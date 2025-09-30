- Zmiany dla kierowców przyjęte. Decyzja zapadła
- Samochód zarejestrujesz bez wychodzenia z domu, czyli przez internet
- Koniec odkręcania tablic rejestracyjnych. Oto nowe zasady
- Koniec z absurdem. Rejestracja auta bez zaświadczenia o badaniu technicznym
- Samochód z hakiem holowniczym już bez dodatkowego przeglądu
- Nie kupisz kota w worku. Urząd sprawdzi historię i przebieg auta z Niemiec czy innego kraju UE
- Masz 60 dni na rejestrację samochodu, zamiast 30 dni
- Łatwiej o czasową rejestrację pojazdu
- Prostszy zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych
- Sąd szybciej dotrze do danych kierowcy i samochodu
- Podsumowanie. Rejestracja samochodu po nowemu, oto zmiany dla kierowców
- Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2025 roku?
- Kierowcy szykujcie się na podwyżki opłat komunikacyjnych. Od kiedy drożej?
- Wyższe opłaty za prawo jazdy, dowód rejestracyjny i tablice. Oto nowe kwoty
Zmiany dla kierowców przyjęte. Decyzja zapadła
Rejestracja samochodu dziś wymaga wyprawy do urzędu, wypełniania stosów dokumentów i oczekiwania w kolejce do okienka wydziału komunikacji. Jednak już niebawem zarejestrowanie auta czy innego pojazdu będzie można załatwić bez wychodzenia z domu.
Zmiany w prawie drogowym właśnie zostały uchwalone przez Sejm. Ustawa wprowadza ułatwienia i cyfryzację procedur rejestracji pojazdów oraz nabywana uprawnień do kierowania. Nowych zasad i rozwiązań deregulacyjnych, które pomogą zaoszczędzić czasu, pieniędzy i nerwów jest co najmniej 10. Na co mogą liczyć zmotoryzowani?
Samochód zarejestrujesz bez wychodzenia z domu, czyli przez internet
Rejestracja samochodu bez wizyty w wydziale komunikacji – o tym rozwiązaniu marzyli kierowcy, od kiedy w październiku 2017 roku ruszyła aplikacja mObywatel. Teraz ich oczekiwanie dobiega końca. Z przyjętej przez posłów nowelizacji przepisów wynika, że składanie wniosku o rejestrację pojazdu będzie możliwe online za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Tym samym zniknie konieczność zbierania i archiwizowania papierowych wniosków przez urzędy.
– Projekt umożliwia składanie wniosku o rejestrację pojazdu środkami komunikacji elektronicznej za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – uzasadnia Ministerstwo Infrastruktury. – Metodą alternatywną dla usługi online będzie możliwość złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez starostę na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę, dokumentów (…), danych udostępnionych w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, podpisanego przez wnioskodawcę. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby osób, które nie mają dostępu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – wyjaśniają pomysłodawcy.
Koniec odkręcania tablic rejestracyjnych. Oto nowe zasady
Druga zmiana to wielkie ułatwienie dla osób kupujących samochód używany. Nowe zasady likwidują obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych w przypadku rejestracji pojazdu z wnioskiem o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W praktyce to oznacza, że nie trzeba już będzie odkręcać tablic rejestracyjnych z auta, żeby pokazać je do weryfikacji urzędnikowi w wydziale komunikacji.
– Starosta, dokonując w takim przypadku rejestracji pojazdu, będzie wydawał decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny, natomiast właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację będzie załączał oświadczenie, że posiada tablice (tablicę) rejestracyjne utrzymane w należytym stanie i czytelne, a umieszczony na nich znak legalizacyjny nie jest uszkodzony. Jeżeli do wniosku nie zostanie dołączone oświadczenie albo posiadane tablice (tablica) rejestracyjne nie będą zgodne z przepisami organ rejestrujący wyda zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym – wyjaśnia resort. Nowe przepisy pozwolą także uzyskać pozwolenie czasowe w przypadku pozostawiania dotychczasowych tablic rejestracyjnych.
Koniec z absurdem. Rejestracja auta bez zaświadczenia o badaniu technicznym
Obecnie dane o wykonanych badaniach technicznych w czasie rzeczywistym są przesyłane przez diagnostów do CEPiK. Mimo to kierowca składając w wydziale komunikacji wniosek o rejestrację auta i tak musi załączyć papierowe zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów o pozytywnym wyniku przeglądu. To absurdalne, stąd trzecia zmiana – przy rejestracji pojazdu nie będzie już wymagane przedłożenie kwitu z SKP (jeżeli potwierdzenie widnieje w bazie CEP) – urzędnik sprawdzi to w systemie.
Samochód z hakiem holowniczym już bez dodatkowego przeglądu
Czwarta zmiana dotyczy samochodów z hakiem holowniczym i procedury potwierdzenia przystosowania takiego pojazdu do ciągnięcia przyczepy. Dzięki nowym zasadom wystarczy do tego, że i tu cytat: w dokumentach homologacyjnych zawarta będzie informacja o zamontowaniu takiego urządzenia sprzęgającego bez konieczności wykonywania dodatkowego badania technicznego potwierdzającego takie przystosowanie i przedkładania go w organie rejestrującym.
Nie kupisz kota w worku. Urząd sprawdzi historię i przebieg auta z Niemiec czy innego kraju UE
Koniec z kręceniem liczników i oszukiwaniem na przebiegu auta. Piąta nowość umożliwi wydziałom komunikacji pobieranie danych o pojazdach sprowadzonych do Polski z ewidencji państw członkowskich UE. Z kolei organy rejestrujące innych krajów Unii będą mogły zaciągać informacje dotyczące aut czy motocykli zarejestrowanych z polskiej Centralnej Ewidencji Pojazdów. Nieuczciwi handlarze dostaną tym samym po łapach. Nic się nie ukryje.
Masz 60 dni na rejestrację samochodu, zamiast 30 dni
Szósta zmiana to wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku. Z nowelizacji wynika również, że: w przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin (…) biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
Przepisy określą także dzień od którego liczony jest termin na złożenie wniosku w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu. Nowelizacja doprecyzuje również przewidziane w ustawie przypadki, w których obowiązek rejestracji pojazdu zostanie wyłączony. Dotyczyć to ma m.in. sytuacji, kiedy sprowadzony zza granicy samochód czy motocykl zostanie sprzedany przed upływem ustawowego terminu na złożenie wniosku.
Łatwiej o czasową rejestrację pojazdu
Siódma zmiana również ucieszy kierowców. Znowelizowane prawo przewiduje rozszerzenie możliwości czasowego zarejestrowania pojazdu. Z kolei obowiązek rejestracji nie będzie już działał w sytuacji kradzieży pojazdu lub udokumentowanej trwałej i zupełnej utrata jego posiadania "bez zmiany w zakresie prawa własności".
Prostsze będą także procedury dotyczącej czasowej rejestracji zakupionego pojazdu w celu wywozu za granicę. Nowy właściciel auta niemający miejsca stałego zamieszkania w Polsce, będzie mógł czasowo zarejestrować je w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu. Kolejna zmiana zniesie obowiązek okazywania przy rejestracji auta dowodu rejestracyjnego w przypadku, kiedy wnioskuje o to Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, które przejęły prawo własności pojazdu.
Prostszy zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych
Nowe przepisy ułatwią zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie okresu czasowej rejestracji pojazdu. Chodzi o przejazd auta z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sąd szybciej dotrze do danych kierowcy i samochodu
Dziesiąta zmiana przewiduje cyfryzację procedur sądowych dotyczących odnotowywania danych dotyczących orzeczeń i postanowień o zakazie prowadzenia pojazdów oraz przekazywania i aktualizacji tych danych w CEPiK za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. – Usprawnienie tego procesu przyczyni się do zwiększenia efektywności postępowań sądowych w sprawach wykroczeń i przestępstw drogowych, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym –wyjaśniają pomysłodawcy.
Podsumowanie. Rejestracja samochodu po nowemu, oto zmiany dla kierowców
Na co mogą liczyć kierowcy? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym dotyczy zmian w procesie rejestracji pojazdu poprzez m.in.:
- Umożliwienie elektronicznego składania wniosku o rejestrację pojazdu;
- Zniesienie obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych przy rejestracji pojazdu, jeśli właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny;
- Organom rejestrującym w Polsce i innych krajach UE umożliwienie elektronicznej wymiany danych o pojazdach przed ich rejestracją;
- Wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku;
- Umożliwienie uzyskania potwierdzenia w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy bez dodatkowych badań technicznych, jeżeli informacja o tym jest w dokumentach homologacyjnych;
- Wprowadzenie czasowej rejestracji pojazdu również w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zakupu;
- Rejestracja samochodu bez papierowego zaświadczenia z SKP o badaniu technicznym;
Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2025 roku?
Obecnie rejestracja samochodu kosztuje 150-160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także nowych lub używanych sprowadzonych do kraju.
- Komplet tablic rejestracyjnych aktualnie kosztuje 80 zł;
- Do tego trzeba doliczyć 12,50 zł opłaty za zestaw trzech naklejek legalizacyjnych (dwa hologramy są naklejane na tablice rejestracyjne, jeden trafia do dowodu rejestracyjnego);
- 54,50 zł kosztuje wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego;
- 73,50 zł trzeba wydać na wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia czasowego;
- 1000 zł kosztują tablice rejestracyjne indywidualne do samochodu (500 zł w przypadku motocykla).
Kierowcy szykujcie się na podwyżki opłat komunikacyjnych. Od kiedy drożej?
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało również nowe przepisy, które podniosą stawki opłat komunikacyjnych. Wynika z nich, że już w pierwszej połowie 2026 roku kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni.
– Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. Z kolei opłaty za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy nie ulegały zmianie od 12 lat. W tym czasie wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu od ww. dokumentów i oznaczeń – zauważa resort.
Wyższe opłaty za prawo jazdy, dowód rejestracyjny i tablice. Oto nowe kwoty
O ile zdrożeją opłaty komunikacyjne? Ministerstwo podało kwoty. Nowe stawki to odpowiednio:
- Wydanie prawa jazdy – 115,50 zł zamiast obecnych 100 zł,
- Prawo jazdy międzynarodowe – nowa opłata 40,50 zł (zamiast 35 zł)
- Dowód rejestracyjny – 62,50 zł zamiast 54 zł
- Pozwolenie czasowe – 16 zł zamiast 13,50 zł
- Wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych – 92,50 zł (dziś 80 zł)
- Tablica motocyklowa – 46,50 zł zamiast 40 zł
- Tablica motorowerowa – 35 zł zamiast 30 zł
- Znak legalizacyjny (3 naklejki) – 14,50 zł zamiast 12,50 zł
- Indywidulane tablice rejestracyjne zdrożeją z 1000 zł do 3000 zł
- Wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej – 100 proc. opłaty za każdą tablicę zamiast 50 proc. ceny.
