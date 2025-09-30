Zmiany dla kierowców przyjęte. Decyzja zapadła

Rejestracja samochodu dziś wymaga wyprawy do urzędu, wypełniania stosów dokumentów i oczekiwania w kolejce do okienka wydziału komunikacji. Jednak już niebawem zarejestrowanie auta czy innego pojazdu będzie można załatwić bez wychodzenia z domu.

Zmiany w prawie drogowym właśnie zostały uchwalone przez Sejm. Ustawa wprowadza ułatwienia i cyfryzację procedur rejestracji pojazdów oraz nabywana uprawnień do kierowania. Nowych zasad i rozwiązań deregulacyjnych, które pomogą zaoszczędzić czasu, pieniędzy i nerwów jest co najmniej 10. Na co mogą liczyć zmotoryzowani?

Samochód zarejestrujesz bez wychodzenia z domu, czyli przez internet

Rejestracja samochodu bez wizyty w wydziale komunikacji – o tym rozwiązaniu marzyli kierowcy, od kiedy w październiku 2017 roku ruszyła aplikacja mObywatel. Teraz ich oczekiwanie dobiega końca. Z przyjętej przez posłów nowelizacji przepisów wynika, że składanie wniosku o rejestrację pojazdu będzie możliwe online za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Tym samym zniknie konieczność zbierania i archiwizowania papierowych wniosków przez urzędy.

– Projekt umożliwia składanie wniosku o rejestrację pojazdu środkami komunikacji elektronicznej za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – uzasadnia Ministerstwo Infrastruktury. – Metodą alternatywną dla usługi online będzie możliwość złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez starostę na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę, dokumentów (…), danych udostępnionych w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, podpisanego przez wnioskodawcę. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby osób, które nie mają dostępu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – wyjaśniają pomysłodawcy.

Koniec odkręcania tablic rejestracyjnych. Oto nowe zasady

Druga zmiana to wielkie ułatwienie dla osób kupujących samochód używany. Nowe zasady likwidują obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych w przypadku rejestracji pojazdu z wnioskiem o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W praktyce to oznacza, że nie trzeba już będzie odkręcać tablic rejestracyjnych z auta, żeby pokazać je do weryfikacji urzędnikowi w wydziale komunikacji.

– Starosta, dokonując w takim przypadku rejestracji pojazdu, będzie wydawał decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny, natomiast właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację będzie załączał oświadczenie, że posiada tablice (tablicę) rejestracyjne utrzymane w należytym stanie i czytelne, a umieszczony na nich znak legalizacyjny nie jest uszkodzony. Jeżeli do wniosku nie zostanie dołączone oświadczenie albo posiadane tablice (tablica) rejestracyjne nie będą zgodne z przepisami organ rejestrujący wyda zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym – wyjaśnia resort. Nowe przepisy pozwolą także uzyskać pozwolenie czasowe w przypadku pozostawiania dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Koniec z absurdem. Rejestracja auta bez zaświadczenia o badaniu technicznym

Obecnie dane o wykonanych badaniach technicznych w czasie rzeczywistym są przesyłane przez diagnostów do CEPiK. Mimo to kierowca składając w wydziale komunikacji wniosek o rejestrację auta i tak musi załączyć papierowe zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów o pozytywnym wyniku przeglądu. To absurdalne, stąd trzecia zmiana – przy rejestracji pojazdu nie będzie już wymagane przedłożenie kwitu z SKP (jeżeli potwierdzenie widnieje w bazie CEP) – urzędnik sprawdzi to w systemie.

Samochód z hakiem holowniczym już bez dodatkowego przeglądu

Czwarta zmiana dotyczy samochodów z hakiem holowniczym i procedury potwierdzenia przystosowania takiego pojazdu do ciągnięcia przyczepy. Dzięki nowym zasadom wystarczy do tego, że i tu cytat: w dokumentach homologacyjnych zawarta będzie informacja o zamontowaniu takiego urządzenia sprzęgającego bez konieczności wykonywania dodatkowego badania technicznego potwierdzającego takie przystosowanie i przedkładania go w organie rejestrującym.

Nie kupisz kota w worku. Urząd sprawdzi historię i przebieg auta z Niemiec czy innego kraju UE

Koniec z kręceniem liczników i oszukiwaniem na przebiegu auta. Piąta nowość umożliwi wydziałom komunikacji pobieranie danych o pojazdach sprowadzonych do Polski z ewidencji państw członkowskich UE. Z kolei organy rejestrujące innych krajów Unii będą mogły zaciągać informacje dotyczące aut czy motocykli zarejestrowanych z polskiej Centralnej Ewidencji Pojazdów. Nieuczciwi handlarze dostaną tym samym po łapach. Nic się nie ukryje.

Masz 60 dni na rejestrację samochodu, zamiast 30 dni

Szósta zmiana to wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku. Z nowelizacji wynika również, że: w przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin (…) biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Przepisy określą także dzień od którego liczony jest termin na złożenie wniosku w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu. Nowelizacja doprecyzuje również przewidziane w ustawie przypadki, w których obowiązek rejestracji pojazdu zostanie wyłączony. Dotyczyć to ma m.in. sytuacji, kiedy sprowadzony zza granicy samochód czy motocykl zostanie sprzedany przed upływem ustawowego terminu na złożenie wniosku.

Łatwiej o czasową rejestrację pojazdu

Siódma zmiana również ucieszy kierowców. Znowelizowane prawo przewiduje rozszerzenie możliwości czasowego zarejestrowania pojazdu. Z kolei obowiązek rejestracji nie będzie już działał w sytuacji kradzieży pojazdu lub udokumentowanej trwałej i zupełnej utrata jego posiadania "bez zmiany w zakresie prawa własności".

Prostsze będą także procedury dotyczącej czasowej rejestracji zakupionego pojazdu w celu wywozu za granicę. Nowy właściciel auta niemający miejsca stałego zamieszkania w Polsce, będzie mógł czasowo zarejestrować je w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu. Kolejna zmiana zniesie obowiązek okazywania przy rejestracji auta dowodu rejestracyjnego w przypadku, kiedy wnioskuje o to Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, które przejęły prawo własności pojazdu.

Prostszy zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych

Nowe przepisy ułatwią zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie okresu czasowej rejestracji pojazdu. Chodzi o przejazd auta z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd szybciej dotrze do danych kierowcy i samochodu

Dziesiąta zmiana przewiduje cyfryzację procedur sądowych dotyczących odnotowywania danych dotyczących orzeczeń i postanowień o zakazie prowadzenia pojazdów oraz przekazywania i aktualizacji tych danych w CEPiK za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. – Usprawnienie tego procesu przyczyni się do zwiększenia efektywności postępowań sądowych w sprawach wykroczeń i przestępstw drogowych, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym –wyjaśniają pomysłodawcy.

Podsumowanie. Rejestracja samochodu po nowemu, oto zmiany dla kierowców

Na co mogą liczyć kierowcy? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym dotyczy zmian w procesie rejestracji pojazdu poprzez m.in.:

Umożliwienie elektronicznego składania wniosku o rejestrację pojazdu;

Zniesienie obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych przy rejestracji pojazdu, jeśli właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny;

Organom rejestrującym w Polsce i innych krajach UE umożliwienie elektronicznej wymiany danych o pojazdach przed ich rejestracją;

Wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku;

Umożliwienie uzyskania potwierdzenia w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy bez dodatkowych badań technicznych, jeżeli informacja o tym jest w dokumentach homologacyjnych;

Wprowadzenie czasowej rejestracji pojazdu również w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zakupu;

Rejestracja samochodu bez papierowego zaświadczenia z SKP o badaniu technicznym;

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2025 roku?

Obecnie rejestracja samochodu kosztuje 150-160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także nowych lub używanych sprowadzonych do kraju.

Komplet tablic rejestracyjnych aktualnie kosztuje 80 zł;

Do tego trzeba doliczyć 12,50 zł opłaty za zestaw trzech naklejek legalizacyjnych (dwa hologramy są naklejane na tablice rejestracyjne, jeden trafia do dowodu rejestracyjnego);

54,50 zł kosztuje wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego;

73,50 zł trzeba wydać na wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia czasowego;

1000 zł kosztują tablice rejestracyjne indywidualne do samochodu (500 zł w przypadku motocykla).

Kierowcy szykujcie się na podwyżki opłat komunikacyjnych. Od kiedy drożej?

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało również nowe przepisy, które podniosą stawki opłat komunikacyjnych. Wynika z nich, że już w pierwszej połowie 2026 roku kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni.

– Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. Z kolei opłaty za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy nie ulegały zmianie od 12 lat. W tym czasie wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu od ww. dokumentów i oznaczeń – zauważa resort.

Wyższe opłaty za prawo jazdy, dowód rejestracyjny i tablice. Oto nowe kwoty

