek Lasy Janowskie – Rzeszów Południe o długości 81,8 km. W trakcie realizacji znajduje się kilka odcinków o łącznej długości 60,4 km (Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek). Oprócz tego 24,1 km trasy S19 jest jeszcze w przygotowaniu (Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz, Domaradz – Krosno oraz Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka). Trasa Via Carpatia, która w Polsce będzie przebiegać nitką drogi ekspresowej S19, połączy północ i południe Polski. Droga o łącznej długości ponad 700 km będzie przebiegać przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W samym województwie podkarpackim długość docelowa wyniesie ok. 169 km. Sebastian Kościółek Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję