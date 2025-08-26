Lexusy hitem w Polsce. Najlepiej sprzedają się SUV-y

Japońska marka świętuje. Nowe Lexusy w oka mgnieniu znikają z salonów, a klaster skupiający rynki w czterech krajach rośnie w siłę. Toyota Central Europe integruje działalność koncernu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wyniki sprzedaży Lexusa w pierwszym półroczu 2025 roku dowodzą, że pozycja TCE w europejskiej strukturze marki jest już naprawdę silna.

Przez pierwsze 6 miesięcy, TCE sprzedało 9139 nowych samochodów, co oznacza, że region stanowi aż 21% całkowitej sprzedaży marki na Starym Kontynencie. Najsilniejszy jest oczywiście polski rynek - to z salonów nad Wisłą wyjechało 6990 samochodów. Które modele sprzedają się najlepiej?

Takie Lexusy klienci kupują najchętniej

Koniem pociągowym biznesu Japończyków w Polsce są crossovery i SUV-y. Co ciekawe, to nie najtańszy Lexus jest obecnie numerem 1 w portfolio marki. Najpopularniejszy jest większy NX - na rynkach TCE, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku sprzedano 3695 egzemplarzy tego SUV-a. Najmłodszy, hybrydowy Lexus też LBX wyrasta na przebój - 2049 sprzedanych sztuk zagwarantowało mu drugą lokatę na rynkach czterech krajów. Dużą popularnością cieszyły się także SUV RX (1149 egzemplarzy), crossover UX (1036 egzemplarzy) oraz limuzyna ES (1002 sztuk).

Polacy odpowiadają za 76% sprzedaży Lexusa w TCE

W sieci Toyota Central Europe jest 39 salonów sprzedaży Lexusa oraz 42 autoryzowane serwisy zlokalizowane w czterech krajach. Aż 24 stacje dealerskie w naszym kraju sprawiają, ze zdecydowanie najmocniejszą pozycję w tej grupie ma właśnie Polska. W pierwszym półroczu polskie salony odpowiadały za aż 76% sprzedanych Lexusów w tych krajach (6990 samochodów). Dla porównania, w Czechach sprzedano 1030 Lexusów, na Węgrzech 694, a klienci w Słowacji kupili 425 aut.

Dobre wyniki z klastra przekładają się na wysoką całkowitą sprzedaż w Europie. Jak podaje marka, od stycznia do czerwca klienci kupili 44 213 nowych Lexusów, co jest wynikiem o 7% lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na wszystkich rynkach europejskich nieco inaczej wygląda struktura sprzedaży z podziałem na modele - w pierwszym półroczu numerem 1 był LBX (14 757 egz.). Numerem dwa marki jest NX z wynikiem 13 607 sprzedanych egzemplarzy, a na trzeciej pozycji uplasował się rynkowy weteran - reprezentujący segment C-SUV Premium Lexus UX z wynikiem 4703 sprzedanych sztuk.

Ile kosztują najpopularniejsze Lexusy? Oto ceny

Co sprawia, że NX i LBX podbijają rankingi najchętniej kupowanych modeli? Lexus NX to 4,7-metrowy SUV dostępny jako hybryda i hybryda plug-in. W ofercie dostępne są wersje NX 350h i NX 450h+, a do wyboru przewidziano sześć wersji wyposażenia – Elegance, Business, Prestige, F SPORT, Overtrail i Omotenashi. Spore nadwozie oznacza przestronne wnętrze, a na pokładzie znalazły się nowoczesne multimedia.

W podstawowej wersji, duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s (8,7 s model przednionapędowy). W 450 h+ czyli w wariancie PHEV, systemowa moc układu wynosi 309 KM. Ten układ składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza z kolei dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca może liczyć na wsparcie elektrycznego napędu na 4 koła E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. Lexus NX kosztuje minimum 234 100 zł. To promocyjna cena wersji z napędem na przednią oś, w wersji wyposażenia Prestige.

Lexus LBX numerem 1 w Europie. Cena, dane techniczne

Lexus LBX to z kolei hybryda z silnikiem 1.5 i układem o mocy 136 KM. Klienci cenią ją za niskie spalanie, bo osiągnięcie wyniku 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków. W LBX niewielkie wymiary nie wykluczają też kompleksowego podejścia rodem z klasy premium - bogate wyposażenie, starannie wykończone wnętrze i dobrze wyciszona kabina to kluczowe zalety małego crossovera, który jest liderem segmentu B-SUV Premium w Polsce. LBX w bazowej odmianie z napędem na przednią oś wyceniony jest na 133 300 zł.

Najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech - aż 34 proc. sprzedanych w pierwszym półroczu LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód jest wyposażony w 18-calowe alufelgi, 12,3-calowy wirtualny kokpit, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, podgrzewanie kierownicy, system nanoe X w klimatyzacji, inteligentny kluczyk czy ładowarkę indukcyjna telefonów. Takiego LBX można mieć w jednym z dziewięciu kolorów. Polacy najczęściej decydują się na lakier Sonic Copper (27 proc. zamówień). 16 proc. postawiło na grafitowe nadwozie, a 16 proc. na białe. Najpopularniejsza jest czarna tapicerka ze skóry ekologicznej (37 proc. zamówień), następnie piaskowa (35 proc.) i brązowa (28 proc.).