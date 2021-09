e-TOLL od 1 października to nie tylko nowy system opłat za przejazd autostradami, ale i kary od 500 do 1500 zł. Mandaty posypią się nie tylko za brak myta. A do kontroli kierowców wyjedzie ponad 100 nowych radiowozów z kamerami do odczytu numerów rejestracyjnych i identyfikacji aut.

e-TOLL od 1 października staje się jedynym systemem umożliwiającym płacenie za przejazd płatnymi drogami; stary viaTOLL przestaje działać. Nowy system dotyczy nie tylko ciężarówek czy autobusów ale też samochodów osobowych (od 1 grudnia 2021 r.; potrzebna będzie aplikacja, która musi być aktywna w czasie przejazdu). A egzekwowaniem opłat zajmą się 102 nowe radiowozy ITD uzbrojone w zestawy najnowocześniejszych kamer do odczytywania tablic rejestracyjnych. Reklama Samochody służb kontrolnych zbudowano na bazie nieoznakowanych Fordów Focus i oznakowanych modeli Transit Custom. Sprzęt specjalistyczny dostarczyła firma Vitronic z Kędzierzyna-Koźla (centrala w Niemczech). Radiowozy są wyposażone w kamery (boczne, przód, tył) i czujniki wbudowane w "koguta" na dachu (moduły Enforcement Bar), a dzięki systemowi rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR/OCR (Automatic Number Plate Recognition/Optical Character Recognition) współpracującemu z urządzeniami zainstalowanymi w autach możliwe jest kontrolowanie w czasie rzeczywistym czy uiszczono opłatę elektroniczną za korzystanie z dróg. Opłata e-TOLL - jak nowe radiowozy kontrolują kierowców? Skuteczność sprzętu producent określa na poziomie powyżej 98 proc. Do tego rozwiązanie umożliwi kontrolę nocą, w dodatku zarówno statyczną (auto zaparkowane przy trasie) jak i dynamiczną – odczyt tablic rejestracyjnych nawet do prędkości 250 km/h. Zestaw kamer w trakcie jazdy potrafi kontrolować pasy ruchu po obu stronach przemieszczającego się radiowozu. – Enforcement Bar umożliwia funkcjonariuszom natychmiastową weryfikację numerów rejestracyjnych mijanych pojazdów, zaparkowanych lub będących w ruchu oraz klasyfikację pojazdów wg gabarytów. Zebrane dane są przesyłane do bazy i porównywane z listą pojazdów, które mają opłacony przejazd. To rozwiązanie wyklucza konieczność ustawiania się w kolejkach na bramkach i znacznie ułatwi oraz usprawni podróżowanie po Polsce – powiedział Michał Żuchora z Vitronic Machine Vision Polska. Reklama Na tym nie koniec, ponieważ wkrótce system zostanie rozszerzony o kolejne urządzenia zamontowane na bramownicach oraz Miejscach Poboru Opłat (MPO) nad autostradami A2 i A4. 500 zł mandatu nie tylko za brak opłaty i nowe radiowozy skarbówki Za brak opłaty w przypadku aut osobowych grozi mandat 500 zł płatny w ciągu 14 dni. Kwota takie opłaty dodatkowej spadnie do 400 zł, jeśli zapłacimy do 7 dni. Obowiązek wniesienia opłaty za przejazd autostradą spoczywa na właścicielu, posiadaczu lub użytkowniku pojazdu. Kara nie jest pobierana, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu autostradą lub jej odcinkiem, zostanie wniesiona opłata za przejazd. Mandat 500 zł można też dostać za: przejazd pojazdem, którego tablice są zakryte (ciągle jeszcze zdarzają się kierowcy korzystający z bagażników rowerowych bez trzeciej tablicy) lub ozdobione, albo który ma z przodu pojazdu znaki, napisy lub przedmioty, które ograniczają czytelność tych tablic lub którego tablice rejestracyjne są umieszczone w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone;

brak wystarczających do opłaty przejazdu środków na koncie - jeśli kierowca zarejestrowany w systemie e-Toll rozlicza się w przedpłatą. Kierowcy ciężarówek za podobne przewinienia muszą liczyć się z karą sięgającą 1500 zł. Zmasowane kontrole od 1 grudnia i koniec szlabanów Radiowozy będą patrolować łącznie ok. 3,7 tys. km płatnych dróg krajowych. A prawdziwej lawiny kontroli należy spodziewać się pod koniec roku, kiedy to z państwowych autostrad znikną bramki - od 1 grudnia 2021 r. przejazd państwowymi odcinkami autostrad (A2 Konin-Stryków i A4 Sośnica-Wrocław) będzie odbywał się bez zatrzymywania się przed bramkami. Kierowcy pojazdów lekkich będą mogli opłacić przejazd na dwa sposoby: kupując bilet autostradowy np. na stacji paliw podając numer rejestracyjny pojazdu lub korzystając z aplikacji e-TOLL PL (wykorzystuje dane geolokalizacyjne z satelity).