Dla jakich kierowców stworzono opony całoroczne?

W zamyśle opony całoroczne miały być uniwersalnym rozwiązaniem, które sprawdzi się w niewymagających warunkach – w autach o niskiej mocy, użytkowanych sporadycznie w warunkach miejskich. Szybko rosnąca popularność nowoczesnych opon całorocznych sprawiła, że oferta modeli również zaczęła się rozrastać.

To, że opony całoroczne nie są już produktem przeznaczonym wyłącznie do małych samochodów miejskich, doskonale widać w ofercie renomowanych sklepów z oponami. Przeglądając opony wielosezonowe na SklepOpon.com, można dopasować rozmiar do większych aut osobowych oraz SUV-ów, a nawet znaleźć modele przeznaczone do samochodów sportowych.

Oczywiście przy szczególnie wysokich wymaganiach, wyjątkowo dynamicznym stylu prowadzenia, czy poruszaniu się w bardzo wymagających warunkach, wysokiej klasy modele na lato i zimę pozostają bezwzględnie wskazane – nie zastąpi ich nawet najlepszy model wielosezonowy. Jednak z opon całorocznych mogą korzystać nie tylko kierowcy, którzy pokonują w ciągu roku 5-6 tys. km jeżdżąc przy sprzyjającej pogodzie do pobliskiego sklepu.

Całoroczne opony klasy premium mogą zaspokoić potrzeby wymagających kierowców

W przypadku opon wielosezonowych dla bardziej wymagających kierowców oraz pojazdów o wyższych osiągach najrozsądniej postawić na modele klasy premium. Osoby, które poruszają się nie tylko w miastach oraz oczekują skuteczności przez cały rok, a także wytrzymałości i komfortu, mogą znaleźć całoroczny model, który spełni ich wymagania.

Przebiegi osiągane w niezależnych testach przez opony całoroczne klasy premium o szczególnie wysokiej odporności na zużycie wskazują, że jeden komplet może służyć przez kilka lat nawet przy pokonywaniu ponad 10 tys. km rocznie. Opinie użytkowników potwierdzają, że modele z najwyższej półki zachowują skuteczność w każdych warunkach i zapewniają bezpieczne parametry nie tylko w mieście, ale również w trakcie podróży na autostradach. Wiele opinii wskazuje również na wysoki komfort jazdy.

W efekcie całoroczne modele premium mogą sprawdzić się nawet przy bardziej intensywnym korzystaniu z auta. Oczywiście w granicach rozsądku – jeżeli bardziej od wygody korzystania liczą się dla nas osiągi, to opony letnie i zimowe pozostają lepszym wyborem. Jednak modele takie jak m.in.: Michelin CrossClimate 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Pirelli Cinturato All Season SF3, Yokohama BluEarth-4S AW21 i Nokian Tyres Seasonproof 1 mogą dostarczyć uniwersalność i wszechstronność pozwalającą na codzienne korzystanie z auta przez cały rok.

Całoroczne opony klasy średniej – dla kierowców gotowych na większe kompromisy

Całoroczne opony klasy średniej są obarczone wyraźniejszymi kompromisami – ich cena jest odczuwalnie niższa, ale możliwości są gorzej zrównoważone. Ustępstwa wobec najdroższych opon dotyczą zarówno bezpieczeństwa jazdy, jak i komfortu oraz wytrzymałości. W efekcie mogą sprawdzić się wśród kierowców o bardziej zrównoważonym stylu prowadzenia, którzy korzystają z aut o niskiej lub średniej mocy, unikają jazdy w wymagających – deszczowych i śnieżnych – warunkach, a także wykonują niewysokie przebiegi – do około 10 tys. km.

Słabiej zrównoważone parametry sprawiają, że modele klasy średniej łączą dobre i zadowalające osiągi sezonowe. W efekcie opony z tego segmentu cenowego mogą dobrze sprawdzać się zimą, ale wyraźnie słabiej radzić sobie w deszczu i na suchej drodze, bądź też odwrotnie – całkiem dobrze radzić sobie na suchej i mokrej drodze w sezonie letnim, ale zimą okazują się umiarkowanie dobre w śnieżnych warunkach. Jakie modele wielosezonowe klasy średniej warto rozważyć? Szczególnie korzystnie wypadają m.in.: Falken EuroAll Season AS210, Nexen – N’blue 4 Season i N’blue 4 Season 2, Uniroyal AllSeasonExpert 2 oraz Kleber Quadraxer 3.

Tanie opony całoroczne do sporadycznej jazdy

Kierowcy, którzy jeżdżą naprawdę niewiele – do około 5-6 tys. km rocznie, poruszają się wyłącznie po mieście, jeżdżą autem o niskiej mocy, oraz całkowicie rezygnują z jazdy, gdy warunki drogowe pogarszają się, mogą zaspokoić swoje potrzeby tanimi oponami całorocznymi. Oczywiście odporność na zużycie modeli budżetowych może być szczególnie niska, a także mogą one tracić przyczepność na śliskich nawierzchniach dosyć łatwo. Jednak przy spełnieniu wymienionych warunków nie powinno być to szczególnym problemem. Tanie opony całoroczne o parametrach wystarczających do „jazdy wokół komina” to m.in.: Austone All Season Fixclime SP-401, Dębica Navigator 3 oraz Goodride All Season Elite Z-401.