Ten położony pod samym Krakowem fragment ma znaczenie wręcz kluczowe, bo zwłaszcza w czasie szczytów komunikacyjnych potrafi bardzo mocno spowalniać ruch na i tak niemal zawsze zatłoczonej DK7.

Przebudowa zakopianki: Co się zmieni?

W ramach inwestycji przebudowane zostanie m.in. skrzyżowanie zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą: z DK7 będzie można w tym miejscu skręcać tylko w prawo. W zamian za to pod zakopianką powstanie tunel o długości 52 m, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa. Zostanie on zlokalizowany niespełna kilometr na południe od likwidowanego skrzyżowania, w tunelu będzie też ciąg pieszo-rowerowy. W okolicy likwidowanego skrzyżowania zbudowana zostanie kładka, która zastąpi przejście dla pieszych.

Zostaną również zlikwidowane skręty w prawo z zakopianki w ul. Wesołą w Libertowie (jadąc od strony Krakowa) i w ul. Parkową w Gaju (jadąc od strony Myślenic). Nie będzie już możliwości wyjazdu z tych ulic na DK7, a odcięte drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi równoległymi do zakopianki. Tu też w miejsce przejścia dla pieszych powstanie kładka.

Zmiany obejmą nie tylko samą zakopiankę

Wzdłuż zakopianki zostanie poprawiona i uzupełniona sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom na korzystanie z tunelu i wjazd na DK7 w kierunku Krakowa i Myślenic. Drogowcy poszerzą drogę łącznikową po wschodniej stronie trasy w Libertowie i przebudują wjazdy na posesje, powstaną również dwa ronda. Pierwsze znajdować się będzie na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej równoległej do zakopianki i drogi umożliwiającej włączenie się do ruchu na DK7 w miejscu likwidowanego skrzyżowania. Drugie - na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i drogi łącznikowej prowadzącej do tunelu pod zakopianką.

Poza dwiema wspomnianymi kładkami zbudowana zostanie jeszcze trzecia, w okolicy obecnego przejścia w Libertowie przy skrzyżowaniu zakopianki z ul. Rumianą i ul. Przylesie. W ramach inwestycji zostaną wybudowane także ekrany akustyczne, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi łącznikowej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Przylesie i dwa przepusty na potoku Olszynka na drogach dojazdowych. Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 39 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca w czasie robót budowlanych).

Przebudowa zakopianki: Rozbudowa węzła Kraków Południe

Przebudowa DK7 w Libertowie i likwidacja świateł na skrzyżowaniu zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą zwiększy przepustowość tego odcinka. Budowa trzech nowych kładek i podziemnego przejścia zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Tereny przylegające do zakopianki zyskają drogi łącznikowe i tunel drogowy, pozwalające na włączanie się do ruchu na DK7.

Trwają też prace projektowe nad przygotowaniem koncepcji przebudowy i rozbudowy węzła Kraków Południe, który sąsiaduje z układem drogowym w Libertowie. Celem tej inwestycji będzie poprawa przepustowości węzła i DK7 od autostrady do granic Krakowa. Projektant planuje powstanie na zakopiance estakady, na którą zostanie skierowany ruch tranzytowy z Krakowa i autostrady na południe. Ruch lokalny będzie poprowadzony oddzielnymi drogami.

Pozostałe inwestycje na DK7 między Krakowem a Myślenicami

Prognozy ruchu jednoznacznie wskazują, że w przyszłości liczba samochodów jeżdżących trasą Kraków - Myślenice będzie się zwiększać, co z kolei oznacza również i konieczność wykonania robót na tym odcinku. I tak, trwa budowa węzła w Gaju, który zastąpi skrzyżowanie DK7 z ul. Widokową i ul. Zadziele. W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę węzła w Myślenicach. Ta inwestycja pozwoli na bezkolizyjne połączenie ul. Sobieskiego z zakopianką. Powstanie także kładka dla pieszych nad DK7.

W Krzyszkowicach drogowcy zbudują tunel pod zakopianką z wydzielonym przejściem dla pieszych. W lutym z kolei GDDKiA złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla węzła w Jaworniku. Trwają też prace nad przygotowaniem koncepcji przebudowy DK7 w Głogoczowie, prowadzone są prace projektowe nad kładkami w Mogilanach i w Głogoczowie.